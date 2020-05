Cheque COVID, ayudas al teletrabajo y a la conciliación laboral: nuevas medidas contra la pandemia en Castilla-La Mancha

Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo se ha referido este jueves a los trabajadores que han sido expulsados del mercado laboral durante la crisis sanitaria para anunciar la puesta en marcha del llamado ‘Cheque COVID’. Se trata de una medida dotada con un total de 6,7 millones de euros y que debe servir para que los trabajadores despedidos durante la pandemia puedan incentivar su contratación con este cheque público bajo el brazo.

Además, “habrá una línea específica” para aquellos que no vuelvan a ser contratados tras sufrir un expediente de regulación de empleo (ERTE). La ayuda estará dotada con 3,5 millones de euros y “sería un pago único”.

En este sentido ha recordado que hay más de 100.000 trabajadores en la región afectados por ERTE y se ha congratulado porque “estamos empezando a recibir expedientes de finalización de esos ERTE que significa el retorno al trabajo”.

Minutos antes de iniciar la ronda de comparecencias de los consejeros del Gobierno regional en las Cortes para dar cuenta de su gestión durante el estado de alarma, Franco se ha dirigido en rueda de prensa a todos los grupos parlamentarios -con los que ya se había reunido el día anterior- para volver a tender la mano del Gobierno y ha recordado, en particular el acuerdo suscrito el pasado 4 de mayo con los agentes sociales.

“La prioridad ha sido y seguirá siendo la sanitaria mientras no haya una vacuna porque si no hay vida no habrá oportunidades ni para pymes ni para autónomos”, remarcaba.

La consejera no ha querido abundar en las distintas líneas que ya ha ido desgranando a lo largo de las nueve semanas de confinamiento, pero se ha detenido en recordar que hoy se ha publicado en el Diario Oficial de la región una línea de ayudas a micropymes de menos de diez trabajadores dotada con 25 millones de euros cuyo plazo de solicitudes se abre este 15 de mayo, durante un mes.

Ayudas para fomentar el teletrabajo y la conciliación familiar

Además, se trabaja en dos líneas derivadas de los cambios en las relaciones laborales por la pandemia. Por un lado, la Junta castellanomanchega se plantea poner en marcha una línea de ayudas para “incentivar inversiones en equipos” que fomenten el teletrabajo.

Una segunda línea estará relacionada con la conciliación laboral. “Ya se trabaja en ayudas para aquellas personas que quieran reducir su jornada laboral porque están cuidando a personas mayores o a los más pequeños, así como a quienes no reduciendo su jornada apuesten por contratar a cuidadores en el ámbito doméstico”.

Obras en oficinas de empleo y en la Mezquita de Tornerías

La consejera de Economía se ha referido también a “medidas inversoras”, en este caso vinculadas a la obra pública. “No nos dedicamos específicamente a ello, pero todo tiene que avanzar a la misma velocidad” y por este motivo en la última semana se ha dado luz verde a licitaciones de obra pública por valor superior a los cinco millones de euros. “El sector de la construcción es determinante” para la economía, ha dicho.

Ha citado el inicio de las obras del Centro Nacional de Referencia Aeronáutica con sede en Illescas (Toledo) que comenzaron el pasado 4 de mayo, así como las obras de remodelación de la oficina de empleo en esta localidad que arrancarán el 18 de mayo.

Además, en la capital regional, esta misma semana se han iniciado las obras en la Mezquita de Tornerías, el centro regional de Artesanía.

En La Roda (Albacete), el 13 de mayo salió a licitación pública la obra de la oficina de empleo por importe cercano a los 500.000 euros y en los próximos días ocurrirá lo mismo con la oficina de empleo de Puertollano, en Ciudad Real.

El PP dice que las ayudas solo llegarán a 10.000 autónomos

Antes de hacerlo la consejera había comparecido la diputada regional del PP Gema Guerrero, quien ha celebrado las medidas aprobadas esta semana por el Gobierno regional de apoyo a autónomos con 15 millones de euros para ayudas a fondo perdido, si bien ha considerado que "llegan tarde", al tiempo que ha reparado que en todo caso estas ayudas solo llegarán a 10.000 autónomos, mientras que hay más de 145.000 en toda la región.

Gema Guerrero, diputada regional del PP en una imagen de archivo Foto: Europa Press

En rueda de prensa antes de participar en la Comisión de Empleo de las Cortes, ha dicho además que para recibir estas ayudas los autónomos "tienen que estar al corriente" de sus tributos a la Seguridad Social, pero ha alertado de que muchos de ellos "no han podido hacer frente a las cuotas de marzo y abril por no haber recibido ningún ingreso", según recoge Europa Press.

Por ello, ha pedido al Gobierno ser "sensible" ante estos trabajadores por cuenta ajena y hacerles llegar "otro tipo de ayudas" para que puedan reanudar su actividad. Ha lamentado igualmente que en la orden no haya medidas para sectores específicos, para los que también ha pedido esa "sensibilidad".

La parlamentaria toledana ha aprovechado para criticar que el Ejecutivo regional "haya decidido ejercer el Gobierno con el rodillo que su mayoría absoluta le permite, y con oscurantismo".

Para ello, reclama que la Junta "se ponga a trabajar" y se pregunta "si está preparado" para hacerlo, al tiempo que ha lamentado el "abandono" del Gobierno a los alcaldes de la región.

Guerrero ha insistido, sin concretar, en la necesidad de poner en marcha "medidas necesarias". Con todo, ha preguntado por el presupuesto de las medidas previstas o si ha tenido que aumentar algunas de ellas.

Ciudadanos propone un plan de medidas inmediatas y no de largo plazo

Por su parte, el diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha planteado "un plan de escalada" económica aparejado a la desescalada del confinamiento a través de medidas inmediatas y no de largo plazo, con presupuesto y con el objetivo de acabar con un tejido empresarial fortalecido.

Unas ayudas que deben incluir a los profesionales liberales, aquellos que "han visto sus negocios vacíos" y ahora hay que "echarles una mano porque también están acusando el golpe de forma dura", según recoge Europa Press.

David Muñoz Zapata (Ciudadanos) en una imagen de archivo Foto: Europa Press

Ciudadanos ha propuesto en un documento formal que se establezcan medidas de incentivos directos para que los autónomos no despidan, tarifa plana de seis meses, ayuda de 2.000 euros y otros 10.000 euros "para valientes que quieran reabrir su negocio".

Quiere también ayudas de 430 euros de renta mínima --el 80% del IPREM-- para quien lo necesite, al tiempo que propone restar burocracia a través de asesorías sufragadas por el Gobierno, pagando incluso las ayudas antes de la justificación.

Muñoz Zapata ha mostrado su alegría por el hecho de que "por fin" el Gobierno del PSOE haya tomado medidas para "contener la sangría económica" que sufre la región, algo que Ciudadanos "venía reclamando desde el 13 de marzo".

Así hacía referencia a las ayudas a fondo perdido de 1.500 euros para autónomos o los 10 millones para el impulso de pymes, medida que saluda pero que recuerda, han tardado 72 días en llegar pese a los datos del paro y de afectados por ERTE.

"Nuestras tiendas, bares, centros de estética, han tenido que cerrar. Los talleres solo podían atender a transportistas y las peluquerías a domicilio. Las explotaciones ganaderas las han pasado canutas. Y nuestros profesionales liberales, abogados, dentistas, fisioterapeutas, han visto sus despachos vacíos", ha apuntado.

Frente a esto, "el Gobierno no taponaba la hemorragia", al tiempo que "no era capaz de proporcionar medios suficientes a otros sanitarios", ha criticado.

El PSOE afea al PP que actúe solo de "oyente"

Por su parte, el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Sánchez Requena, ha criticado que el Partido Popular de la región esté acudiendo a las reuniones planteadas por el Gobierno autonómico para abordar la recuperación económica y social con actitud de "oyente" y sin aportar propuestas pese a haber recibido ya un documento por parte del Ejecutivo.

En este sentido se ha preguntado si los 'populares' "o no han tenido tiempo" de hacer estas propuestas o "están muy ocupados fabricando bulos".

El diputado ha planteado en este punto el paralelismo con la "oposición constructiva" que el PSOE está ejerciendo en Castilla y León, al tiempo que ha pedido que "imite" a los socialistas de la región vecina, que "se han sentado" con el Gobierno del PP para abordar la recuperación de esa Comunidad Autónoma.

Sánchez Requena ha aprovechado para celebrar la ronda de comparecencias que se estrena este jueves en el Parlamento regional, afirmando que se trata de "una muestra más" de la actuación "transparente" del Gobierno autonómico, siempre "en la búsqueda del Gobierno y dispuesto a rendir cuentas, algo que se mantiene durante toda la pandemia".