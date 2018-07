Torrent desconvoca el pleno del Parlament por el choque entre JxCat y ERC sobre los diputados suspendidos

El choque entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC a cuenta de cómo aplicar la suspensión de los diputados procesados por rebelión ha provocado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya desconvocado el último pleno del curso. La decisión se ha tomado después de que la reunión extraordinaria de Mesa de la Cámara haya constatado las diferencias entre los grupos independentistas.

La suspensión decretada por el juez Llarena de los diputados presos de JxCat y ERC –Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva–, así como de Carles Puigdemont, que permanece en Alemania, ha supuesto un quebradero de cabeza para los independentistas. El magistrado interpretó a su manera el reglamento del Parlament y, para que el independentismo mantuviera la mayoría, abrió la puerta a que los diputados suspendidos fueran sustituidos "temporalmente".

Pese a que la sustitución temporal no está contemplada en el reglamento del Parlament, los letrados de la Cámara avalaron la alternativa planteada por el juez Llarena. En la práctica, la sustitución implica seguir con la delegación del voto que los diputados suspendidos vienen ejerciendo desde el mes de enero en otros diputados de sus grupos. Tal y como explicó este diario, mantener la delegación del voto fue la opción que trasladaron a los partidos las defensas de algunos diputados.

JxCat recela de la fórmula sugerida por Llarena y los letrados, en especial para preservar el voto de Carles Puigdemont. Argumentan en JxCat que el expresident debe quedar al margen de la sustitución temporal porque que no está en prisión. Además, remarcan que es el pleno el órgano soberano para decidir sobre la suspensión de los diputados. Mientras ERC, partido al que pertenece Torrent, se muestra partidaria a aplicar la sustitución temporal de los diputados, y rechaza aplicar criterios distintos entre Puigdemont y los diputados encarcelados en España.

Fuentes parlamentarias han informado que el secretario general del Parlament, durante la reunión de la Mesa, ha expuesto que los votos tanto de Puigdemont como de los diputados en prisión "en ningún caso podrían ser contabilizados de forma válida". En línea con el informe de los letrados, Torrent ha sometido a votación de la Mesa una propuesta para que los diputados suspendidos "sean sustituidos por otro miembro de su grupo parlamentaria".

La votación ha fracasado porque la propuesta ha recibido tres votos en contra (dos de Ciudadanos y uno de JxCat) y una abstención (la del otro representante de JxCat en la Mesa). La lista de Puigdemont ha negado que esta división del voto responda a discrepancias internas del grupo y la ha achacado a su estrategia para diferenciar la situación del expresident de la de los presos así como para provocar la suspensión del pleno.

Tras la perceptiva reunión de la Junta de Portavoces, Torrent ha desconvocado el pleno previsto para este miércoles y jueves, que previsiblemente ya no se celebrará en el actual periodo de sesiones. La desconvocatoria del pleno ha salido adelante con los votos de JxCat, ERC, PSC, Comuns, PP y los votos en contra de la CUP y de C's, que había forzado un pleno extraordinario sobre convivencia y quería celebrarlo. Sus señorías no tendrán que volver al hemiciclo hasta septiembre. Aunque las divergencias entre JxCat y ERC no auguran unas vacaciones tranquilas en el sector independentista.