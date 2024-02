Mañueco, sobre un posible adelanto electoral: “Si el Gobierno es útil y eficaz, hasta 2026”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vaya a producir un nuevo adelanto electoral después de los buenos resultados para el PP en los comicios gallegos. “Si el Gobierno es útil y eficaz, hasta 2026. Mi compromiso es marzo de 2026”, ha sostenido este jueves en la presentación de los Presupuestos de 2024.

Mañueco ha negado que el retraso en la presentación de las cuentas de 2024 se pueda atribuir a que haya tensión entre los partidos que componen el gobierno autonómico, PP y Vox. “El Gobierno funciona y sigue, en la mitad de la legislatura, igual que al principio”, ha respondido el presidente autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ha justificado que los Presupuestos se propongan en febrero de 2024 por la ausencia de datos proporcionados por el Gobierno de España hasta que este se ha estructurado.

Los Presupuestos de 2024 alcanzan los 14.562 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,45% respecto a los de 2023 y aumentarán las inversiones reales en todas las provincias, según ha explicado Mañueco, acompañado de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, y del consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Preguntados por el presupuesto para cada provincia, Fernández Carriedo ha emplazado a los periodistas a esperar a que el viernes se hagan públicos los detalles de las cuentas.

García-Gallardo ha avanzado el “nuevo paquete de alivio fiscal” que supondrá 674 millones de euros que la Junta dejará de ingresar, las partidas presupuestarias de Agricultura y Ganadería y las medidas en favor de la familia, algo “fundamental” para frenar “la despoblación y el invierno demográfico”.

La Junta de Castilla y León plantea la cuarta rebaja tributaria desde 2021 en las nuevas cuentas. Según ha anunciado Juan García-Gallardo, está previsto incrementar la deducción en el IRPF por natalidad para nacimientos en el medio rural, extender la bonificación del 100% en transmisiones patrimoniales por el arrendamiento de fincas rústicas, y congelar o suprimir tasas y precios públicos que no se han concretado, y una nueva bonificación del 50% en el impuesto de actos jurídicos documentados.

Mañueco ha contrapuesto la fiscalidad “moderada, inteligente y selectiva” de Castilla y León mientras “otras” Administraciones Públicas “fríen a impuestos a empresas, autónomos y familias”. La estrategia autonómica, según Mañueco, “incentiva” el consumo y “favorece” el empleo y el crecimiento económico. “Es perfectamente compatible con mantener servicios públicos de calidad”, ha resaltado.

Familia es la Consejería en la que más sube el Presupuesto

Familia, con 1.368 millones de euros, es la Consejería en la que más sube el Presupuesto, un 8,3%. Por detrás le siguen las áreas de Medio Ambiente (con un crecimiento de un 6,7% y 545 millones de euros), Presidencia (6,5% y 187 millones), Agricultura (6,5% y 603 millones), Educación (4,6% y 2.736 millones de euros), Sanidad (2,7% y 4.879 millones), Industria (2,3% y 455 millones), Movilidad (1,7% y 299 millones) y Cultura (1,2% y 214 millones). Solo cae el gasto de la Consejería de Economía y Hacienda, algo que Carriedo ha atribuido a que se han ejecutado bastantes fondos europeos asignados a esta área.

Este año de nuevo el gobierno autonómico destinará 500.000 euros para combatir la violencia intrafamiliar. El presupuesto subirá un 25% en todas las políticas de mujer, que incluye violencia machista e igualdad de oportunidades. “Es una de las iniciativas más fortalecidas de este presupuesto”, ha destacado Carlos Fernández Carriedo.

Ingresos

El estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2024 revela que, de los 14.562.494 millones de euros, corresponden a Operaciones Corrientes 11.798.283 euros y a Operaciones de Capital 1.131.813 euros. La suma de ambos conceptos supone el total de Operaciones No Financieras con 12.930.097 euros que se incrementan un 5,41%, respecto al ejercicio anterior. A esto hay que añadir el conjunto de Operaciones Financieras que ascienden a 1.632.397 euros con un incremento del 5,81%.

Dentro de estos ingresos, las partidas procedentes de los Fondos Next Generation de la Unión Europea alcanzan los 445,26 millones de euros con el objetivo de impulsar una economía competitiva, digital y emprendedora. Estos fondos Next Generation están compuestos por el Fondo de Transición Justa con 26,78 millones, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con 398,73 millones y por los Fondos Next Generation Desarrollo Rural con 19,6 millones de euros

En cuanto a los ingresos por deuda, esta se incrementa un 5,39%% en 2024, hasta los 1.570 millones de euros, manteniendo el nivel de endeudamiento por debajo del 20,5% del PIB de la Comunidad.