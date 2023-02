Yolanda Díaz llena pone la vista en “la vida en el rural” y alerta del “escaparate de la pesadilla” de Feijóo en Castilla y León

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado su proyecto Sumar con un “acto de escucha” en Valladolid poniendo la vista “en el rural” y alertando del “escaparate de pesadilla” del “moderado”, Alberto Núñez Feijóo en Castilla y León. Con un lleno total en la Sala Fundos, Díaz se ha mostrado “cada día más orgullosa” del país en el que vive con unas personas que abren un mundo “en el que sí se pueden cambiar las cosas”.

“Queremos vivir mejor que con mis padres y queremos ser felices”, ha dicho. Ha recordado que Valladolid es la tierra de la escritora Rosa Chacel o de Miguel Delibes, que “no recibió el premio Nobel pero que se lo merecía. Defendía el conservadurismo que tiene que ver con la defensa de la vida, nos lo dijo en 'Un mundo que agoniza, un mundo que no tiene reemplazo, en el que hay que cuidar la naturaleza y cuidar el planeta”. Así, ha explicado que reinterpretó una Castilla “que no tiene que ver con los tópicos, que de verdad quiere vivir, vivir en el rural”.

“Soy gallega y sé muy bien de esa desconexión ferroviaria como la de Extremadura, lo conozco en vida propia”, ha afirmado. “Vuestra comunidad es la mas grande y es de una enorme complejidad, es como tres comunidades autónomas en una, con potencialidad y riqueza pero verdaderamente compleja, sois víctimas del bipartidismo de mas de 40 años con políticas a las que cambiamos los nombres pero son idénticas” ha lamentado. Como ejemplo ha aludido a la situación de la Sanidad que hace que en muchos pueblos tengan asistencia médica una tarde a la semana. “Esto no es decente, hay que vivir con dignidad y con derechos, con los mismos derechos para los niños del rural que los niños de las ciudades. Esa España vaciada tiene que dar una respuesta, con una industria sostenible y ecológica, favoreciendo la posibilidad de vivir con dignidad. El futuro no puede pasar porque los jóvenes se exilien”, ha aseverado.

En ese sentido ha recordado que la nueva Ley de empleo ya tiene “esa mirada en el rural” con la empleabilidad en zonas rurales y despobladas, y ha subrayado que “no se puede hablar de economía social sin hablar de las mujeres”. ¿Por qué nunca se habla de la dificultad de acceso al crédito de las mujeres cuando queremos emprender?, hablamos de exclusión“, ha denunciado.

Díaz ha asegurado que su proyecto va a “ ir cambiando las cosas”. “Estoy convencida de que no solamente tenemos esperanza, no somos ilusas, sin esperanza no podemos avanzar, tengo solo 8 personas en mi equipo y hemos mejorado la vida de la gente en nuestro país, si hemos sido capaces, soñad un poco, si sumáis, si nos miramos, nos cuidamos y nos queremos, porque lo importante es que nos demos la mano, que dialoguemos y que hagamos síntesis”, ha animado.

Yolanda Díaz ha manifestado que la política “no va de recortar derechos y de hacer mucho ruido”, por eso ha recordado que las trabajadoras del hogar tienen “por fin” plenitud de derechos en España, aunque “queda mucho por hacer, sobre todo con las migrantes”. Se ha mostrado orgullosa de que se haya acabado la “competencia desleal” con las trabajadoras de los hoteles que cobraban tres euros la hora por hacer habitaciones por las que se cobran más de 60 o 70 euros, o de los que trabajadores de la cultura hayan adquirido “por fin” derechos. “La política va de esto”, ha insistido. “Imaginad si gobernamos este país”, ha añadido.

Ha criticado las declaraciones del presidente de Facebook al anunciar que este será el año de la eficiencia porque las grandes tecnológicas van a despedir a 70.000 personas. “Bonita manera de entender la eficiencia”, ha ironizado. Por contra, ha aludido a los ertes que salvaron a trabajadores y a empresas, o la subida del 47% del salario mínimo que en Castilla y León afectará a casi 100.000 personas. Ha llamado a que los convenios colectivos desbloqueen la subida salarial porque eso “es lo eficiente”. No ha faltado el 'toque' a Feijóo, como gallega que “conoce bien” al presidente del PP. “El escaparate de la pesadilla lo tenéis aquí en Castilla y León, acabáis de ver la moderación de Feijóo, limitando derechos sexuales y reproductivos -en referencia a las medidas antiaborto de la Junta de Castilla y León-, permitiendo la desaparición del Serla, imprescindible para trabajadores”. Eso, ha dicho “, es responsabilidad de Mañueco y del PP y está en su mano restaurarlos”.

Díaz ha vuelto a decir que Castilla y León tendrá que devolver medio millón de euros del Ministerio de Trabajo para negociación de convenios colectivos porque no los ha ejecutado. “No os creáis el cuento de que Feijóo es diferente y es moderado, no os creáis el cuento de la moderación de Feijóo porque no es verdad”, ha advertido. Ha subrayado como se deja el cuidado de los vulnerables en manos de una empresa como Glovo, que incumple derechos laborales, las subidas de los tipos de interés que hacen que las hipotecas variables sean inasumibles o la falta de oficinas bancarias en pueblos como Fonfría o Castronuño.

“De esto va la concentración bancaria en España, con beneficios de 32.500 millones de euros antes de impuestos para los bancos. Hay que congelar ya las cuotas hipotecarias”, ha reclamado, porque “lo último que deja de pagar un trabajador es la hipoteca, porque sabe las consecuencias que tendrá para su vida” en contra de los privilegios fiscales para las grandes fortunas. Por último ha reclamado un parque público de vivienda social, y que los fondos de inversión reserven vivienda. “Sumar va de diversidad, de que los jóvenes puedan vivir con dignidad, es un país diverso, alegre y ganar el país es más que ganar las elecciones, va de transformar el país”, ha finalizado.

Díaz ha estado acompañada de la periodista Cristina García Casado, de la profesora universitaria Maria Sáenz, de la escritora Violeta Serrano, de la economista del tercer sector, Paula Moreno y de un experto en desarrollo rural, Javier Paniagua.