Vuelven las movilizaciones de personal interino en Castilla-La Mancha: “Es lo mismo que con Cospedal”

El sindicato STAS ha decidido realizar tres movilizaciones de protesta contra la situación a la que se enfrenta el personal interino en Castilla-La Mancha, regresando con ello a las protestas que se realizaron hace ya diez años. De hecho, afirman que en la presente legislatura “políticamente hemos visto un giro de 180º. Hemos pasado de 2015 a reingresar personal interino cuando casi no había soluciones técnicas para su situación. Igual las encontraron. Y ahora que existe una herramienta de estabilización, deciden despedirlos. Es lo mismo que con Cospedal, echar interinos”, señala Gustavo Fabra, miembro de la organización.

De este modo, se recuperarán las protestas que marcaron también los últimos años de la legislatura de la anterior presidenta de la Junta, los conocidos como 'martes negros'. Será los días 22 y 29 de marzo, frente a la delegación de Hacienda en Toledo y en el Polígono, respectivamente. También se ha programado una manifestación de la Plaza de Zocodover hasta la Consejería de Hacienda el 3 de abril.

Lo que teme el personal interino es la “cacería” contra ellos, por una serie de circunstancias que afecta a trabajadores de la Junta. Por una parte, Fabra señala que se han suprimido las llamadas “comisiones de servicio”, lo que ha supuesto una “cascada de despidos”, ya que el funcionariado es “obligado” a volver a su puesto original y, por tanto, el interino que ocupaba la plaza “se acaba yendo a la calle”. “No podemos cuantificar cuantas personas se verán afectadas, pero está pasando en todas las provincias”, señala.

El examen de la “indignación”

Por otra parte, también apuntan a la dificultad de los exámenes del proceso selectivo de Auxiliar Administrativo de la Junta de Comunidades que, han señalado, tenían una “dificultad propia” de una Ingeniería Informática. “Ha generado mucha indignación y ha impedido que entre mucha gente en el cómputo global, generando desequilibrio en la RPT. Hay mucha frustración, porque el objetivo era que no entrasen interinos con antigüedad”. Decenas de personas se preparan para impugnar el examen, según han confirmado a este medio.

Este examen ha sido la mecha. Opositores y opositoras afectados trasladaron ya su “malestar, indignación e impotencia” hace dos semanas por la segunda prueba de conocimientos informáticos que tuvo lugar el pasado 19 de febrero en Toledo. Según afirmaron, las preguntas no figuraban en el temario publicado en la convocatoria de la oferta de empleo público y otras tenían una “dificultad propia” de una Ingeniería Informática.

A través de la Plataforma de Auxiliares Administrativos de la Junta, denunciaron que se trató de una “injusticia” puesto que el examen “se ajustaba más a la categoría de Técnico Informático que a la plaza a la que optaban, y que con ello se vulnera tanto la Constitución como la normativa vigente, como la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha. De hecho, refieren que no es la primera vez que se produce esta circunstancia, ya que en la anterior convocatoria sucedió algo similar para este segundo examen, aunque en aquella ocasión la polémica se produjo en el examen de legislación con las preguntas de cultura general, que posteriormente fueron anuladas.

Piden pruebas “ajustadas” al temario

En esta ocasión, la Plataforma aglutina las quejas y demandas de los aspirantes a este Cuerpo Auxiliar. “Somos conscientes de que las pruebas selectivas han de tener una cierta complejidad con el fin de poder realizar la selección de los candidatos, pero siempre que esté ajustado al temario publicado en la convocatoria”, señala.

Como ejemplo, una de las preguntas, todas tipo test, incluidas en el examen de conocimientos informáticos se requería el significado de que “una CPU tenga una velocidad de reloj de 3,2 GHz” o sobre los servicios que permite el uso de Samba. Otras interpelaban sobre el significado de un Benchmark o sobre el método para recuperación de la clave de Bitlocker en el sistema Windows 10. Asimismo, en el examen se preguntaba sobre el significado de una Landing Page y también sobre la “especificación Sender ID en el entorno del correo electrónico”.

Por último, y en el contexto de estas movilizaciones, Gustavo Fabra también explica que no se está aprovechando la Ley de estabilización del personal interino. De hecho, el sindicalista afirma que se quiere lanzar una oferta de reposición para la Oferta de Empleo Público “en fraude de ley”. “No sólo no se cubre la reposición, sino que también te cargas la posibilidad de que no haya estabilización del personal. La oferta se convierte así en una lista de despidos”, recalca.