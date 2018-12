Moncloa aclara que "por supuesto" que el Consejo de Ministras del día 21 se celebrará en Barcelona

Moncloa ha aclarado que "por supuesto" que el Consejo de Ministros del día 21 de diciembre se celebrará en Barcelona, tal como estaba previsto. "No hay dudas al respecto", han dicho fuentes del Ejecutivo. Estas fuentes se han expresado así después de que el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no lo haya dado por garantizado. Todo ello en medio de los avisos de los comités de defensa de la república (CDR) de que intensificarán las protestas.

"Los Consejos de Ministros se van a hacer los viernes, normalmente en Madrid. Lo que hay que ver en todo caso es las razones que llevaron a que este Consejo de Ministros se hiciera en Barcelona. Yo creo que eso es lo que hay siempre que contemplar, si las razones que siempre buscan un resultado positivo pues pueden seguir manteniéndose", ha apuntado.

Tras aclarar que el Gobierno no había hablado de la posibilidad de cancelarlo, y que por tanto no podía "adelantar nada", ha insistido en que "es evidente que hay que valorar si las cosas que se hacen para bien consiguen un resultado positivo". "Si no lo consiguen, tampoco acabo de entender ningún empecinamiento", ha añadido.

"El Gobierno siempre debe preservar la convivencia y ésa debe ser su principal función, no caer en ninguna provocación y por supuesto no aceptar ningún tipo de amenazas. Pero la responsabilidad de un Gobierno es procurar que no haya problemas, disturbios y que la ley se respete en cualquier caso", ha agregado.

Ábalos se pronunció así en un desayuno informativo, si bien había dejado claro que hablaba a título personal y que presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, no había planteado la posibilidad de cancelar esta reunión. Después de estas declaraciones, Ábalos ha confirmado que el Consejo de Ministros previsto el 21 de diciembre en Barcelona "se va a hacer".

Reunión de Sánchez con Torra

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que Pedro Sánchez mantiene "lógicamente" su intención de reunirse con el president catalán Quim Torra el próximo 21 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros. "Esperemos que se pueda producir", ha manifestado en una entrevista en TV3, en la que ha descartado cambios en los planes del Ejecutivo central pese a las movilizaciones en la calle que preparan CDR y colectivos independentistas.

Por su parte, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ha señalado que Torra es "el responsable fundamental de la seguridad, la convivencia y la tranquilidad" en Catalunya. "Él lo sabe porque va inherente al cargo público tan importante que tiene, es la primera autoridad del Estado español en Catalunya", ha recordado Calvo, quien ha confiado en que "el gobierno común de todos los españoles" se reúna en Barcelona el 21 de diciembre con total normalidad.