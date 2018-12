El Govern intenta rebajar la tensión y pide a Moncloa retomar la senda del diálogo

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha optado por los paños calientes contra la ofensiva que este lunes lanzó el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que desde el PSOE se esgrimiera el 155, de que el Ejecutivo anunciara posibles consecuencias penales para Quim Torra y de que tres ministros enviaran cartas a consellers advirtiendo sobre el uso de las competencias, Artadi ha asegurado que las cartas se contestarán y ha conminado al Gobierno a volver a la vía del diálogo y olvidar el 155.

Según ha expresado la portavoz, no hay ninguna dejación de funciones por parte del Govern, ni cambio alguno respecto a las propuestas independentistas pese a la referencia del president Quim Torra a la "vía Eslovena". A su entender, la actuación de los Mossos d'Esquadra respecto a los cortes de carreteras del pasado fin de semana fueron correctas y priorizaron el diálogo con los manifestantes: "El sábado la mediación funcionó y no hubo cuestiones de orden público", ha defendido, "el domingo fueron acciones indiscriminadas y difíciles de prevenir, pero también acabaron solucionándose".

El Govern ha preferido responder a la batería de actuaciones lanzadas este lunes mostrando "sorpresa" y comprometiéndose a responder a las tres cartas. La consellera de la Presidència ha deslizado que el cambio de actitud puede deberse a los resultados de las elecciones andaluzas, y ha lamentado que el PSOE apele de nuevo al 155. Según Artadi, el Govern sigue esperando que Sánchez proponga las "soluciones políticas" de las que habló en su investidura.

Pese a esto, ha dicho, la voluntad del Govern sigue siendo mantener abierta la vía del diálogo y comenzar una negociación, un deseo que no decaerá pese a unas cartas que ha considerado una "deslealtad institucional". "Si tenían alguna duda o petición, tenemos mecanismos directos para resolverlos", ha asegurado Artadi.

Garantizarán el Consejo de Ministros

Artadi ha reclamado además al Gobierno que, si tiene previsto celebrar una Consejo de Ministros el día 21 de diciembre en Barcelona tal y como afirma, se lo notifique a la Generalitat con la mayor brevedad para poder preparar el dispositivo de seguridad. "El Govern debe garantizar tanto el derecho a la manifestación como que el Consejo de Ministros pueda celebrarse", ha explicado Artadi, tras afirmar que el Gobierno no les ha comunicado si lo harán.

Con varias manifestaciones convocadas por diferentes entidades y huelgas de diferentes sindicatos para el día 21 de diciembre, la jornada se prevé caliente en Barcelona. Sin embargo, según Artadi, el cuerpo de los Mossos es capaz de gestionar esta situación y no cree que necesiten refuerzos de otras policías, como los 400 agentes antidisturbios que el Ministerio del Interior anunció que enviaría. "Si creen que faltan policías en Catalunya el Gobierno debería permitir que los Mossos aumenten sus efectivos, algo que no pasa hace seis años", ha asegurado la portavoz.

Las dudas sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su intención de llevar a cabo el Consejo de Ministros en Barcelona se han disparado este martes, después de que el ministro José Luís Ábalos haya abierto la puerta a no hacerlo. Inmediatamente la Moncloa ha salido al paso aclarando que "no hay dudas al respecto" de que la reunión se celebrará. El Govern por su parte aclara que no tiene nada que decir sobre esta decisión, aunque sí le gustaría saber dónde y cuándo se celebrará a la mayor brevedad posible por motivos de seguridad. La semana pasada la propia Artadi habló de "provocación", una calificación que ahora ha esquivado.

También ha negado Artadi que desde el Gobierno haya habido alguna invitación a reunirse, después de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, asegurase que el presidente Pedro Sánchez mantiene "lógicamente" su intención de reunirse con Torra el 21 de diciembre. Por parte del Govern se ha propuesto aprovechar el viaje de todos los ministros para celebrar una "cumbre entre gobiernos", algo que desde el PSOE se rechazó.