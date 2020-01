'Toledo en el corazón', la obra póstuma de Juan Sánchez Sánchez

"Amó con pasión" a Toledo, ciudad sobre la que "escribió, pensó y soñó". "Un buen amigo, una persona inquieta, preocupada por la sociedad, comprometido con lo público, pacífico y pacifista, con el coraje suficiente para poder decir lo que creía honestamente sin ningún temor".

Así definen a Juan Sánchez Sánchez algunos de sus amigos y compañeros de andanzas y proyectos en la ciudad de Toledo, que acudieron este miércoles a una presentación muy especial, la del último libro que el historiador y autor toledano mimó durante sus últimos meses de vida: 'Toledo en el corazón' (Editorial Ledoria).

En casa, en 'su' Biblioteca de Castilla-La Mancha, la cual dirigió entre 2012 y 2017 -hasta que se jubiló- se dieron cita familiares, amigos y compañeros y compañeras de Sánchez para acoger un evento emotivo en el que se dio a conocer una obra en la que reúne más de un centenar de artículos cuyo tema central es el compromiso con Toledo, su ciudad, en la que vivió y laboró como historiador, funcionario público, bibliotecario y, en suma, como ciudadano preocupado por su devenir y portavoz de sus anhelos de progreso cultural.

La presentación contó con la directora de la Biblioteca regional, Carmen Morales; el historiador Fernando Martínez; el geógrafo Manuel A. Zárate; el presidente de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Jesús Fuentes, y el editor Jesús Muñoz. Además, también acudió a dicha presentación el concejal de Cultura, Teo García.

Morales señaló que Sánchez fue "uno de los grandes conocedores de la ciudad de Toledo" y mostró su alegría por la presencia también de un nuevo miembro de la familia de Juan en el acto. La sucesora de Sánchez al frente de la Biblioteca regional recomendó que quien quiera introducirse en el conocimiento actual de la ciudad, lea los artículos recopilados en este libro, de los que algunos de ellos han sido publicados también en este medio.

"No he oído a nadie una palabra negativa sobre Juan"

Por su parte, el editor, Jesús Muñoz, gran amigo de Juan, relató algunas de las experiencias que tuvo con el exdirector de la Biblioteca los últimos meses de su vida, cuando le dio a conocer su intención de publicar este libro y la enfermedad que padecía.

Presentación del libro de Juan Sánchez 'Toledo en el corazón' / Biblioteca de Castilla-La Mancha

"Es la primera que vez que publicamos un libro póstumo. Conocí a Juan en su penúltima etapa de vida. He estado sentado con él innumerables veces en estos sillones. Abría las puertas a todo el mundo. Tuvimos una relación muy estrecha", apuntó Muñoz, que manifestó que sin decírselo explícitamente, "sin palabras escritas, que este sería su testamento literario". "Es una colección de todo su bagaje como articulista durante décadas".

"Se dice que en España enterramos bien a nuestros muertos. A lo mejor es reiterar lo que se dice siempre pero no he oído a nadie una palabra negativa sobre Juan. Espero haber contribuido a que a su nombre, de algún modo, permanezca entre nosotros. Va por ti maestro", concluyó Muñoz durante su intervención.

"Cada vez que uno habla de él descubre una faceta nueva"

Por su parte, Jesús Fuentes afirmó que cada vez que uno habla de Juan Sánchez "descubre de él una faceta nueva". "Juan tuvo tiempo se asegurarse la inmortalidad espiritual y la material. Lo digo porque Pilar -su mujer- lo dice. Este es su último legado, no es un legado cualquiera y no podía ser algo más que sobre Toledo. Sus dos pasiones eran la biblioteca y Toledo, o al revés. Pilar le regañaba porque no aparecía por su casa", apuntó Fuente despertando también una risa cómplice entre los asistentes.

Además, el presidente de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha consideró que a Sánchez le gustaría que Toledo fuera "como la biblioteca de (Jorge Luis) Borges, ilimitada, circular y eterna". "Juan permanece en nuestro corazón", concluye Fuentes en su cariñosa intervención.

De su lado, Antonio Zárate, reconoció que esta presentación era "un momento muy grato y francamente difícil e incómodo". "Perder a un amigo siempre lo es. Perder a un alumno excepcional, como otro de los compañeros en aquellos lejanos cursos de los año 70", en los que Zárate fue profesor de Sánchez, a quien posteriormente le unión una gran amistad que han mantenido a lo largo de los años y que les llevó, entre sus últimos proyectos, a fundar la plataforma 'Toledo. Sociedad. Patrimonio y Cultura'.

"Las ideas de Juan están aquí, están totalmente vivas"

"Juan fue un auténtico motor de inquietudes, de intentar transmitir humildemente, de poner cierto orden en esa pasión toledana. Él hablaba siempre de ese Casco Histórico en el que acaba viviendo. Hace un año todavía discutíamos sobre cuántos habitantes tiene. También de la Vega Baja, de las vegas, del tema ya dormido en el tiempo Puy du Fou, que a unos nos escandalizaba, no porque no creyéramos que fuera una maravilla, que el espectáculo lo es, sino porque no era el lugar apropiado en el que se instaló", apuntó Zárate, que aseveró que "el pensamiento y las ideas de Juan están aquí, están totalmente vivas".

Presentación del libro de Juan Sánchez 'Toledo en el corazón' / Biblioteca de Castilla-La Mancha

Por último, Fernando Martínez Gil, historiado, gran amigo de Sánchez y quien ha dado los últimos retoques de este libro, empezó indicando que le parecía "mentira que hablando de Juan no esté presente" y que no pudiera ser partícipe de una presentación en las que solía mostrar siempre "una sonrisa afable y cordial, dando la bienvenido a los que veníamos a este sala".

"¿Qué hago yo aquí usurpando el puesto de quien debería estar?", se cuestionaba Martínez en el centro de la mesa. "Al día siguiente de que muriera recibí un encargo de su mujer. Lo tomé como la última prueba de confianza y amistad de un gran amigo como lo fue Juan durante muchos años. El prólogo lo escribí en caliente, con el corazón, con poca racionalidad fría, como se verá", agregó.

Tras relatar también algunas de sus peripecias durante los años universitarios que compartieron, primero en Toledo y posteriormente en Madrid, Martínez destacó "el activismo en pro de la cultura, de las bibliotecas, de la ciudad y de la región" que irradiaba Juan, quien "se comprometió también ostentando cargos públicos, tanto de asesor en diversos estamentos del Gobierno regional como más tarde de director-gerente de la Biblioteca regional.

Asimismo, destacó de él el impulso que dio a la creación de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha y recordó sus andanzas en el bibliobús recorriendo la región. "Los cuatro tesoros más importantes de su vida fueron la fe, la familia, Toledo y las bibliotecas", resaltó Martínez, que 'Toledo en el corazón' es "un libro que servirá de guía pero que, como la poesía que tanto quería, nace hoy cargado de futuro".