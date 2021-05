Los festivales de música VIDA y Cruïlla en Catalunya, los primeros en anunciarse sin distancia social

Dos festivales catalanes de música, el VIDA y el Cruïlla, han sido los primeros que se han anunciado para este verano sin distanciamiento social. Después de los resultados satisfactorios obtenidos en el concierto masivo de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi –no fue un foco significativo de contagios–, ambas organizaciones han asegurado que celebrarán sus ediciones de 2021 sin las restricciones estrictas habituales, como que el público esté sentado y separado entre sí.

“Las medidas que se implementarán serán las recomendadas por los expertos y contarán con el mismo rigor para conseguir el mejor de los espacios seguros”, informaban este jueves los promotores del VIDA, que se celebrará en Vilanova i la Geltrú entre el 1 y el 3 de julio. Tanto ellos como los del Cruïlla, que tendrá lugar en Barcelona del 8 al 10 de julio, explican que su protocolo lo elaborarán junto con los científicos de la Fundación Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses (del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona), los mismos que diseñaron el plan piloto del concierto de 5.000 personas en el Sant Jordi.

Lo que no han ofrecido todavía estos festivales son los detalles de las medidas de seguridad que adoptarán, ni si serán exactamente las mismas que las de ese plan piloto de finales de marzo. En esa ocasión, aunque se eliminó la distancia social, todos los asistentes tuvieron que someterse a una prueba de antígenos por la mañana –los que dieron positivo, quedaron fuera del evento–, y ya en el recinto tenían que llevar una mascarilla FFP2 y no podían consumir bebidas dentro de la zona de baile, sino en las zonas reservadas para la hostelería. Estas son las medidas que están acabando de acordar los organizadores con el Departamento de Salud, según confirman ambas partes, que coinciden en que hay buena sintonía y no habrá problemas.

Los festivales en cuestión presentan algunas diferencias respecto al concierto de Love of Lesbian. A su favor juega que son en exterior, un elemento que dificulta los contagios, pero en su contra está que son eventos no de unas horas solamente, sino de toda una tarde y una noche. Tanto el Cruïlla como el VIDA fueron organizadores del ensayo en el Palau Sant Jordi. Otros de sus promotores, los más internacionales Primavera Sound o Sónar, ya anunciaron sin embargo que no celebrarían su edición de 2021 debido a la epidemia.

En paralelo a estos avances, muy ligados también a la inmunización de la población mediante la vacunación, han sido varias las iniciativas que han proliferado en Catalunya para reactivar otros ámbitos del ocio nocturno. Las patronales del sector de las discotecas ya han propuesto a la Generalitat que les permita abrir los locales (entre ellos, Pacha, Sutton o Opium) el 21 de mayo con tests de antígenos previos. De momento están pendientes del visto bueno de las autordades sanitarias. Por otro lado, en Girona se está realizando desde hace semanas un tipo de ensayos, tanto en restauración como en algunas fiestas, en los que los asistentes deben presentar un certificado anti-covid que validan las farmacias, y que consiste en un test de antígenos negativo, un documento conforme se está vacunado o que se ha pasado la COVID-19 recientemente.

Sobre todas estas iniciativas, desde la Generalitat siempre han manifestado que les parecen positivas, aunque se muestran reservados en cuanto a una apertura generalizada del ocio nocturno. “No es algo que tengamos sobre la mesa, pero lo tenemos en la cabeza porque es un sector muy castigado desde hace casi un año”, declaraba recientemente el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

Por lo que respecta a los carteles, que tanto Cruïlla como VIDA han desvelado esta semana, en el caso del primero actuarán Izal, Amaral, Carolina Durante, Ana Tijoux, Tom Walker, Two Door Cinema Club, Manel o Morcheeba. En el VIDA contarán con Love of Lesbian, Nathy Peluso, Hinds, Joe Crepúsculo, Vetusta Morla o Stay Homas.