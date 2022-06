La decepción tras los grandes incendios en Castilla y León: “Promesas, un montón; pero hechos, ninguno”

“¿Ayudas? Cero patatero. Tras el incendio recibimos algo de forraje y pienso. En febrero nos dieron algo de pienso, cuando las elecciones. Pero no nos han dado nada más, ni dinero para los cerramientos ni nada”. Ernesto es ganadero en Navalmoral, en la Sierra de la Paramera, en Ávila. El año pasado sufrieron el que hasta ahora era el incendio más grave de la historia de Castilla y León. 22.000 hectáreas quemadas en tres días, 3.000 de las cuales eran de masa forestal.

“Promesas nos hicieron un montón; pero hechos, ninguno”, reprocha otro ganadero, Óscar, que asegura que muchos siguen sin cerramientos ni caminos y les resulta imposible llegar a las parcelas. La ejecución de la adecuación de caminos once municipios está “próxima”, informa a este diario la Junta de Castilla y León.

El área afectada por el incendio de Navalacruz fue declarada zona catastrófica. Desde la Junta de Castilla y León señalan que el compromiso de la autonomía es recuperar la zona en los próximos diez años con un importe por valor de 25 millones de euros en actuaciones “transversales”.

El Gobierno encargó por un millón de euros a dos empresas actuaciones hidrológicas y forestales, que concluyeron en marzo. En septiembre empezaron los trabajos de restauración y protección de varios cauces de la cuenca del Duero (2 millones de euros) y del Tajo (500.000 euros) y en abril se abrió la convocatoria para que los ayuntamientos ejecuten obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios.

El alcalde de Navarredondilla, Juanjo López, explica que la situación está lejos todavía de restaurarse del todo. “Solo he visto a la Confederación Hidrográfica del Duero limpiando el cauce y se han arreglado casi todas las captaciones de agua ya, pero todo esto va para largo”, lamenta. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente encargó a la sociedad pública Somacyl la reposición y mejora del abastecimiento de agua con 79 actuaciones. En septiembre de 2021 se aprobó una subvención de 200.000 euros a la Diputación de Ávila para garantizar el suministro de agua a las poblaciones afectadas por el incendio.

“Camiones de paja no puedo enviar porque me hacen falta, pero dinero sí”

La gente de la zona de la Panamera ve las imágenes de la zamorana Sierra de la Culebra, donde la semana pasada se quemaron 30.000 hectáreas, y recuerda cómo vivieron ellos esos días de agosto de 2021. “En ese momento pensé que me quedaba sin nada, y eso que tuve mucha suerte, porque solo perdí dos animales y mi hijo otros dos. Yo no me arruiné, tuve pérdidas y sé que no me van a pagar nada”, comenta Pedro.

Este ganadero abulense ya ha ofrecido ayuda a algún otro compañero de profesión de la zona de la Sierra de la Culebra que le mandó forraje cuando fue el incendio de Navalacruz. “Me he puesto en contacto con sindicatos y asociaciones para tratar de ayudar. Camiones de paja y heno no puedo enviar porque me hacen falta, pero dinero sí y lo estoy gestionando con el sindicato”, explica a este diario.

“Dios les ampare a los de la Sierra de la Culebra. Este año [un gran incendio] se vuelve a repetir todavía más. La culpa no va a ser de nadie al final”, lamenta Ernesto. “Lo único que no hicimos nosotros fue el abucheo a los altos cargos cuando vinieron los políticos. Aquí se acercaron y se hicieron fotos cuando deberíamos haberles echado”, apunta Óscar, en relación a los insultos y abucheos que se profirieron en Villanueva de Valrojo al paso de una comitiva con altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos el presidente Alfonso Fernández Mañueco.

Ernesto ha tenido que llevarse a sus vacas a la Sierra de Gredos para que pasen el verano allí, cansado de que las vacas se salieran de la parcela y provocaran discusiones en el pueblo. “Hemos estado dos días llevándolas a caballo, como antaño, y a ver qué tal. Llevamos aquí desde que empezamos pero es que no podemos estar pendientes de que sí entra la vaca aquí o allí porque no hay cerramiento. Las praderas tienen algo de comida, pero es que está todo abierto y así me evito problemas”, zanja.

Todos los ganaderos consultados por este periódico coinciden en la importancia que tuvo la ayuda ciudadana en esos momentos tan duros, pero lamentan que la mayoría de la ayuda se quedara ahí. “Para vallas y cerramientos, solo ayudas de boquilla. No nos han dicho cómo pedirlas ni nada”, lamenta Tomás, ganadero de El Barraco. La Junta de Castilla y León espera retirar de manera “inmediata” el cerramiento dañado y colocar 240 km de cerramientos nuevos. Las obras serán ejecutadas por Tragsa con un presupuesto de tres millones de euros casi un año después del incendio.

Ernesto pide a sus compañeros zamoranos que tengan “paciencia”. “Como esperen ayudas de las administraciones, que se echen a dormir porque no van a recibir nada”, se queja.

Proyectos para los próximos años

En septiembre de 2021 se puso en marcha una oficina de coordinación, apoyo e información a los municipios y ciudadanos afectados, que ha atendido a 195 consultas tanto por teléfono, email o presencialmente. En febrero, la Junta de Castilla y león anunció el levantamiento del acotado de los pastos afectados para el cobro de la PAC.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente está reparando caminos, pistas forestales e infraestructuras medioambientales y la escollera y camino de Menga. Actualmente se están elaborando nuevas propuestas y proyectos para los próximos años. En colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, aseguran que se han finalizado actuaciones en los montes afectados por el incendio por un importe de un millón de euros.

La Consejería de Cultura ha creado un equipo de investigación para determinar cómo ha afectado el incendio a la zona arqueológica del castro vetón de Ulaca. Está prevista una adecuación de la senda interior de acceso al castro y del último tramo del camino exterior de acceso y dotación de señalética. Además, la Consejería ha dado una subvención al Ayuntamiento de Solosancho para la adecuación de un edificio como aula arqueológica.

Otros grandes incendios

Aparte del de Navalacruz, Castilla y León ha vivido otros grandes incendios en los últimos años, aunque ninguno tan grande como el de Ávila y ahora el de la Sierra de la Culebra. En 2017 León sufrió el incendio en la comarca de la Cabrera (que afectó a los municipios de Encinedo y a Truchas), que quemó casi 10.000 hectáreas.

El alcalde de Encinedo, José Manuel Moro, no tiene claro si los ganaderos de la zona han recibido ayudas directas y públicas, pero sí destaca que se han reforestado los pinares quemados. El regidor 'popular' defiende que la Junta ejecuta obras “cuando tiene las partidas presupuestarias”, pero explica que todavía siguen trabajando en recuperar todas las captaciones de agua. “El monte tiene una fuerza impresionante y alguien que no sepa del incendio ni se imagina que aquí que hubo ese fuego”, subraya.

En la zona se podrá cazar por primera vez este septiembre. El regidor de Truchas, Francisco Simón, asegura que todavía queda “mucha madera quemada” en el monte. “Prometieron un montón de dinero y llegaron migajas”, lamenta el socialista, que denuncia un “abandono” por parte de la Junta de Castilla y León.

También se han cumplido diez años del incendio de Castrocontrigo, el que había sido el más grave hasta Navalacruz, con casi 12.000 hectáreas arrasadas en el sur de la provincia de León. En estos diez años la Junta de Castilla y León asegura que ha invertido 13 millones de euros y que todavía faltan actuaciones por ejecutar. Todavía se espera la reforestación de 153 hectáreas, tratamientos selvícolas en 625 hectáreas y un proyecto —financiado por los fondos Next Generation, post pandemia— para otras 1.200 hectáreas.

El alcalde de Truchas cree que su presente es el futuro de los de la Sierra de la Culebra: “Les diría que intenten luchar hasta lo indecible. Que no lo dejen pasar, que se movilicen y vayan a Valladolid. A nosotros no nos llegaron las partidas, pero que no tiren la toalla”.