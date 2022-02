Las plataformas regionales lograrían representación en el Congreso con los resultados del 13F

Si se celebraran ahora unas elecciones generales y los electores de Castilla y León votasen de la misma manera que lo han hecho este domingo, los partidos regionales y Vox restarían espacio a las grandes formaciones. En este ejercicio hipotético, las formaciones Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡YA! obtendrían representación en el Congreso a costa del PSOE, mientras que la extrema derecha restaría diputados al PP.

El Partido Popular ha ganado los comicios autonómicos, pero apenas ha mejorado sus resultados de 2019: consigue dos procuradores –31 en total– pero queda lejos de la mayoría absoluta a la que aspiraba y pierde 50.000 votos, mientras Vox, que hace tres años consiguió un procurador, ahora se hace con 13 y presiona al PP para entrar en el Gobierno autonómico.

En las elecciones generales de 2019, el PP obtuvo en Castilla y León 13 escaños, seguido por PSOE, con 12, y por Vox, con 6 asientos en el Congreso. Ahora, con los resultados del 13F, la situación cambiaría: bajarían el PP, que obtendría 11 escaños, y el PSOE, que pasaría a 10, mientras dos partidos regionalistas podrían entrar por primera vez al Congreso de los Diputados: Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡YA!.







Unión del Pueblo Leonés (UPL) lograría representación nacional, con un asiento. Este domingo, los leonesistas han conseguido resultados históricos en las votaciones autonómicas, con tres procuradores frente al único que tenían hace tres años. Se desconoce por el momento si la formación pretende presentarse a las elecciones generales. Sí lo hizo en las de 2019 pero consiguiendo un resultado muy por debajo de su representatividad, con menos del 4% de voto.

El grupo que sí ha anunciado su intención de presentarse a las generales tras el éxito del 13F es Soria ¡YA!. El partido de la España Vaciada ha arrasado en la provincia con más del 40% de los votos y ha entrado en las Cortes con tres procuradores, desplazando así al PP y al PSOE. En la simulación de los resultados generales en Castilla y León lograría, al igual que UPL, entrar con un diputado al parlamento. Ángel Ceña, portavoz del partido soriano, ha dejado claro este lunes que Soria ¡YA! está "para quedarse" y ha avisado que considerarla como una "marca de moda" es "menospreciar la fuerza" que les han dado los castellanos y leoneses. Le quita representación al PSOE.

Vox sumaría dos escaños a los seis que ganó en las generales de 2019 en Castilla y León y tendría ya ocho diputados en el Parlamento. De esta manera, le quita representación al PP, con quien se ha repartido los votos de la derecha en estos comicios.

El partido de extrema derecha ya ha avisado al de Pablo Casado: si no entran en el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, no lo apoyarán. "El resultado de las elecciones nos dice que tenemos el derecho y el deber de integrar el próximo Gobierno de Castilla y León", ha indicado este lunes el candidato de Vox a la Junta, Juan García-Gallardo. Ahora, la extrema derecha tiene la llave para que los populares puedan formar de nuevo un ejecutivo, a pesar de que Mañueco no se haya pronunciado claramente aún al respecto.

El PP perdería en Burgos y Palencia

El PP perdería escaños a favor de Vox en dos provincias con los resultados del 13F extrapolados a unos comicios generales. Tanto en Burgos como en Palencia, los populares se quedarían sin un diputado de los dos que consiguieron en 2019, y el asiento que pierden pasaría a Vox, mientras PSOE quedaría igual: en Burgos, con dos escaños, y en Palencia, con uno. Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora se mantendrían con el mismo resultado que en el 10N de 2019.







En León y Soria la representación del PSOE se movería hacia los leonesistas y Soria ¡YA!, respectivamente. El PSOE ha mantenido la victoria autonómica en la provincia leonesa con 4 asientos, pero ha perdido 2 respecto a 2019. La principal subida aquí es de los leonesistas, que han triplicado sus escaños en comparación con las últimas votaciones en Castilla y León.

Soria ¡YA! ha logrado entrar a las Cortes y se ha hecho con tres de los cinco escaños que reparte la provincia, casi un 43% de los votos. Los grandes damnificados aquí son los socialistas, que pierden dos procuradores, y en las generales incluso perderían al diputado que ganaron en 2019. Soria sería la única provincia en la que la extrema derecha no tendría representación parlamentaria, como tampoco la obtuvo en 2019.

Unidas Podemos y Ciudadanos, al igual que en las elecciones del 13F, en unas posibles generales no obtendrían ningún escaño en Castilla y León. Tras los resultados autonómicos, el partido de Inés Arrimadas ya casi ha desaparecido en la comunidad, a pesar de que en las últimas votaciones lograron entrar en las Cortes con 13 procuradores.