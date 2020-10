El alcalde de León: "Hay ciudades en nuestra situación o peor que no han cerrado porque su sistema sanitario es más fuerte"

León es el Madrid de Castilla y León. Desde este miércoles se convertirá en la segunda capital de más de 100.000 habitantes, después de Madrid, obligada a cerrar por cumplir los tres indicadores establecidos por el Ministerio de Sanidad la pasada semana en el Consejo Interterritorial de Salud. Supera la incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes, más del 10% de las PCR realizadas son positivas y Castilla y León tiene ocupado más del 35% de camas UCI por casos de COVID-19.

Es este último baremo en el que el alcalde, José Antonio Díez, aún estando de acuerdo con la decisión de la Junta de Castilla y León, pone la lupa. "Queda patente y clara la insuficiencia del sistema de salud de Castilla y León, que es algo que se viene denunciando históricamente. Hay otras ciudades que tienen datos como León o peores y que no toman estas medidas porque tienen un sistema sanitario más fuerte", asegura. En esa situación está Pamplona, que se salva del cierre por el momento.

"La Junta de Castilla y León dijo al acabar el confinamiento que ampliaría plazas. Estarán listas el año que viene, en primavera y la segunda ola ya está aquí. Esto no es de ahora, es de políticas de largo recorrido del PP y, ahora, con Ciudadanos. No se trata sólo de infraestructuras, también de personal sanitario. El sistema no solo no está fortalecido, todo lo contrario y ahora hay miedo a que los hospitales colapsen porque no ha habido una adecuada inversión", señala. Díez también subraya que el dato de ocupación de las UCI en León es mejor que el autonómico, pero que en cualquier caso "denota la fragilidad de la sanidad pública".

Al alcalde de León no le ha sorprendido nada la medida de cierre adoptada por la Junta. "Se veía venir, era cuestión de días porque la evolución era muy mala, estábamos pendientes de si se rebasaba la tasa de los 500 casos", asume. La llamada de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a las 9:45 del lunes, fue breve y concisa: "Se han cumplido las ratios y hay que poner las medidas", le informó.

Desde que se hizo público el cierre de León –también el de Palencia, aunque esta ciudad no llega a los 100.000 habitantes y, por tanto, la medida se adopta por criterios de la Junta y no del Ministerio– Díez no ha dejado de recibir llamadas, especialmente de medios de comunicación. Pero hubo una que hizo él inmediatamente después de la llamada de la consejera de Sanidad. Fue a la Asociación Provincial de Hosteleros. "Claramente es el sector mas afectado, y ya venía sufriendo las restricciones anteriores –las de la nueva normalidad– por eso creo que hay que pedir medidas especiales de ayuda a la Junta", sugiere.

No se atreve a aventurar cómo León ha llegado a esta situación en cuestión de semanas. La incidencia acumulada a 4 de octubre es de 527 casos por cada 100.000 habitantes. Hace 14 días era de 421 casos, y hace un mes, de 195. "No sé por qué sucede. En alguna medida tiene que ver la relajación de la sociedad en general, después de meses de control y la llegada de la época estival, el inicio de la universidad, y luego están algunos brotes en residencias de mayores, pero esto son sólo suposiciones", comenta.

En cualquier caso, Díez ha aceptado estoicamente la situación, "porque así se aceptó en el Consejo Interterritorial en el que se votaron las medidas" y no las cuestiona. "Estamos dispuestos a colaborar como lo hemos hecho desde el principio". El objetivo, añade, es que la situación se revierta en 14 días.