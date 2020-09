Arrimadas apela al espíritu del 6 y 7 de septiembre para exigir a PSC y PP una candidatura conjunta en Catalunya

En un momento en el que las encuestas le giran la espalda, Ciudadanos ha hecho una apuesta rotunda por ir a las elecciones catalanas en una coalición lo más amplia posible. Este lunes la líder del partido, Inés Arrimadas, ha celebrado en Barcelona la reunión de su ejecutiva coincidiendo con el tercer aniversario de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando el Parlament aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica. Unas jornadas en las que Arrimadas ha recordado que el constitucionalismo estuvo unido contra aquella "agresión a la democracia", por lo que ha reclamado que ahora el PSC, el PP y su propia formación puedan ponerse de acuerdo en una lista conjunta.

"¿Qué más tienen que hacer los separatistas para no poder hacer una lista constitucionalista que sea una alternativa al separatismo y con un proyecto de gobierno?", se ha preguntado Inés Arrimadas desde el Parlament en el que hace tres años era jefa de la oposición. "Nosotros queremos una candidatura conjunta porque ya hicimos algo muy importante como fue ganar unas elecciones. Nuestra victoria sirvió para demostrar al separatismo que ellos no son ni Catalunya ni la mayoría de Catalunya", ha relatado la jefa del partido. "El siguiente paso es gobernar, tenemos que dar un paso adelante para no tener cuatro años más de separatismo", ha afianzado.

Al parece de Arrimadas, esta alternativa electoral y de gobierno debe estar conformada por el conjunto de los partidos que "se opusieron al peor ataque a la democracia que se ha dado en este parlamento en 40 años", ha dicho, por lo que incluye a los socialistas en esa alianza pese a que el PSC ha reiterado que no tiene ninguna intención de presentarse en coalición con Ciudadanos ni el PP. "Los que estuvimos aquí sufriendo la agresión a la democracia deberíamos ser conscientes de que lo importante es Catalunya, no nuestras siglas", ha respondido la líder de Ciudadanos.

La formación que ganó las elecciones en Catalunya solo hace tres años ha visto como su proyección electoral ha ido disminuyendo a lo largo de esta legislatura, según la cuestión independentista ha perdido centralidad. En este contexto, Ciudadanos ha querido aprovechar el aniversario para volver a poner los hechos de aquellos días bajo el foco y reivindicar su protagonismo, que han dibujado con tintes heroicos.

"Es un orgullo pertenecer al partido que hizo que, en aquellos días aciagos, cuando muchos catalanes tuvieron miedo, pudieran escucharon una voz firme en este parlamento, porque nosotros nunca nos hemos achantado y porque defendemos con valentía aquella voz de los catalanes", ha asegurado la que entonces era jefa de la oposición.

Arrimadas ha comparecido junto a Carlos Carrizosa, quien fue nombrado por sorpresa como candidato de la formación a las elecciones catalanas en sustitución de Lorena Roldán, ganadora de las primarias, lo que ha provocado malestar en corrientes críticas del partido e, incluso, un recurso a la comisión de garantías presentado por cuatro diputados catalanes. La líder sin embargo ha defendido que esta sustitución se ha hecho de acuerdo con el reglamento y después de que Roldán decidiera dar un paso atrás en su candidatura, en lo que Arrimadas ha descrito como "un acto de generosidad".

"Nosotros somos un partido que siempre haremos primarias y siempre cumpliremos con los estatutos", ha asegurado la jefa de la formación. "Pero si se quiere cuestionar, no pasa nada, tenemos una comisión de garantías, que resolverá la cuestión y nosotros la respetaremos", ha apuntado. A su parecer, los estatutos de Ciudadanos prevén la situación de que un candidato "no complete todos los pasos" entre su designación y la convocatoria de elecciones, por lo que este pueda cambiarse por otro. Tal y como ha expresado Arrimadas, será la comisión de garantías del partido quien acabe validando si en el caso de Carrizosa se hizo correctamente.