El Secretariado Gitano, la Fundación Kirira o la futbolista Alba Redondo, entre los premios Menina 2020 de la Delegación del Gobierno

La Fundación Secretariado Gitano de Talavera de la Reina, las adolescentes Celia García y Marina Agudo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Guadalajara, la Fundación Kirira y la futbolista Alba Redondo, son los y las galardonadas con los premios Menina 2020 que otorga la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha y que este año alcanzan su octava edición.

Estos premios reconocen la labor en la erradicación de las violencias contra las mujeres y la dedicación profesional en apoyo a mujeres maltratadas, ante la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que han sido desvelados por el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, y la coordinadora regional de las unidades de violencia contra la mujer, Consuelo García.

Tierraseca ha explicado que la Fundación Secretariado Gitano de Talavera de la Reina ha sido premiada por el desarrollo del programa 'Calí' de acompañamiento y empoderamiento de mujeres gitanas víctimas de discriminación laboral y violencia de género. De su lado, Celia García y Marina Agudo son dos adolescentes de Almendros (Cuenca) que ha realizado un vídeo "muy humilde" técnicamente pero "potente" en su mensaje contra la violencia de género, lo que las ha hecho merecedoras de este galardón.

También ha sido distinguido con un premio Menina el Juzgado de Instrucción Número 2 de Guadalajara, que se ha especializado en juzgar delitos de malos tratos en el ámbito familiar y la Fundación Kirira de Ciudad Real en su lucha por la erradicación de la mutilación genital femenina. Finalmente, ha merecido también un premio Menina 2020 la futbolista albaceteña de 24 años Alba Redondo, que también ha sido jugadora de la Selección Española Femenina de Fútbol, por su contribución a prestigiar el deporte femenino y contribuir al a igualdad de género.

Actos por el 25N

El delegado del Gobierno ha indicado que estos premios forman parte de los actos que organiza la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha para conmemorar Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se han iniciado este jueves con el despliegue en los balcones de la Delegación del lazo morado.

Además, el 25 de noviembre se celebrará un minuto de silencio en la puerta de la Delegación del Gobierno en recuerdo de todas la victimas mujeres de la violencia de género, que también se va a llevar a cabo en todas las subdelegaciones del Gobierno, que lucirán igualmente en sus fachadas en lazo morado. A ello se suma que el próximo 26 de noviembre se hará entrega de estos premios Menina a todas las entidades y personas reconocidas en esta edición, en un acto que será "lo más reducido posible" -con las personas que entreguen los galardones y los premiados- y para el que se está estudiando la posibilidad de retransmitirlo online.

El jurado de estos premios Menina 2020 los han integrado los subdelegados del Gobierno de cada provincia, las jefas provinciales de las unidades de violencia, su coordinadora y el propio delegado del Gobierno que ha sido el presidente del mismo.

Reconocimiento a todas las mujeres

La coordinadora regional de las unidades de violencia contra la mujer de la Delegación del Gobierno, tras destacar la labor de los premiados, ha indicado que con esos actos esta institución se suma al reconocimiento de todas las mujeres víctimas de la violencia de género en un día que se celebra para concienciar a toda la sociedad de que este es un problema conjunto.

"De forma contundente condenamos la violencia de genero", ha dicho tras lo cual ha dado las cifras más significativas desde que hay registros de muertes y casos tanto en España como en Castilla-La Mancha para afirmar que no se puede "cerrar los ojos" ante estos números, detrás de los cuales hay una mujer y una familia. Todo ello le ha llevado a decir que sin unidad no habrá igualdad y que sin igualdad no habrá una sociedad libre, tras lo que puesto de manifiesto la importancia del Pacto de Estado contra la Violencia Machista.