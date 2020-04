Catalunya compra 14 millones de mascarillas y pide a la población usarlas siempre para salir a la calle

La Generalitat de Catalunya ha anunciado este jueves la compra de 14 millones de mascarillas destinadas a la población general, que se podrán adquirir con la tarjeta sanitaria y cuyo uso ha recomendado siempre para salir a la calle. Así lo ha comunicado el president, Quim Torra, en una jornada en la que el Govern ha vuelto a cargar con contundencia contra el Gobierno central por permitir a los trabajadores no esenciales volver al trabajo a partir de este lunes –en Catalunya será el martes porque el lunes es festivo.

Precisamente el Govern ha enmarcado la compra de mascarillas –las 100.000 primeras llegarán este martes a las farmacias y el reparto se completará el 11 de mayo, ha dicho la portavoz Meritxell Budó– como una medida para intentar mitigar los efectos negativos que, según el Ejecutivo catalán, traerá la flexbilización del confinamiento en el ámbito laboral. "No se puede desconfinar porque termine Semana Santa, hay que hacerlo cuando nos lo digan los científicos", ha afeado la consellera de Salud, Alba Vergés.

Budó ha afeado al Gobierno central que no proporcione a las autonomías los detalles de su plan de confinamiento, por lo que ha alertado de que unas medidas "mal planificadas pueden comportar un rebrote de los contagios". Por ello ha pedido a todo el mundo acudir al centro de trabajo solo si es imprescindible y mantener el teletrabajo. La portavoz también ha pedido que las primeras 100.000 mascarillas que se podrán recoger en las farmacias el martes sean "para los que tienen que ir a trabajar sí o sí".

La portavoz no ha dado más detalles del sistema para adquirir las mascarillas más allá de que será en las farmacias, con la tarjeta sanitaria, y que la primera será gratuita. Tampoco ha concretado planes ante la previsión de una mayor afluencia a las farmacias el próximo martes. Vergés ha añadido que el sistema catalán de salud está trabajando en un sistema informático para controlar la dispensación de mascarillas para que "nadie pueda acaparar la compra mascarillas, que tienen que ser amplias y para todos", aunque no ha precisado si la aplicación entrará en vigor el martes.

Los consellers y el propio Torra sí se han explayado a la hora de criticar al Gobierno central por flexibilizar el confinamiento y permitir la vuelta parcial al trabajo de trabajadores no esenciales. Los comercios seguirán cerrados, pero industrias y construcción podrán volver a retomar la actividad a partir del lunes, lo que en Catalunya se traduce en que un millón de personas puedan volver al trabajo, según los cálculos de empresarios y sindicatos.

En una entrevista en RAC-1, el president ha afeado a Sánchez por haber apuntado que el virus se empieza a controlar. "No se puede decir que el virus este bajo control porque, por responsabilidad, tenemos que decir que la situación es muy difícil", ha sostenido Torra, que ha añadido que la situación en las UCIS sigue siendo "crítica" y el personal sanitario está "sobrecargado".

Pero en esta ocasión el Govern no se ha quedado solo en sus críticas al Ejecutivo central. Los sindicatos y la patronal de las pymes catalanas Pimec también han lamentado la falta de previsión y claridad en el anuncio de la vuelta al trabajo. "Pasar el problema de la vuelta al trabajo a los empresarios es una irresponsabilidad", ha afeado el presidente de Pimec, Josep Gonzàlez, que también ha tildado de "irresponsables" los "desacuerdos" entre el Gobierno catalán y el central. Por su lado, el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, ha considerado que no puede volver la actividad laboral si las empresas o el Gobierno no garantizan la seguridad y las medidas de protección de los trabajadores.