Castilla y León recupera su plan de cita previa para el medio rural y la presencialidad a demanda del paciente

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, recupera su plan de cita previa para el medio rural y la presencialidad a demanda del paciente para evitar acudir a los centros de salud para cuestiones que no requieran un diagnóstico, como puede ser la consulta de unos análisis de sangre o activar la receta electrónica.

El objetivo del plan es "recuperar la presencialidad poniendo orden en la citación y desburocratización médica", ha indicado la titular de Sanidad, que desde que entró en el cargo ha apostado por la cita previa no solo en las ciudades, si no también en los consultorios de los pueblos pequeños.

"Es una plan que ha venido para quedarse", ha apuntado Casado, que ha presentado la actividad presencial en los centros de salud acompañada de la directora técnica de Atención Primaria, Elvira Callejo, quien ha valorado: "Era imprescindible antes y ha sido el momento de hacerlo".

Callejo ha ejemplificado qué consultas deberían ser no presenciales (como para recoger resultados de análisis o pruebas, pedir recetas, informes o hacer llamadas de seguimiento) y presenciales (primera visita de un paciente nuevo, problema de salud nuevo, un agravamiento de un problema, si el tratamiento no funciona o si hay dificultades para entenderse por teléfono, entre otros casos). La excepción aquí es si el paciente presenta síntomas compatibles con COVID, en cuyo caso no debe pedir cita presencial.

En cualquier caso, primará la opinión del paciente, que podrá acudir presencialmente siempre que quiera, pero con cita previa. Además, se organizarán las agendas de los profesionales de los centros de salud para evitar la aglomeración de pacientes. De esta forma, los centros de salud solo podrán ocuparse con citas presenciales un máximo del 50% de los huecos ofertados a demanda en la agenda, y se alternarán los tipos de cita para que no haya dos consultas presenciales consecutivas.

Además de la parte de la agenda que se ofrezca a demanda del paciente, cada profesional repartirá el resto de su jornada laboral, como se ha hecho siempre, entre consultas concertadas (programadas), domicilios, actividades docentes e investigadoras y reuniones de equipo.

Callejo y Casado han subrayado que la atención presencial en los centros de salud continuaba, aunque pasar por un filtro previo y una llamada telefónica con el profesional sanitario. "Casi la mitad de los pacientes luego son citados presencialmente", ha subrayado la directora técnica de Atención Primaria.

También se ha protocolizado que en todos los centros de salud urbanos, las personas que acudan solicitando atención urgente serán valoradas en la consulta denominada de 'gestión de la demanda no demorable'. Cada centro definirá cómo se realiza esta atención, "ya que no siempre serán urgencias médicas".

Plan de Aliste

"Si uno llama para pedir cita y está malo, pide una cita presencial. Los pacientes saben por qué piden la cita"; ha defendido Callejo, que ha negado que esta organización sea similar al plan de Aliste, que suponía una reordenación de los profesionales, algo que no se ha planteado ahora.

El proyecto piloto de Aliste iba a comenzar justo cuando estalló la pandemia. La idea era probar los Centros Rurales de Agrupación (CRA), unos minicentros de salud que englobarían a todas las pedanías de dos localidades. Inicialmente la cita previa en Aliste iba a ser obligatorias, pero la Junta accedió a las peticiones de los alcaldes de la zona y se comprometió a pasar consulta, sin necesidad de cita previa, en los 61 consultorios locales y en los CRA. Los pacientes iban a conocer con antelación los días de consulta en todos los centros y podrían acudir si así lo deseaban.

La consejera de Sanidad ha destacado que la cita previa es "absolutamente necesaria". "No podemos tener a un profesional viajando si nadie necesita una consulta", ha apuntado Casado, en relación a los viajes que hacen los profesionales de Atención Primaria hasta los consultorios para que, en ocasiones, no atender a ningún paciente o atender dos consultas.