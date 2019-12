ERC reconoce "contactos discretos" con el PSOE a la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre Junqueras

Las negociaciones entre ERC y el PSOE para investir a Pedro Sánchez están formalmente congeladas, pero las conversaciones siguen por otros canales. A la espera de que la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha reconocido que han mantenido "contactos más discretos" con los socialistas.

Los interlocutores de ambas formaciones no han dejado de hablar, pero Vilalta ha remarcado que todo depende de cómo la Abogacía del Estado se pronuncie sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, gesto que interpretarán como la voluntad del Gobierno de abandonar lo que denominan "judicialización de la política". "Cuando sepamos su posicionamiento plantearemos si pedimos una nueva reunión y si vale la pena trabajar para el acuerdo", ha expresado Vilalta. Si es así, los republicanos aseguran que solo quedará pulir "algunos flecos" del acuerdo sobre qué "instrumentos" se utilizan para resolución política del conflicto catalán.

Los republicanos piden desde que se conoció la sentencia del TJUE que se ponga en libertad a Junqueras y se declare nulo el juicio del procés. Sin embargo, si esto no ocurriese, no adelantan cuál será su posición. "No entenderíamos que digan otra cosa que no sea aplicar la 'doctrina Junqueras'", ha insistido.

Durante el congreso de los republicanos celebrado este fin de semana, fuentes del partido admitían como posible un acuerdo con los socialistas antes de fin de año y, por consiguiente, una investidura de Sánchez antes de Reyes. Desde el partido ven muy complicado que el calendario se adelante con una investidura en 2019.

Preguntada sobre el calendario que manejan en el partido, Vilalta ha tirado balones fuera. No es una cuestión de fechas ni de qué día nos va bien, es una cuestión de tener un buen acuerdo para activar la vía política", ha incidido.

ERC acordó en su congreso, por amplia mayoría, un documento que propone alcanzar la autodeterminación por la vía de la negociación política antes que la unilateralidad, aunque sin renunciar esta última. "Hemos de sumar mayorías más amplias para hacer efectivos los grandes consensos de país y no empequeñecernos mirándonos a nosotros mismos", ha valorado la portavoz.

Sobre la hoja de ruta, la portavoz de los republicanos, ha reiterado que su estrategia pasa por fortalecer al independentismo apostando "por la vía del diálogo y la negociación", aunque siguiendo a la vez con la "movilización constante" en la calle. "Habrá que volver a votar, queremos volver a hacer un referéndum", ha concluido.