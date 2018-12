Valls riñe a Rivera por abrir la puerta a Vox y le reclama que no haga pactos "ni con el populismo ni con el separatismo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato apoyado por ese partido a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, han chocado este miércoles sobre el trato que deben dispensar a Vox en las negociaciones para formar gobierno en Andalucía. Después de que Rivera haya mantenido abierta la puerta a pactar con la formación ultraderechista, Valls ha utilizado la coincidencia de ambos en un acto de homenaje a la Constitución para censurar esa opción y pedirle que evite los pactos "con el populismo y con el separatismo".

"Lo que está pasando en Catalunya y en Andalucía es historia y no tenemos que equivocarnos. El centro moderado, progresista, es la respuesta. No podemos dar espacio al populismo", le ha lanzado Valls a Rivera, sin citar en ningún momento a Vox. De hecho, las siglas de la formación ultra no han sido pronunciadas en todo el acto, ni siquiera cuando el presidente de Ciudadanos ha enumerado una larga lista de opciones populistas en la que ha aparecido de Podemos a Viktor Orbán, pero sin pasar por Santiago Abascal.

Aunque no ha aparecido ese nombre, la discusión abierta en el seno de Ciudadanos sobre cómo tratar a la ultraderecha ha vertebrado el coloquio, en el que además de Rivera y Valls ha participado Inés Arrimadas. "Tenemos que darnos cuenta de lo que nos piden los ciudadanos cada vez que se abren las urnas. Nos piden que lideremos, que gobernemos, que defendamos esos valores desde el gobierno", ha asegurado Rivera, argumentando la opción de su partido de no vetar a Vox de los posibles pactos para llegar a la Junta de Andalucía.

Por su parte, la jefa de la oposición en el Parlament ha optado por sacar del foco a Vox y etiquetar de populistas a Podemos y a los independentistas. "Hoy tenemos que defender los valores de la Constitución española porque hay algunos que no los aceptan", ha asegurado. "Quién no celebra la Constitución es porque ataca a los principios que subyacen a esta Constitución como la libertad, la igualdad y la convivencia", ha apuntalado, apuntando contra quien quiere "abrir la Constitución para cargársela".

La misma estrategia ha utilizado Rivera para desembarazarse de la regañina de Valls. "Estamos en un momento difícil con el crecimiento de populismos", ha reconocido el líder del partido. "Yo cuando veo a los Pablo Iglesias o a los Echeniques meterse con el rey… si me dan a elegir entre Iglesias o Felipe VI lo tengo claro", ha regateado Rivera en una de las frases más celebradas por el público. El diputado en el Congreso ha cargado recurrentemente contra Podemos, a quien no ha dudado en meter en el saco de los populismos con los que no piensa pactar.

"Tenemos que inventar un patriotismo que esté orgulloso de la historia de España y de los 40 años de Constitución", volvía a recetar Valls. Algo que Rivera le ha aceptado asegurando que Ciudadanos es "la revolución de los moderados". "Tenemos que salir de la lógica de los rojos y los azules. Tenemos que ser la tercera España", ha reclamado Rivera, que ha reclamado "no enfrentar a compatriotas". Con la apuesta del líder del partido por un "gran centro político" y a la "organización de los moderados", Valls ha asentido mostrándose complacido.

El acto en homenaje a la Constitución había comenzado con casi media hora de retraso en el auditorio del conservatorio del Liceu de Barcelona, debido a una protesta de medio centenar de alumnos del centro, que se han manifestado contra la presencia de los líderes de Ciudadanos. Los Mossos d'Esquadra han contenido a los manifestantes en la puerta, permitido a los asistentes acceder al auditorio sin producirse más incidentes durante el acto.

"Lo que nos hemos encontrado en la puerta es una imagen de por qué tenemos que estar aquí. Hoy tenemos que defender los valores de la Constitución española porque hay algunos que no los aceptan", ha asegurado Arrimadas sobre la protesta. También Valls se ha referido a los gritos proferidos por algunos de los estudiantes contra el fascismo, asegurando que "esos que ven fascistas todo el día pretenden que el debate sea entre fascistas e independentistas".