Rajoy autoriza nuevas obras para la apertura de pozos de sequía en Hellín

Tras la polémica que suscitó la puesta en marcha de los pozos de sequía en Hellín este pasado otoño, ahora el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado las obras de emergencia para la apertura de pozos de sequía en la cuenca del Segura con extracciones de hasta 80 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, algunos de ellos en el propio término municipal de Hellín. Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, tras la reunión celebrada en Madrid con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Francisco Jódar Alonso.

“Vamos a poner en marcha los nuevos pozos para poder facilitar esta extracción de agua en el Sinclinal de Calasparra, en Las Vegas (Media y Baja), en el Molar (baterías estratégicas de sondeos y en Hellín”, ha informado la secretaria de Estado.

El agua de estos pozos de sequía se destinará al abastecimiento de la población, al regadío en la cuenca del Segura y a mantener la circulación de caudales ambientales en el río Segura. Tal y como han confirmado fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura a esta redacción se trata de la apertura de pozos que pertenecen a la "batería estratégica de sondeos del Estado". Es decir, no habrá nuevos pozos, si no que se pondrán en marcha los ya existentes. Esas mismas fuentes no han sabido asegurar de cuantos pozos de sequía estaría hablando el Ministerio, pero insisten en que la aprobación de las obras para la puesta en marcha de dichos pozos viene motivada por la "situación de sequía en la que seguimos y que obliga al Estado a hacer uso de recursos extraordinarios".

Obras al amparo del Real Decreto de Sequía

Las obras de emergencia se hacen al amparo del Real Decreto de Sequía en la cuenca del Segura en vigor, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2018.

Esta puesta en marcha, con un presupuesto estimado de 10 millones de euros, tendrá lugar con carácter inmediato y de manera secuencial, siguiendo las decisiones de ahorro y de uso eficiente del agua adoptadas de manera unánime en la pasada Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La cantidad máxima extraíble dependerá, en última instancia, de la evolución de la piezometría de los acuíferos y del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, así como de la salinidad de las aguas sobre todo en las zonas bajas de la cuenca.

El organismo de cuenca comenzará con la apertura de los pozos del Sinclinal de Calasparra, se continuará con la batería de pozos de la Vega Media y con los de Hellín y El Molar (estos últimos en trámite de exención de evaluación ambiental). En la última fase se abrirán los de la Vega Baja, que requieren un mayor trabajo para su puesta en marcha. La extracción en estos sondeos está supeditada a la calidad de las aguas.

Estos recursos adicionales extraordinarios ayudarán a paliar la situación de extrema escasez hídrica que atraviesa la demarcación hidrográfica del Segura, que sufre ya su cuarto año hidrológico de sequía. Las baterías de pozos forman parte de las infraestructuras estratégicas del Estado para minimizar los efectos de la sequía y será la propia CHS la que lleve a cabo el control de las extracciones a través de su red oficial piezométrica.

"Es una esquilmación total de nuestros recursos"

Esta decisión que hacía pública hace unas horas el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no ha gustado nada a la Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del Segura, en el sureste albaceteño. Su presidente, Guillermo Sánchez Negrillo, asegura que se trata de "un ninguneo más" a la provincia de Albacete y que con la apertura de estos pozos se produce "una esquilmación total de nuestros recursos".

Además señalan, en el caso del Acuífero de El Molar, que se trata de una masa de agua declarada sobreexplotada por la propia Confederación del Segura y, sin embargo, se extraerá agua de ella para mandarla al resto de la cuenca. "Es una pelea desigual", dice Sánchez Negrillo, refiriéndose a la batalla por defender que los recursos de la cabecera se queden en la cabecera y atiendan las necesidades de los regantes de la zona, y dice: "No puede ser que la cuenca sea un sistema colonial donde aquí cualquiera puede coger todo tipo de recursos".

Visiblemente enfadado, el presidente de la la Plataforma de Regantes de la Cabecera del Segura, ha explicado que solicitará, en cualquier entrevista con cualquier representante del Ejecutivo Autonómico, "que esta región no puede seguir actuando con declaraciones en medios de comunicación. Castilla-La Mancha se tiene que plantar y tiene que haber medios suficientes para poder pelear por los recursos".