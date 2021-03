Tudanca recuerda "la historia negra del PP en Castilla y León" en el inicio de una moción de censura de resultado incierto

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca ha arrancado la defensa de su moción de censura advirtiendo que "la verdad es un arma poderosa" y recordando las más de tres décadas de "historia negra del PP" en la Comunidad. Tudanca, que consiguió que el PSOE fuese el partido más votado en mayo de 2019, con 35 escaños frente a 29 del Partido Popular y 12 de Ciudadanos (hoy 11 tras la renuncia de la diputada María Montero, que el viernes pasó al Grupo Mixto), ha afirmado que "durante demasiado tiempo el PP se había creído que Castilla y León era suya, que podía hacer con ella lo que le viniera en gana, que el poder les pertenece por derecho, que nadie puede osar discutirles su primacía", pero que los ciudadanos lo hicieron "votando de forma mayoritaria por el cambio".

"Y les guste o no, puedan aceptarlo o no, ya nunca podrán detener lo inevitable. Porque rotas las cadenas, Castilla y León ya es libre", ha proclamado. Tudanca ha querido rememorar "la historia negra del PP en Castilla y León", que llegó al poder en tiempos de Aznar "manchando el buen nombre de un hombre honrado como Demetrio Madrid".

"Usando la corrupción llegaron y usando la corrupción construyeron su maquinaria de poder. Es aquí donde el PP inventó la caja B, con el caso Zamora, es aquí donde condenaron por corrupción al vicepresidente de la Junta, el señor Pérez Villar. Es aquí donde han condenado por corrupción al vicepresidente de la Junta, el señor Merino. Es aquí donde fueron implantando todas y cada una de las tramas de corrupción del PP y donde hoy, aún rezuman la trama eólica, la Gürtel, la púnica, la Perla Negra, la Enredadera, la trama solar o el polígono de Portillo. Es aquí", ha reprochado.

"Es aquí donde las primarias del PP están siendo investigadas porque, en el mejor caso, hicieron trampas comprando votos y, en el peor, hubo, además financiación ilegal", ha dicho en referencia a las primarias que dieron la victoria a Alfonso Fernández Mañueco. "No sé que les hace gracia de las primarias, precisamente a ustedes", ha contestado a procuradores de Ciudadanos que se han reído.

Dinero público para controlar a los medios de comunicación

"Es aquí donde la semana pasada, ¡la semana pasada!, imputaban a decenas de ex altos cargos del PP y a empresarios por corrupción. Es aquí donde el Sr. Cosido, investigado por la trama Kitchen, presta sus servicios pagado con el dinero de todos. Es aquí donde se ha usado de forma obscena el dinero público para tratar de controlar y someter a los medios de comunicación. Es aquí. Y es ahora. Y la corrupción merece un castigo ejemplar", ha apuntado.

Según Tudanca, el PP "mercadea, compra y vende voluntades y está dispuesto a todo". y ha explicado por qué el PSOE ha presentado la moción de censura. "Me resisto a pensar que la corrupción, al final, se salga con la suya. Me resisto a pensar que la soberbia y la amenaza triunfen. No puedo aceptar que el destino de los castellanos y los leoneses siga en manos de aquellos que no tienen más horizonte que el suyo. Por eso esta moción de censura. Por eso ahora. Para recuperar la decencia, para recuperar la esperanza. Para luchar por Castilla y León", ha abundado.

Una "última oportunidad" para Ciudadanos

Así, ha recordado el voto de los ciudadanos por el cambio y la traición del partido de Inés Arrimadas. "Hicieron lo peor que se puede hacer en política, traicionar la confianza y la voluntad de la gente. Se traicionaron, incluso, a sí mismos. La vida no siempre da una segunda oportunidad. Hoy, la tienen, y es la última. Su última oportunidad de ser fieles a lo que un día quisieron ser, a lo que les prometieron a los castellanos y los leoneses", ha advertido.

La victoria socialista de mayo de 2019, ha dicho, daba al PSOE "legitimidad para gobernar" y para presentar la moción de censura. "Es a esa legitimidad y a la que nos da el Estatuto de Autonomía y las leyes a la que apelo", ha remarcado.

El pacto PP-Ciudadanos: "Fuimos intervenidos como Comunidad"

"Todos sabemos lo que pasó después de aquellas elecciones. Quienes proclamaron tantas veces y de forma tan rotunda el cambio y la regeneración, traicionaron a la gente e incumplieron su palabra. Mercadearon con alcaldías y diputaciones, se repartieron cargos y sillones, pactaron con la extrema derecha donde pudieron y lo necesitaron. Y todo desde Madrid. Fuimos intervenidos como Comunidad. Ha respondido a las acusaciones de compra de voluntades en los últimos días reprochando que hay quienes no necesitan comprar hoy "porque ya les compraron entonces".

"Los ciudadanos juzgan de forma severa e implacable a quienes les traicionan" ha advertido. No obstante, ha añadido que a pesar de "engañar y mentir" a los ciudadanos, "pudieron haberlo hecho bien" por que era "un nuevo gobierno formado en parte por un nuevo partido". "Pero desde el primer día demostraron que, en realidad, eran los mismos de siempre, con las mismas viejas mañas y las mismas viejas formas de hacer política. O peor", ha criticado.

El líder de los socialistas ha comentado que no hubiese presentado la moción si el comportamiento de Ejecutivo hubiese sido otro, si se hubiesen cumplido los acuerdos y no se hubiese "manchado todo" con la corrupción. En el repaso de lo ocurrido desde que Ciudadanos y Partido Popular gobiernan Castilla y León, Luis Tudanca ha recordado que "desde el primer día comenzaron las hostilidades contra todo aquel que se pusiera por delante y se atreviera a reclamar, tan siquiera, lo que se había prometido". Apenas unos meses después de llegar al Gobierno, "provocaron la primera huelga de empleados públicos" de la historia de la Comunidad y los primeros "ataques" contra el diálogo social. "El ambiente político y social, en una tierra poco dada a las estridencias, comenzaba a ser irrespirable", ha recordado.

Así "rompieron ya entonces todos los acuerdos y consensos básicos de esta Comunidad, algunos forjados durante décadas. Presentaron una reforma unilateral del Estatuto de Autonomía sin acuerdo, sin consenso y amenazaron con cambiar la mayoría pactada para cambiar la Ley de ordenación del territorio cuyo equilibrio, frágil, había costado tanto alcanzar". Todo eso hasta que "llegó el mazazo del Plan Aliste" que contempla el cierre de consultorios en zonas rurales. "Sin acuerdo con nadie, con la oposición de los profesionales, del territorio, de los partidos políticos, pretendieron comenzar el cierre de la sanidad de nuestros pueblos, castigando a quien menos lo merece y dando un paso más hacia el deterioro de la sanidad pública y a vaciar, aún más, nuestra querida tierra", ha dicho.

Cuando llegó la pandemia, según Tudanca, no quedaba nada por romper. Los socialistas, ha comentado, pudieron desentenderse pero no lo hicieron. Desde el primer día tuvieron nuestro respaldo, nuestra lealtad, nuestra comprensión y nuestro ánimo. Incluso nuestras propuestas, constructivas y posibles. No fue fácil. Lo he dicho muchas veces. Porque nunca fue recíproco. Durante muchos meses, al menos, mantuvieron la apariencia y el contacto fue fluido. Pero nunca aceptaron una propuesta. Les hicimos propuestas y advertencias sobre lo que sucedía en nuestras residencias o ante la fragilidad de nuestras infraestructuras sanitarias tras décadas de recortes. Les hicimos propuestas para la protección social y económica de trabajadores, autónomos y empresas", ha reprochado.

La pandemia

"Ola tras ola, nuestra tierra ha sido una de las Comunidades más afectadas por la pandemia. Ola tras ola, ustedes no han mostrado ni un ápice de compasión, de empatía, de autocrítica. No fueron capaces de poner en marcha ayudas para las personas y familias más vulnerables ni para los sectores más afectados", ha resumido. "En pocos meses han acabado enfrentados con todo y con todos. Se han enfrentado a los profesionales de la sanidad, a los sindicatos, a los empresarios, a los hosteleros, a la cultura, a los alcaldes, a los obispos…no han dejado a nadie por enfadar. ¡A nadie!", ha recriminado Tudanca

Tudanca ha recordado que la tercera ola de la pandemia fue "la culminación" después de haber flexibilizado las normas para “salvar la Navidad” provocando un repunte de los contagios que convirtió a Castilla y León en la más castigada "después de constantes cambios de criterio y contradicciones".

"Cuando las cosas se pusieron otra vez feas, volvieron a llamarnos. De nuevo ahí, pudimos habernos negado. Había razones de sobra. Y de nuevo estuvimos a la altura y acudimos a su llamada. Ante la pandemia, unidad, ante el sufrimiento de la gente, trabajo leal", ha asegurado. Sin embargo, el Ejecutivo "colmó el vaso". "Mintieron a todos. A los sectores afectados, a los grupos parlamentarios, a los alcaldes y los presidentes de diputaciones. Informaron de unas medidas y aprobaron otras. Adoptaron de forma unilateral y desquiciada un adelanto del toque de queda fuera de la norma. No sólo eso, en una deriva incomprensible hacia el populismo, llamaron a la sublevación contra el Gobierno de España, contra las leyes. Para tapar su incompetencia, provocaron un conflicto innecesario que ha perjudicado gravemente a la lucha contra la pandemia y a los ciudadanos y ciudadanas", ha criticado.

"El Tribunal Supremo les ha dicho que no tenían razón, que ustedes no pueden arrogarse en solitario, cual mesías, la capacidad para salvar vidas y, con eso, justificar saltarse la ley. Que restringieron derechos fundamentales de los ciudadanos más allá de lo que establecía la ley", ha recordado Tudanca en referencia al adelanto del toque de queda ya suspendido por el Alto Tribunal.

Propuestas

Tudanca se ha comprometido, si la moción sale adelante y preside la Junta, a elaborar varias leyes:

- Una ley de garantía para los usuarios del sistema público de salud de Castilla y León, con tiempos máximos de espera en la atención hospitalaria y no urgente.

- Una ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género y de políticas públicas contra la discriminación.

- Una ley de desarrollo rural sostenible para buscar nuevas oportunidades.

- Una ley de publicidad institucional que garantice, sin condiciones, sin excusas, la transparencia y el reparto objetivo en la publicidad institucional; y que no se destine dinero público allí donde no se cumplen los mínimos estándares éticos.

- Una ley de prevención, extinción, investigación y reforestación de incendios forestales que mejore las condiciones para proteger el patrimonio natural.

- Una ley de cambio climático que promueva el crecimiento verde basado en criterios de sostenibilidad medioambiental, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

- Sendas leyes de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y para la eliminación de la brecha salarial y laboral de género, con medidas específicas, presupuestos, garantías de cumplimiento y sanciones.

- Una ley para el blindaje de las tasas universitarias, que impida que nunca más se vuelva a producir la enorme desigualdad que ha provocado tener las terceras tasas universitarias más caras de España.

- Una ley de fomento de la creación y de las industrias culturales y creativas que permita el crecimiento y el empleo en el sector.

- Una ley del trabajo autónomo y de segunda oportunidad. Una ley de innovación social y una ley de contratación socialmente responsable.