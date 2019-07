Accesibilidad en piscinas públicas, la asignatura suspensa de todos los veranos

Que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda acceder sin barreras a cualquier espacio público todavía es una asignatura pendiente en España. El avance es innegable si comparamos la situación con hace dos décadas, pero conforme se solucionan algunos problemas, surgen otros, asociados a antiguas o nuevas construcciones que no tienen en cuenta que la accesibilidad a espacios públicos es un derecho universal. En la actualidad, desde la Unión Europea no dejan pasar ni una en este sentido, pero esas llamadas de atención no resultan eficaces cuando tampoco hay medios disponibles para que todos los niveles de la administración se pongan manos a la obra.

Un ejemplo de tarea aplazada lo encontramos cada verano en las piscinas públicas. Son zonas que en una región como Castilla-La Mancha suponen un respiro en grandes ciudades y pequeños pueblos para combatir las altas temperaturas. En la mayoría de los casos no están adaptadas para personas con discapacidad física. Es decir, no solo no pueden acceder al recinto, sino tampoco tomar un baño. Eso les impide también disfrutar de un espacio de ocio y socialización. Y así se limitan su libertad y sus deseos.

Ante el silencio de muchos ayuntamientos, hay ejemplos de afectados que han decidido pasar a la acción y que han conseguido su objetivo. Es el caso de Cristina Dueñas en Consuegra (Toledo), una localidad de más de 10.000 habitantes. Tiene una discapacidad física y el verano pasado consiguió 1.200 firmas para que la piscina pública de la localidad pudiera ser accesible para personas con movilidad reducida, ya sea para gente en su situación como para ancianos y ancianas. Su solicitud consistía en una grúa para la inmersión en la piscina. Y lo consiguió. A comienzos del verano, el Ayuntamiento aún no la había instalado como le prometió, pero una denuncia en redes sociales hizo el efecto esperado y ya está instalada.

Se trata de una maquinaria similar a las rampas móviles instaladas en muchos lugares accesibles, que funciona con una llave y que resulta “muy cómoda” para cualquier persona que lo necesite, como ya lo están disfrutando otros usuarios de la piscina con distintas lesiones.

"Voy a seguir luchando por la accesibilidad en todos los lugares públicos"

“Todos tenemos el mismo derecho a bañarnos. Debería instalarse en todas las piscinas. No solo ya por este hecho sino para concienciar y darnos visibilidad. Hay gente que lo necesita y voy a seguir luchando para que todos los lugares sean accesibles, sobre todo en sitios públicos. Entre todos podemos conseguirlo, pero las administraciones deberían actuar sin que tengamos que movernos”, señala Cristina.

Con las personas ciegas las barreras no son menores. José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, nos explica que el principal problema se produce por el desconocimiento de la normativa, sobre todo en esta comunidad autónoma, donde existe una ley de reciente aprobación que amplía los espacios para perros de asistencia y perros guía.

En esta norma se incluyen las piscinas públicas, con la única restricción del propio vaso de la piscina para los perros, una vez que estos marcan el punto de acceso al agua. Pero no todos la conocen y en muchas ocasiones los afectados han tenido que informar de su aprobación ante los impedimentos de acceder con el animal que les han puesto desde los responsables de la instalación. “Para nosotros es fundamental que esta ley se conozca, para dejar de encontrarnos con estas situaciones de limitación de acceso tan desagradables”.

En esta organización apuestan además por la importancia de las nuevas tecnologías. Están proliferando las balizas y sensores virtuales que mediante aplicaciones móviles informan a las personas invidentes sobre la disposición de los espacios, algo muy útil en una piscina. Porque piden no olvidar que no dejan de ser espacios de ocio donde las personas con esta discapacidad pueden socializarse y sentirse mejor integrados en el entorno. Estas aplicaciones ofrecen además información de carácter divulgativo como los horarios, el uso de protectores solares o el clima.

La ONCE cuenta con su propio Grupo Social destinado al desarrollo de la tecnología para personas ciegas, y todas sus ideas se trasladan a las administraciones públicas para que inviertan en su aplicación, pidiendo que capten para ello fondos europeos destinados a la políticas de discapacidad. “Desde la crisis económica, la accesibilidad es un tema que apenas se ha trabajado y es hora de recuperarlo, de sensibilizar, de que vuelve a ser debate”.

Múltiples barreras: aseos, césped, grava y taquillas

Su importancia radica en la pluralidad de los problemas. Desde la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ‘Oretania’ de Ciudad Real -adherida a ‘CLM Activa’- también las constatan en piscinas públicas. Hay carencias en materia de accesibilidad en los aseos: los espejos, las jaboneros o los lavabos no cumplen, en la mayoría de los casos, con la altura para que pueda acceder una persona en silla de ruedas; y otras veces los propios WC están ubicados en espacios donde la silla no puede dar la vuelta. Lo mismo sucede con las taquillas o los restaurantes.

No sucede en todas las piscinas, unas están mejor adaptadas que otras, pero también hay casos en los que el césped o la grava hace que sean difícilmente transitables. En estos casos, las recomendaciones de Oretania se centran en pedir caminos alternativos de cemento. En general, son los técnicos en movilidad y accesibilidad quienes realizan estas recomendaciones, que varían de una instalación pública a otra. Porque también en Ciudad Real hay ejemplos en positivo: 'CLM Activa' elaboró recientemente un reportaje sobre ocio inclusivo donde detalla el funcionamiento de las sillas hidráulicas para piscinas y de otros puntos de accesibilidad.

Desde Barrerasarquitectonicas.es, la iniciativa de MLDM Estudio patrocinada por ThyssenKrupp Accesibilidad, explican que los diseños más tradicionales de las piscinas no resultan accesibles o representan riesgos para una gran parte de los usuarios. Elabora así una serie de guías de diseño basadas, en primer lugar, en el entorno.

Silla hidráulica para piscina CLM Activa

Se refiere principalmente al material antideslizante tanto en seco como en húmedo, a la diferenciación en colores de los bordes de la piscina con respecto al resto del pavimento, a las rampas de entrada y salida con doble pasamos a dos alturas, a las grúas y elevadores de manejo sencillo, o a los muros y gradas de transferencia en el borde de la piscina revestidas con materiales no abrasivos, entre otras muchas medidas.

Desde Cocemfe Albacete ponen el acento en los vestuarios. Marcelino Escobar, presidente del colectivo asegura que no todos los baños están acondicionados dificultando "el poder ducharte", por ejemplo. "No hay vestuarios individuales adaptados en las piscinas públicas en general", lamenta, y recuerda que ésta ha sido una reivindicación de Cocemfe que los sucesivos gobiernos municipales han desoído durante los últimos años. "Hicimos un informe pero no se ha revertido", asegura Escobar que lamenta que las autoridades emplacen siempre a futuras reformas estas mejoras de accesibilidad en las piscinas.

En Castilla-La Mancha, uno de los anuncios del presidente, Emiliano García-Page, para la nueva legislatura, es la aprobación de una Ley de Accesibilidad que vendrá a transformar la normativa vigente, que data de 1994, y que viene precedida de un Plan de Promoción de la Accesibilidad. Este último se presentará próximamente y en el mismo han participado entidades sociales como CERMI Castilla-La Mancha y la ONCE, así como la Federación de Municipios (FEMP) de la región, colegios profesionales y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Las asociaciones de personas con capacidad celebran esta iniciativa debido a los “profundos cambios” que se han producido en los últimos 25 años. Lo fundamenal, argumental, es seguir trabajando en la sensibilización como paso imprescindible para que la discapacidad no encuentre tantas barreras en la vida cotidiana, y sea una asignatura aprobada, no solo el próximo verano o solo en las piscinas, sino “en todas partes y lo más pronto posible”.