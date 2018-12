Ábalos advierte: "Si la Generalitat no hace un uso responsable de sus obligaciones competenciales, las asumirá el Estado"

El Gobierno celebrará su Consejo de Ministras el próximo día 21 en Barcelona. Ha habido un momento de incertidumbre, cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha evitado garantizar la celebración, asegurando que "no hay que caer en un empecinamiento". "Hay que valorar si las cosas se hacen para bien o consiguen un resultado positivo", ha reflexionado Ábalos, para quien "la responsabilidad del Gobierno es que no haya problemas ni disturbios".

Minutos más tarde, fuentes de Moncloa han asegurado que "no hay dudas" sobre la celebración de este Consejo. El propio Ábalos ha aclarado tajantemente a la salida del acto, organizado por El Economista, que no está en duda que los ministros se reunirán en Barcelona.

Por otra parte, tras el envío anoche de tres cartas a la Generalitat, Ábalos ha advertido este martes al Govern de que si "no hace uso responsable de sus obligaciones competenciales, las asumirá el Estado", en relación a los cortes producidos por las protestas de los CDR el fin de semana en la AP-7, una de las principales arterias de Catalunya. Respecto a las propias cartas, Ábalos ha explicado que hasta donde él conocía, no se ha recibido respuesta.

El secretario de organización socialista ha asegurado que el Gobierno usará "todos los recursos legales" para evitar que se repitan ataques a las infraestructuras y ha recalcado que "no se pueden repetir". Ábalos ha acusado de "cierta complicidad" a las autoridades que permitieron prolongar el boicot durante "horas y horas". "Más allá de las buenas intenciones y la buena fe, que a nadie se le olvide que el poder está para ejercerlo, no para desvalorizarlo y al Gobierno no le va a temblar la mano".