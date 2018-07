Entorno natural, música y "menos masificación": la oportunidad que brinda LeturAlma

Era un "sueño" de Rozalén, que se cumplió hace ya dos años y se ha mantenido en la agenda cultural castellano-manchega. La artista creó LeturAlma, un festival en el pueblo donde creció, para reivindicar la vida en el mundo rural y también la lucha contra la despoblación. Letur, explicaba la cantante en los orígenes del festival, sufre los efectos de la progresiva despoblación, con un colegio siempre en peligro y hospitales a gran distancia, lo que también ocurre en muchos otros pueblos de España.

Este año la cita comienza con la actuación de Jamones con Tacones, seguidos por Mr. Kilombo, Antílopez y los Takones Rumberos Social Club. La apertura de puertas será a las 18.30 horas. Las actividades del sábado 21 de julio comenzarán más temprano, con las dirigidas al público infantil. De 10 a 12 horas se podrá disfrutar del taller 'Canciones para jugar' y también del de acuarelas, para niños de entre 3 a 10 años.



A las 11.00 de la mañana se ofrecerá también una sesión de zumba en El Mirador del pueblo y también la obra de teatro 'Un planeta sin cuentos' con Carla Hidalgo, en la Casa de la Cultura, a las 12.30 horas para niños de entre 3 a 10 años. Los conciertos en la plaza del pueblo empezarán a las 13.00 horas con la actuación de Zas!! Candil Folk y a las 20.00 horas con Carmen París, seguido por Javier Ruibal a las 21.30 y la misma Rozalén a las 23.00 horas. Guateque Sónico estará encargado de cerrar la jornada, a partir de las 00.30 horas.



Durante todo el fin de semana habrá también un mercadillo de artesanía y animación en las calles a cargo de la Cuadrilla de Nerpio y la Ronda de Motilleja. El domingo habrá también juegos infantiles, entre las 10 y las 12 de la mañana, así como un cuentacuentos 'Cuando sueña Helena' con Desirée Acevedo a las 12.00 horas del mediodía.

Mr. Kilombo | Instagram

"Es una maravilla"

Será la primera vez que Miki Ramírez, Mr. Kilombo, visite Letur y está encantado. "Me llamó María directamente y tenemos una buena relación como amigos y como artistas. Me parece una iniciativa buenísima. Luego cuando me dijo el resto del cartel, ya es que es una maravilla", asegura. El concierto que ofrecerá seguirá en la línea de la gira de su último disco, 'Invencibles', con toda la banda, y está animado por un ambiente que cree será "muy interesante "porque es un festival que no tiene "nada que ver" con los más masivos.

Es una oportunidad para pasar unos días en un "entorno increíble" y poner también en valor los rincones más escondidos del país. "A veces nos empeñamos en juntrnos todos en los mismos sitios y no en estos, que son lugares impresionantes que van quedando vacíos. Es una buena forma de refuerzo positivo el poder cantar en un ambiente así", reflexiona el cantante. Además, insiste en el "cartelazo" que acompañará al entorno y espera que la iniciativa siga creciendo, como han hecho otros como el Festivalino. "Son iniciativas brutales". Será, explica, un festival "más distendido", con un ambiente "más naturalizado" y "menos masificado".

Mr. Kilombo trabaja actualmente en un disco nuevo y explica que "a lo mejor" habrá una "sorpresita" en su actuación. "Tiene sus sospechas" también de un posible dúo con Rozalén, con la canción 'Sinmigo'. Celebra igualmente que ya haya un "ambientazo previsto" y que la gente se ha mostrado muy animada con la nueva edición de LeturAlma. "Soy fan de todos los artistas, Javier Rival es un referente increíble de la canción con una capacidad para decir cosas cotidianas de manera brual, Los Antílopez son un pedazo de show y los Tacones Rumberos ofrecen una fiesta divertídisma igual que los Jamones con Tacones.