Gloria Elizo (Podemos) cambia Toledo por Madrid para aspirar a renovar escaño en próximos comicios

La formación Podemos a nivel nacional ha puesto en marcha un nuevo proceso de primarias para elegir los aspirantes que habrán de formar sus listas electorales de cara a las próximas elecciones generales, un proceso en el que, en clave castellano-manchega, destaca que la actual diputada por la provincia de Toledo y vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, deja la circunscripción de Toledo y aspirará a renovar su escaño por la provincia de Madrid.

Elizo encabezó la lista toledana de la formación morada en los últimos dos comicios generales, obteniendo en ambos procesos representación. Tras la efímera legislatura la pasada y la presente ocupando plaza en la Mesa del Congreso, serán los electores madrileños quien habrán de refrendar su posición como parlamentaria en el caso de que supere el proceso de primarias.

En su presentación dentro de la Plataforma en la que Podemos ha arranca su proceso interno, Elizo explica que nació en Madrid hace 51 años, en licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, y trabajó como letrada especializada en derecho Penal y Civil

"Muchas de nosotras hemos aprendido, tras la aparición de Podemos, que había esperanza y que la voluntad era la primera herramienta de cambio. Tras años de sufrimiento y frustración hemos vividos momentos de felicidades colectivas, momentos inolvidables. Creer en un proyecto y en las personas que nos han rodeado en la lucha es una verdadera fortuna", explica en su carta de motivación.

Teresa Arévalo, ahora por Toledo

No es el único cambio relevante en este proceso, ya que la diputada por la provincia de Albacete Teresa Arévalo pretende ahora conformar lista por la provincia de Toledo. No es la primera mudanza de circunscripción que protagoniza Arévalo, ya que en la primera cita electoral a la que concurrió Podemos encabezó la candidatura en su provincia de procedencia, Ciudad Real, si bien en ese caso no logró colarse en el Congreso de los Diputados.

"Desde que Podemos entró a las instituciones hemos conseguido dar un vuelco a la política española. En Castilla-La Mancha, el efecto Podemos está sirviendo ya para mejorar la vida de la gente y ahora debemos asegurar que esos avances siguen impulsándose también desde el Congreso de los Diputados. Me gustaría volver a contar con la confianza de los inscritos y las inscritas para seguir defendiendo que los problemas de las castellano-manchegas formen parte de la agenda política nacional", argumenta en su carta de motivación para pedir el voto de los inscritos de Podemos.

Tanto Elizo como Arévalo se presentan dentro de la lista liderada por Pablo Iglesias, bajo el nombre de 'Sí se puede'.

Lista para el senado

En este proceso de primarias también se pueden elegir a quienes vayan a conformar las listas provinciales de Castilla-La Mancha para el Senado.

En este caso, cuatro personas se presentan de manera independiente, entre ellas Gemma Heras, madrileña afincada en la localidad alcarreña de Uceda que ya se presentó en el último proceso de primarias para elegir al candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha en un recorrido en el que se enfrentó a José García Molina y David Llorente.

En la lista amparada por la marca de Pablo Iglesias 'Sí se puede' hay otras 18 personas, entre las que destaca el valdepeñero Luis Benítez de Lugo, que ya formó parte de la candidatura a la Cámara Alta en los últimos comicios.