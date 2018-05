El Govern Torra suspende en igualdad de género: diez hombres por sólo tres mujeres

La construcción de una república "feminista" que Quim Torra prometió en su discurso de investidura no se ha traducido en la composición de Govern anunciada este sábado. La lista de integrantes del Consell Executiu de la Generalitat que presidirá Torra está formada por diez hombres y tan solo tres mujeres (dos menos que en el Ejecutivo que nombró Puigdemont en 2016). Por porcentajes, el Govern Torra estará compuesto en un 79% por hombres y en un 21% por mujeres.

El president vuelve a ser un hombre y la vicepresidencia, que en los dos gobiernos de Artur Mas había sido ocupada por mujeres, recae de nuevo en un hombre, Pere Aragonès (ERC), que sucede a Oriol Junqueras, número dos del Govern Puigdemont. Las mujeres del Govern Torra serán la consellera de Justicia, Ester Capella; la titular de Agricultura, Teresa Jordà; y la consellera de Empresa y Portavoz, Elsa Artadi.

A falta de que el Gobierno central, que sigue controlando la Generalitat con el 155, formalice el nombramiento de los consellers encarcelados o en Bruselas (Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig y Toni Comín), algo que no está claro a día de hoy, el Govern anunciado Torra es el Ejecutivo con menor porcentaje de mujeres de los últimos tres lustros.

Con 5 mujeres, el primer Ejecutivo de Puigdemont hasta la crisis de Govern de 2017 tenía tantas conselleres como el de Pasqual Maragall, pero entonces había 20 carteras (y por lo tanto representaban un 24%) y en el Govern Puigdemont había 13, con lo que las mujeres representan un 36% del Govern. En los ejecutivos de Artur Mas, pese a los diversos cambios desde 2010, las mujeres siempre habían representado un 23%. Su predecesor, el socialista José Montilla, había tenido el Govern más paritario hasta el momento, con un 25% de mujeres.

Hasta la llegada del Tripartit en 2003 la presencia de mujeres en los gobiernos de la Generalitat había sido testimonial. No fue hasta el año 1992 cuando Jordi Pujol incorporó a la primera mujer al frente de una conselleria. En un cambio que llegó al cabo de unos meses de legislatura, incorporó a Maria Eugènia Cuenca al frente de Gobernación. Hasta las elecciones de 1999 el número de conselleres no pasó de una a tres, el mismo número que el Govern de Quim Torra. Han pasado casi 20 años pero la igualdad de género no ha llegado a la Generalitat.