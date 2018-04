Convocan una concentración en Pozuelo para evidenciar la oposición vecinal a la macrogranja

Han recogido firmas en la capital, han acercado el proyecto de la macrogranja a los vecinos en varios municipios colindantes a Pozuelo y Argamasón y ahora se van a concentrar a las puertas del Ayuntamiento de Pozuelo para seguir mostrando su oposición a la instalación que albergará, según el proyecto, más de 140.000 cerdos en 55 naves.

El sábado, 21 de abril a las 17.00 horas la Plataforma ‘No a la macrogranja de Pozuelo y Argamasón’ llama a participar en este acto de repulsa que servirá para “manifestar nuestra oposición y reclamar al alcalde que escuche a los vecinos”. Lo cuenta Inmaculada Lozano, una de las portavoces del colectivo que lleva meses luchando para evitar que finalmente CEFUSA, una de las empresas del Grupo Fuertes (al que pertenece la marca El Pozo) consiga poner en marcha la granja.

El objetivo es visibilizar la oposición y reclamar al alcalde (del PSOE) "que escuche a los vecinos”. Ese es uno de los objetivos, el otro ES conseguir que la Consejería de Agricultura no apoye el proyecto "y defienda nuestros pueblos y que mantenga las palabras del consejero Martínez Arroyo cuando dijo que las macrogranjas no se instalarían en aquellos municipios donde los vecinos no las quisiesen”.

A los vecinos contrarios a la instalación les preocupa la envergadura del proyecto: la macrogranja proyectada que se ubicaría en la Finca La Lossa. Son 1.100 hectáreas de terreno en el término municipal de Pozuelo y quedaría muy cerca de núcleos de población como La Zarza (1,5 kilómetros), Casas de Cañete (1,7 kilómetros), Argamasón (2,3 kilómetros), de Pozuelo (2,6 kilómetros) y de La Solana que está a tres kilómetros, escapa, por envergadura, de las que hasta ahora han rondado la región.

Pero además señalan que el proyecto está lleno de irregularidades. "Cada vez que le damos vueltas al proyecto descubrimos más cosas”, explica Lozano. Lo último, dice la portavoz de la plataforma es que hay parcelas con las que la empresa supuestamente habría firmado acuerdos para vertir los purines, “pero el dueño de esos terrenos nos dice que él no ha firmado nada”. Tampoco cuadra la dotación de agua que CEFUSA dice en el proyecto que va a necesitar. “La Confederación del Júcar dice que necesitan mucho más y de momento han pedido el cambio de titularidad y el cambio de uso de el pozo”, añade Inma Lozano.

Los purines, el problema principal

Los purines, 408.000 litros generados diariamente, según el proyecto, y las zonas donde pretenden esparcirlos, es una de las principales preocupaciones para los vecinos de los municipios colindantes. Especialmente los de San Pedro, dice Inma Lozano, donde hay una preocupación en aumento ya que “hay movimiento de compra de fincas y los vecinos sospechan que al final esas fincas que van cambiando de dueños acaben en manos de El Pozo y sean para purines”.