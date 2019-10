Torra defiende "ejercer el derecho de autodeterminación" durante esta legislatura

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este jueves que "habrá que volver a poner las urnas para la autodeterminación" como respuesta a la sentencia del juicio del procés. Así lo ha explicado ante el pleno del Parlament, en el que ha comparecido tras la tercera noche de disturbios en Catalunya. Torra se ha comprometido ante el pleno a "ejercer el derecho de autodeterminación" durante esta legislatura, que acaba en diciembre de 2021.

"No aceptamos la sentencia de la ignominia, la rechazamos", ha dicho. Al entender del jefe del Govern, la sentencia del Tribunal Supremo no condena solo a los líderes y sociales independentistas, "sino a la democracia y a las más de dos millones de personas que participaron en ese referéndum", ha dicho. Torra además ha asegurado que tiene previsto "autoinculparse" por los mismos delitos que han sido condenados sus compañeros y ha llamado al resto de miembros de la Cámara a hacer lo mismo.

La comparecencia de Torra se ha producido en un momento muy complicado en la calle, después de tres noches seguidas de manifestaciones y disturbios en respuesta a las sentencias. Ante el caos generado en las calles de varias ciudades catalanas, Torra ha asegurado que "los independentistas rechazamos y condenamos todas las violencias". "No nos representa", ha apuntalado, "no tenemos ninguna manía ni disgusto por condenar la violencia. Siempre lo hemos hecho, cuando ha existido. Otros grupos de esta cámara no han condenado la violencia de la policial del 1-O".

El mensaje del jefe del Govern ha ido más allá de las breves palabras pronunciadas en un mensaje institucional la pasada madrugada, con las que la Generalitat trataba de contener los disturbios que en ese momento generaban desordenes, barricadas e incendios, sobre todo en el centro de Barcelona. Más tarde de la media noche, Torra condenó la violencia y exigió que los disturbios se parasen de inmediato.

A diferencia de las palabras de la noche, este jueves Torra sí se ha referido a los Mossos d'Esquadra: "Tienen todo mi reconocimiento", ha dicho. Pero, a renglón sentido, el president ha reclamado que los agentes "cumplan con todo escrúpulo los métodos y reglamentos", después de la difusión de imágenes de prácticas policiales irregulares y de brutalidad. "Le he pedido al conseller investigar cualquier situación irregular que debe examinarse y repararse", ha asegurado sobre esta cuestión.