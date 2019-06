Los ayuntamientos de Ciudad Real, Albacete o Guadalajara, a merced de Ciudadanos

"Yo creo que Ciudadanos ha visto que el PSOE de Castilla-La Mancha no va a entrar en ningún tipo de subasta ni de mercadeo. Esto no es una lonja. Si el PP de Castilla-La Mancha quiere entrar en eso, que entre, pero nosotros no. Es más, creo que Ciudadanos en esta región tiene que empezar por reconocer que es el PSOE quien ha ganado en estas tres capitales en las que quedan por decidir las mayorías", afirma Emiliano García-Page en una reciente entrevista en encastillalamancha.es

Además de esto, el presidente en funciones de la Junta de Comunidades advertía a la formación naranja: si no apoyan un Gobierno socialista, en el resto se tendrán que entender con el PP y con Vox, "porque no podrá ser con nosotros ni en las Cortes ni en las diputaciones ni en nada". García-Page también defiende que su partido es "perfectamente compatible" con Ciudadanos y que además el PSOE aspira a "conseguir las tres alcaldías que dependen de Ciudadanos".

Días antes de la investidura de los futuros alcaldes y alcaldesas, el futuro de Ayuntamientos como los de Ciudad Real, Albacete o Guadalajara todavía están en una incógnita: precisamente los que dependen del apoyo de Ciudadanos a unos u otros para mantener el partido que ha gobernado en los últimos años o cambiar el color político del Consistorio. Pero las negociaciones van muy lentas y tanto PP como PSOE acusan a la formación de Albert Rivera de no querer "dar el paso adelante" y mantener la situación en 'stand-by'.

El equipo que está llevando las negociaciones es el de Carmen Picazo, la candidata del partido a la presidencia de la Junta de Comunidades. Fuentes del partido así lo han confirmado y también advierten de que se está estudiando "caso a caso", a pesar de que en el Consejo General de Ciudadanos se ha establecido que la prioridad de Ciudadanos serán los pactos con el PP.

Tres casos de capitales

En Albacete, ciudad de donde Picazo es originaria, Ciudadanos es llave indiscutible con cinco concejales, y suman mayoría absoluta tanto con el PP como con PSOE. Desde las mismas elecciones municipales, el candidato a la Alcaldía por Ciudadanos, Vicente Casañ, advertía de que el programa sería clave para esta decisión. Pero lo abierto de los programas electorales de unos y otros hace que las diferencias en cuestiones económicas no sean tantas. “A nivel económico parece que queremos todos lo mismo”, insisten desde Ciudadanos que señalan la bajada de impuestos, o políticas de impulso al emprendimiento, este las coincidencias que han encontrado.

La situación también se ha mantenido muy similar en la capital alcarreña, donde el actual alcalde en funciones, el 'popular' Antonio Román ha llegado a señalar que está dispuesto a ceder su puesto de cabeza de lista para que el PP gobierne en Guadalajara. De todos modos, el PP necesitaría el apoyo tanto de Ciudadanos como de Vox para gobernar, ya que sólo cuenta con 8 concejales, mientras que los socialistas sólo necesitarían el apoyo de la formación naranja. Las negociaciones están igual de atascadas que en Albacete: desde el PSOE advierten de que además se están llevando con "mucha prudencia" porque no sólo se trata de la capital de provincia, sino de todo el territorio.

Finalmente, en Ciudad Real la situación es prácticamente la misma. La alcaldesa en funciones, Pilar Zamora, hablaba este lunes en la romería de Alarcos de la ciudad y advertía de que ellos, el PSOE, también tienen que "estructurar y organizar", por lo que pedían a Ciudadanos que diesen un "paso al frente de coherencia, estabilidad y progreso" para la ciudad. Pero, lamentaba, "a fecha de hoy seguimos en un compás de espera". Por su parte, el candidato del PP, Francisco Cañizares, ha pedido al partido de Albert Rivera que apoyen la "alternativa de cambio en el Ayuntamiento de Ciudad Real". "Los partidos que estaban gobernando no han conseguido la mayoría para seguir gobernando y creo que tenemos que conseguir una alternativa que devuelva la ilusión y la esperanza a muchísimos ciudadanos de nuestra ciudad".

Toledo y Cuenca

Mientras tanto, el PSOE en Toledo se ha limitado a tener una primera ronda de acercamiento con todos los partidos que tendrán representación en la corporación: PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Milagros Tolón logró una representación que le permitirá gobernar con una mayoría simple, con doce concejales. En Cuenca, las negociaciones entre PSOE y la agrupación de electores 'Cuenca nos une', las reuniones han ido en mejor sintonía. De hecho, ya se ha conformado una comisión con miembros de ambas candidaturas para seguir trabajando "en el desarrollo de una propuesta consensuada para la próxima legislatura municipal", según la agrupación.