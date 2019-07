El alcalde de Fontanar defiende su "inocencia" ante la investigación por presunta corrupción

El PP de la localidad de Fontanar ha pedido alcalde de esta localidad de Guadalajara, Víctor San Vidal, que se aparte de la Alcaldía mientras se esclarece la investigación que llevó a su detención y la de otras cuatro personas más la pasada semana. Una investigación que permanece abierta bajo secreto de sumario, sin que se sepan los motivos, a cargo del Juzgado número 3 de Guadalajara que dejó en libertad provisional a los cinco detenidos.

El portavoz del Grupo Popular, Francisco Javier Vieco, ha apelado a “necesidad de volver a la normalidad en el municipio” y recuerda” la gravedad de los hechos y de los delitos imputados presuntamente a su alcalde”. Hay que recordar que, de los cinco detenidos, uno fue puesto en libertad y los otros cuatro, incluido el alcalde, también quedaron después libres, aunque de forma provisional.

Se les imputa de manera provisional como presuntos autores de delito de malversación, delito de falsedad en documento público y otros posibles delitos relacionados con la corrupción que deriven del desarrollo y resultado de la investigación judicial. Además, se establecieron medidas cautelares de retirada del pasaporte y obligación de comparecencia los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.

Vieco cree que el actual regidor “debería apartarse de inmediato de la Alcaldía para no perjudicar el buen nombre del municipio ni el de sus vecinos y vecinas”.

El alcalde habla de "persecución política"

Precisamente, el alcalde defendía este lunes su inocencia y la del resto de los investigados en el proceso abierto tal y como comentaba en una rueda de prensa a las puertas del Ayuntamiento, según informa Europa Press. El edil ha dicho que tiene la conciencia tranquila y que su detención el pasado jueves junto con otras cuatro personas es "una verdadera persecución política que se inició antes de las elecciones del pasado 26 de mayo" y que tenía como objetivo que no se presentarse a la reelección.

Multitudinario apoyo de los vecin@s de #Fontanar para su alcalde @Victor_VSV en la Rueda de Prensa ante los medios de comunicación en la tarde de este lunes 22 de julio en la Plaza San Matías. pic.twitter.com/pULO6OJn48 — Nueva Onda Yunquera (@ondayunquerafm) July 22, 2019

Del mismo modo, ha decidido poner su cargo a disposición de los concejales para que debatan su continuidad como alcalde en un próximo pleno que, según ha indicado, se convocará esta misma semana.

Delante de una pancarta en la que se podía leer 'El Pueblo está con vosotros', y arropado también por miembros de su equipo de Gobierno, el alcalde de Fontanar ha dado lectura a un comunicado en el que aseguraba que "no existe fundamente para todo este espectáculo" y ha calificado de "desproporcionadas" las medidas que se adoptaron el pasado jueves con su detención.

Se ha mostrado esperanzado en el sistema judicial para comentar: “Puedo seguir diciendo con la cabeza bien alta, que mi honradez está por encima de todo", ha señalado el alcalde, perteneciente a la formación Entre todos Fontanar, en nombre de todos.

En el mismo comunicado, leído ante las puertas del Consistorio, en el que poco después celebraba su primer pleno de esta legislatura, el alcalde ha calificado de "juego sucio" la actitud de quienes intentaron que no se presentará a la reelección, asegurando que sufrió, incluso, "amenazas y daños contra su patrimonio.

En este mismo sentido, ha indicado que, finalmente, la justicia le dio la razón, pudo presentarse como candidato a al Alcaldía y hoy es alcalde con el apoyo mayoritario de los ciudadanos por un partido independiente, ya que el PSOE prefirió no dárselo tras ser investigado por prevaricación administrativa.

"Parece que los alcaldes jóvenes, con inquietudes, que nos esforzamos en mejorar nuestro pueblo, no somos cómodos para algunas esferas y que los que no nos dejamos manejar por otros no debemos continuar ", ha dicho San Vidal.

Una declaración en la que ha dejado entrever que todo esto podría responder también a que él no se ha dejado "manejar" por otros, y convencido de que alguien "se está tomando muchos esfuerzos para que el proyecto que recibió el 50 por ciento del apoyo popular de Fontanar no salga adelante", ha apuntado.

En este sentido, ha precisado que "existe una quinta columna que todo el mundo sabe quién es. No hace falta nombrar a nadie, ya que no se puede tapar el sol con un dedo".

San Vidal, que no ha querido responder a las preguntas de los periodistas por encontrarse el caso bajo secreto de sumario, sí ha pedido que se respete su presunción de inocencia, especialmente para los trabajadores del Ayuntamiento.

El pleno ha sacado adelante una moción de ‘Entre todos Fontanar’ sobre la despolitización de la Administración a nivel local con la ausencia del resto de los partidos.

IU: “La punta del iceberg de un entramado que tienen montado en Fontanar”

No es la primera vez que el alcalde de este municipio de poco más de 2.000 habitantes se ve involucrado en un caso judicial. En la pasada legislatura, dos concejales de IU denunciaron al entonces edil del PSOE por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias tras la adjudicación y ejecución de la finalización de las obras de urbanización del sector 4.

Eso le costó a San Vidal el rechazo del PSOE para repetir candidatura el pasado 26M aunque él decidió concurrir con una formación propia, ‘Entre todos Fontanar’ que ganó las elecciones con mayoría absoluta.

Apenas dos días antes de las elecciones, el 24 de mayo, un auto del Juzgado número 1 de Guadalajara sobreseía provisionalmente la denuncia de IU al concluir que “no existen indicios suficientes de infracción penal alguna”, aunque abría la puerta a un recurso de reforma.

“Todavía no se ha pronunciado la jueza y si así fuera el caso iría a la Audiencia Provincial”, explica Enrique Pérez, uno de los concejales de IU en la pasada legislatura que interpusieron la denuncia.

“Nosotros denunciamos por presunta prevaricación administrativa. Se adjudicó una obra por importe que rozaba el límite para evitar ir a la mesa de contratación, que entonces eran 50.000 euros”. Según relata el ex concejal, la empresa “se había creado ad hoc y estaba a nombre de la madre de uno de los que han sido detenidos. Y se adjudica esa obra una semana antes de la constitución de la empresa. Por eso denunciamos entre otras cosas”.

“Creo que esto era la punta del iceberg de un entramado que tienen montado en Fontanar”, se aventura a decir el ex concejal tras las noticias del registro de las dependencias municipales y la detención de cinco personas.