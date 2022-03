El resto de partidos tras el pacto PP-Vox en Castilla y León: Cinco entristecidos y un burlado

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha criticado el acuerdo de Gobierno en Castilla y León entre PP y Vox: "Es la primera vez desde hace 40 años que la extrema derecha vuelve a un gobierno en España", ha dicho Tudanca.

Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del PP en la región, ha cedido a Vox la presidencia del Parlamento, la vicepresidencia de la Junta y tres miembros más en el Ejecutivo. "Esta es una de las comparecencias más duras, es un día para la infamia, el PP ha consumado lo que todos sabíamos: el señor Mañueco entregando el gobierno de Castilla y León a la extrema derecha". El socialista de Castilla y León, que la semana pasada tendió la mano al líder del PP para hacer un "cordón sanitario a la extrema derecha", ha afirmado que el "destino" del PP "está unido para siempre al de Vox".

Sobre el futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que es "un hipócrita y un mentiroso" porque se presentó a las elecciones en Galicia diciendo que jamás pactaría con la ultraderecha "y por el camino se han cargado a Pablo Casado, que tampoco quería pactar con la extrema derecha".

La del socialista ha sido la primera de las ruedas de prensa de los partidos que forman parte de la oposición, y todos han coincidido en la desolación que supone el pacto con la extrema derecha. Tudanca ha reprochado que algunos partidos se hayan "puesto de perfil", en referencia a los votos en blanco de UPL y Soria Ya para decidir la presidencia del Parlamento. "Combatiremos a la extrema derecha hasta el último aliento, con toda dureza, aunque tengamos un nudo en el estómago" ha advertido.

UPL acusa al PSOE de descargar su responsabilidad

El líder de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha compartido con Tudanca que se trataba de "un día triste", pero ha añadido que "los números son los que son" por mucho que se les exija salir de la equidistancia. "A nadie se le escapa, sólo el PSOE tenía la posibilidad de evitar que Vox formase parte de las Cortes y del Gobierno de Castilla y Leon", ha aseverado. También ha recriminado que los socialistas no contactasen en ningún momento con la UPL. "Algunos vienen aquí a descargar su responsabilidad, pero los que les interesaba es que se visualizara un gobierno PP-Vox", ha criticado. Según Santos, "en un año o año y pico", que es la vida que le da al pacto, los ciudadanos de Castilla y León se enfrentarán de nuevo a las urnas.

Podemos: “esto pasará a la historia de la infamia”

El único diputado de Podemos en el Parlamento autonómico, Pablo Fernández ha descrito este 10 de marzo como "el día más duro y difícil" desde que es procurador. "Pasará a la historia de la infamia por que el PP ha entregado Castilla y León a la extrema derecha, es una ignominia, es vergonzoso, es vomitivo cómo se ha humillado el Partido Popular y cómo se ha bajado los pantalones", ha declarado.

Ciudadanos: “Somos los apestados de Europa por pactar con payasos”

El único representante de Ciudadanos en las Cortes, el exvicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha agradecido a los periodistas que aguantasen "el espectáculo de la rueda de prensa entre PP y Vox". Es la primera vez que veo una rueda de prensa en la que nadie dice qué pone el acuerdo, nadie sabe qué consejerías si empezamos así con la prensa libre, creo que me van a echar de menos en breve", ha advertido. Igea también ha ironizado sobre el cambio de papeles entre los dos partidos que han formado gobierno. "Ya no sé si hablo con la abuelita, con el lobo o con la abuelita que se ha comido al lobo", ha dicho. "A lo mejor es que Carlos Fernández Carriedo (negociador del PP) ha hecho una de sus maravillosas gestiones de negociación. Es un día desgraciado para la Comunidad y para este país, para el PP y para el PP europeo", ha asumido. El líder de Ciudadanos ha destacado que se legitime a Vox, que ha pedido eliminar ayudas publicas, el Decreto de Memoria Histórica o la Ley de Violencia de Género.

"Se han repartido los puestos para poder sentarse no sabemos dónde. Esto ha quedado en manos de unos trileros. Ni PP ni PSOE son capaces de asumir responsabilidades", ha dicho. Además, ha advertido de que en las próximas semanas "se va a incrementar la conflictividad social" y ha estallado contra las palabras de García-Gallardo, que ha comentado que volvería "el decoro" a la Junta de Castilla y León. "Si hay algo indecoroso es lo que publicó ayer Vox", ha remarcado en referencia a la propuesta de acuerdo que hizo al PP. "Ahí lo tienes, ahora báilalo, Alfonso", ha pedido al presidente de la Junta

"El PSOE está encantado de ver al PP cocerse a fuego lento, pero la realidad es que hoy somos unos apestados en Europa, por pactar con quienes han echado de Polonia, con un Salvini al que han llamado payaso, y esos payasos ahora están en nuestro gobierno", ha afeado. Sin embargo, Igea no da mucha vida al pacto. "Mañueco los echará cuando quiera, conozco bien al personaje y esos señores que eran la derechita valiente son de lo más naif", ha vaticinado.

Soria Ya!: “el PP tenía otro plan y se ha echado en manos de Vox porque ha querido”

El portavoz de Soria Ya!, Ángel Ceña ha definido el día como agridulce, por desembarcar en el Parlamento con tres diputados y la vez ver cómo se materializaba el pacto con Vox. "Hemos planteado soluciones para que la presidencia de la Cámara no llegase a las manos de Vox, y todo fueron buenas palabras y cero concreciones. Hasta el último minuto he recibido llamadas de Mañueco y de Carriedo y al final nada, porque en paralelo estaban haciendo otra jugada. Somos nuevos y esto es lo que hay, nos sentimos defraudados porque no ha servido de nada tener representantes en las Cortes, ofrecimos la abstención para que el PP presidiese las Cortes, pero ellos ya tenían otro plan", ha recriminado. Ceña ha asegurado que el PP "se ha echado en manos de Vox porque ha querido". "Que la sociedad sepa que lo han hecho gratuitamente. He hablado con Carriedo antes de que empezase el Pleno para recordarles que nos abstendríamos y me ha dicho que ya lo tenían todo decidido", ha lamentado.

Por Ávila: “esto es un paripé”

Mucho más duro ha sido el único representante de Por Ávila, Pedro Pascual Avila. "Que los de Soria se vayan dando cuenta de lo que hay aquí: un paripé. Hasta ayer, en Vox y el PP hablaban del señor Fernández Mañueco y del señor García-Gallardo, y esta mañana ya eran Alfonso y Juan. A ver cómo encajan estos ahora, estoy triste, de verdad", ha dicho. Pascual ni siquiera pudo reunirse con Mañueco, porque este se negó y le citó con negociadores. "Ávila no importa, Ávila no existe", para el PP, ha zanjado.

