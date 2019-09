Puigdemont, sobre la investidura de Pedro Sánchez: "El PSOE ni nos ha llamado"

El 23 de septiembre vence el plazo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Este miércoles, ERC y PNV se han mostrado dispuestos a "no ser un obstáculo"; y la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha descartado reunirse con Junts per Catalunya por dar el no por descontado. "¿Cómo sabe lo que vamos a votar sin haber hablado? ¿Por arte de magia? ¿Por ciencia infusa?", se ha preguntado Carles Puigdemont ante la prensa en Bruselas tras una reunión de diputados y cargos de Junts per Catalunya.

"Es sorprendente que sin haber hablado digan nada. ¿Hay representantes buenos y malos? ¿votantes buenos y malos?", ha proseguido el expresident catalán: "Es muy curioso que el PSOE quiera inaugurar una etapa con un cambio de estilo sin los que han votado a Junts per Catalunya. No han llamado a quien nos representa a Madrid, y se lo queremos decir sin ser excluidos. Nos gustaría poder decirlo después de vernos, como ERC".

La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha desmentido a Lastra, quien ha afirmado: "Les parece poco reunirse conmigo y quieren hacerlo con el presidente del Gobierno".

"Nosotros nos hemos mostrado a favor de reunirnos", ha dicho Borràs: "No han querido invitarnos a hablar. Yo le dije que estábamos dispuestos, y en el formato que quisieran: con comparecencia conjunta o separada, como quisieran. En democracia ningún voto debería considerarse irrelevante. Saben que la ingobernabilidad de España pasa por Catalunya, por el conflicto que mantiene el Estado con la ciudadanía catalana y que lleva a que la Marca España sea que faltan los votos de quienes están en prisión".

Tomar la iniciativa

"La sentencia supondrá el fin de una era marcada por la represión", ha dicho el líder de Junts per Catalunya: "La respuesta política tendrá que venir después de la sentencia. Hemos sido obligados a actuar en defensa propia, se está juzgando al Gobierno de Catalunya, a los dos millones de votantes, al Parlament. Al tiempo que el Estado era capaz de llevar al máximo su capacidad represora, podía haber llevado al máximo su capacidad de negociación y diálogo".

"Pero tras cerrar ese ciclo, el movimiento independentista debe retomar la iniciativa", ha insistido Puigdemont: "No sólo defendernos, sino retomar la iniciativa social y política; no sólo demostramos que somos mayoritarios y sólidos, sino que tenemos capacidad de retomar la iniciativa. Será una combinación de respuestas. Desde el movimiento independentista hablamos entre todos. Será un nuevo paradigma y debemos responder de la manera con la que ganamos con el 1-O. Vamos a hablar, de forma compartida, con la sociedad civil, porque habrá respuestas políticas que serán institucionales y otras no. Es la suma, es una respuesta larga en el tiempo, que nos ha permitido avanzar. Estamos avanzando, nos estamos intentando coordinar al máximo".