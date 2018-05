El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere ser "faro" en materia de igualdad

La Junta de Comunidades ha entregado los Distintivos de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial a cuatro empresas, Atperson Formación y Empleo SLU de Cuenca, Aguas de Albacete, Internacional de Composites SA de Toledo y el Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Un acto, destacó el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, que sirve para escenificar el "buenhacer" de estas empresas ante la sociedad castellano-manchega gracias al "verdadero compromiso" en políticas de igualdad.

"Queda mucho camino por recorrer, pero también se ha recorrido mucho", aseguró Martínez Guijarro, tanto en el ámbito público como en el de la empresa. Así, recordó como en las primeras Cortes de Castilla-La Mancha solo había una diputada mujer, mientras que hoy son 15 de 33, muy cercanas a la mitad. "Seguimos tomando decisiones concretas y lo hacemos desde el primer momento en que se constituyó esta legislatura, con un gesto que fue sentar a la persona responsable del Instituto de la Mujer en el Consejo de Gobierno", explicó.

En este sentido, Guijarro afirmó igualmente que las políticas de género son importantes pero que deben transformarse en consignaciones presupuestarias. En este sentido, se refirió, en primer lugar, a la futura Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género para la que pidió el consenso de todos los grupos parlamentarios. "Tenemos que estar toda la sociedad. Con medidas concretas en materia de apoyo en favor de la igualdad", explicó.

En este sentido, también anunció que se publicará una nueva convocatoria de ayudas para planes de igualdad. "Queremos ser un faro en esta materia", explicó Martínez Guijarro. Serán 152.000 euros dirigidos a empresas y administraciones para fomentar la igualdad en el ámbito laboral. "No vamos a cejar en el empeño", aseguró. Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha agradecido a los miembros del Gobierno castellano-manchego que incorporen el principio de igualdad a todas las áreas, desde el uso del lenguaje inclusivo hasta las medidas puestas en marcha por las consejerías, como en el caso del Plan Extraordinario de Empleo en el que más de la mitad de los beneficiarios son mujeres.

Martínez destacó que el distintivo que se entregó a las empresas se quiere señalar el "compromiso" y la apuesta por las medidas de conciliación en las familias para compatibilizar las decisiones de su vida. "Es un estímulo para alcanzar la excelencia que no se ha logrado en las empresas ni en la sociedad", señaló. Además, añadió que la función social de las distintas empresas no sólo se trata del ámbito laboral, sino que llega a otros ámbitos como la economía de mercado. "Se trata de un espacio en el que la ciudadanía obtiene elementos y donde desarrolla parte importante de su vida", aseguró.

"¿Cuántas víctimas de violencia de género no han tenido la oportunidad de dejar su maltratador por no tener autonomía económica, porque no tenían capacidad para emprender una vida?", se preguntaba Martínez. Por eso, destacó que aparte de las medidas transversales, se ha firmado un acuerdo con la Inspección de Trabajo para desarrollar un trabajo conjunto contra la discriminación de cualquier tipo en el ámbito laboral.