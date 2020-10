Soria "hackea" una campaña de El Corte Inglés para mostrar la diversidad de los cuerpos femeninos

Soria se ha levantado este miércoles llena de carteles para visibilizar la diversidad de cuerpos femeninos. Se trata de una obra de la artista Yolanda Domínguez, que ha "hackeado" una la campaña de El Corte Inglés para la temporada de otoño-invierno. En lugar de la actriz Bárbara Lennie, en las fotos aparecen mujeres con cuerpos diversos, todas diferentes y todas con algo en común: el mismo vestido con el que posa la actriz en las imagen originales. "El objetivo no es criticar a esa marca en concreto, sino la repetición de cánones que se da en el mundo de la moda", apunta Domínguez a elDiario.es

La campaña se titula "Rompe el estereotipo" y partió de la propia artista audiovisual, después de que la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Soria contactase con ella para poner en marcha alguna iniciativa con la que visibilizar la igualdad. "Es esencial mostrar la diversidad de mujeres para que todos los cuerpos sean aceptados y no haya discriminación por edad, talla o rasgos", señalan desde el Ayuntamiento. Según cuenta Domínguez, después de que varios consistorios se hayan interesado en colocar las fotos en sus ciudades, han decidido compartirlas gratuitamente. "Quien quera puede colocarlas en su ciudad", resume.

La iniciativa artística se compone de un total de siete fotografías en la que aparecen mujeres que no entran en los cánones de la industria de la moda. "Por tema de presupuesto y de tiempo solo pudimos hacer siete, aunque podrían haber sido 500", señala la artista por teléfono. Las modelos son mujeres "reales", que contactaron con ella después de solicitar participación en redes sociales, una forma de trabajar que Domínguez suele utilizar. A algunas mujeres el traje les queda corto, a otras ajustado y a otras ni siquiera les entra, pero todas posan orgullosas: trans, con talla XXL, embarazadas. "Al final la mujer a la que eligen poner [en la publicidad] nos dice que si no eres joven, blanca y delgada, tu cuerpo no está bien", reflexiona una de las participantes en el making of.

"Se muestran detalles naturales como la celulitis, el vello, las canas o los granos y se cambia la pose lánguida con la boca abierta por actitudes fuertes y activas", explican desde el consistorio soriano. Para la autora de la campaña hay algo de irónico en que las fotos hayan sido colocadas en Soria. "Es de las pocas capitales de provincia que no tienen Corte Inglés. Son algo así como la resistencia", comenta divertida.

El mundo de la moda está cambiando y cada vez es más habitual ver a marcas sumándose a mostrar modelos diferentes. Sin embargo, Domínguez denuncia que en muchas ocasiones hay algo de pose. "Creo que se quedan en ejemplos concretos para darse publicidad. Si entras en la página web de cualquier marca que haya hecho campañas con modelos fuera de la talla 38 ves que todo sigue siendo igual". Conforme los consumidores vayan reclamando que las campañas incluyan a mujeres diversas, las marcas irán cediendo. "Lo que les importa es seguir vendiendo", remata.