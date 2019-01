El Consejo regional de Medio Ambiente cumple 25 años con una profunda renovación

Un cuarto de siglo cumple el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha (CAMA), que fue creado por decreto en 1994 con la vocación de servir como un instrumento de participación de los sectores sociales en el proceso de toma de decisiones, y como órgano de consulta, participación e información debido a la creciente preocupación de la sociedad y de los ciudadanos ante los problemas medioambientales y socioeconómicos. Ahora afronta una profunda renovación mediante el decreto que ya ha sido publicado en el Diario Oficial (DOCM) y que entrará en vigor dentro de 20 días.

Según establece el Ejecutivo autonómico, el nuevo consejo cumplirá con el principio de proporcionalidad y además contempla que su composición garantice la representación equilibrada de hombres y mujeres en los términos previstos en la Ley de Igualdad de Castilla-La Mancha.

Con la aprobación del decreto se amplían las funciones de este órgano medioambiental. Entre las más destacadas se encuentran las de asesorar, informar sobre los anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones reglamentarias en materia de medio ambiente, colaborar en el desarrollo y ejecución de las Estrategias Regionales de Desarrollo Sostenible y de Cambio Climático, y plantear iniciativas destinadas a la mejora del medio ambiente, de la calidad de vida, al desarrollo sostenible y a la creación de empleo.

Otras funciones

El Consejo Asesor de Medio Ambiente también tiene entre sus competencias impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de medio ambiente, así como emitir informes y efectuar propuestas relativas a los planes y programas respecto a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o uso del suelo.

Igualmente, puede proponer medidas en materia de educación ambiental y para la sostenibilidad que tengan como finalidad informar, orientar y sensibilizar a la sociedad de los valores ecológicos y medioambientales.

En cuanto a su estructura, estará compuesto por la Presidencia, que actualmente es el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo; la Vicepresidencia primera, que es la persona titular del órgano con competencias en materia de calidad ambiental y sostenibilidad; la Vicepresidencia segunda, la persona titular del órgano con competencias en materia de gestión forestal y conservación de la naturaleza; y seis vocalías, correspondientes a las personas titulares de los órganos de las Consejerías que integran la estructura organizativa de la Administración regional.

Una mayor representatividad

En este último caso, los ámbitos de los vocales deben ser, por un lado, la agricultura y la ganadería, el desarrollo rural, el agua, la industria, la energía y la minería, la salud pública y el consumo, y la educación en valores. El resto de las vocalías serán para una persona en representación de la Oficina del Cambio Climático de Castilla-La Mancha; otra en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha; otras cuatro en representación de las organizaciones no gubernamentales, de entre las organizaciones que figuren registradas en el Registro de Asociaciones de Defensa de la Naturaleza de Castilla-La Mancha; y otra en representación de las organizaciones o federaciones regionales de caza. También tendrán representación las organizaciones de consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha, las organizaciones profesionales agrarias con mayor representatividad en la región, las cooperativas agroalimentarias, la Confederación de Empresarios, los sindicatos, la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá de Henares y la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, sin derecho a voto.

Los acuerdos de este órgano, que deberá reunirse al menos dos veces al año, se adoptarán por mayoría simple de votos, dirimiendo los empates la Presidencia, mediante su voto de calidad. Todos aquellos miembros discrepantes del sentir de la mayoría podrán formular individual o colectivamente votos particulares, que deberán quedar unidos al texto aprobado.

En el decreto también se establece que la creación del nuevo Consejo no aumentará el gasto público y se atenderá con los medios materiales y humanos existentes en la Consejería, no pudiendo generarse aumento de las dotaciones presupuestarias por este motivo. La asistencia a las reuniones que se celebren no generará derecho a percibir indemnización, dieta o pago de ninguna clase por parte de ninguno de los participantes.