La consejera de Igualdad pide a la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid que no acoja un acto que "demoniza" el feminismo

'El feminismo contemporáneo, hijo del marxismo cultural', 'La feminización de la sociedad y la muerte de la autoridad paterna', 'Feminismo en clave revolucionaria' o 'La censura feminista', son parte de la agenda de las XXI Jornadas del Foro Alfonso Carlos I, organizadas por la Comunión Tradicionalista Carlista. En el cartel que anuncia el acto, que está agendado para celebrarse en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, se superponen la bandera comunista, la bandera nazi y la bandera con el símbolo feminista. Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox en el parlamento andaluz, participará también en las mismas.

Fuentes de La Junta de Castilla-La Mancha explican a eldiario.es/clm que si bien se otorgan subvenciones a cada una de las casas que hay de la región en otras comunidades como Castilla y León o Valencia, las ayudas son muy pequeñitas. Las asociaciones que están a cargo de estas Casas son independientes al Gobierno regional y éste no tiene autoridad para intervenir en su agenda.

Sin embargo, la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha enviado una misiva a la directora de la Casa Castilla-La Mancha, Olga Alberca, para pedirle que desista de alquilar las dependencias a la Comunión Tradicionalista Carlista, al considerar que son un evento "contra el feminismo". "Nos dirigimos a usted con todo el respeto porque somos conscientes de que ni su junta directiva ni usted misma han formado parte la organización de tal evento y se han limitado a alquilar el espacio", recalca en la misiva a la que ha tenido acceso eldiario.es/clm.

En la carta también recalcan que conocen la independencia de la Casa respecto a la Junta de Comunidades, pero también puntualizan que "de la misma manera hay que considerar que el nombre de nuestra región le pertenece a toda la ciudadanía". Es por esto, que la consejera se ve "obligada" a escribir la carta, ya que entienden que las actividades de la Casa con el nombre de la región "deben ser muy cuidadosas con la sensibilidad de las personas de esta tierra".

"La forma en que se han presentado estas jornadas, sus ponencias y el cartel de presentación tienen la clara intencionalidad de demonizar al feminismo como una ideología que pretende someter a los hombres, y no hay nada más alejado de la realidad". Por esto, le han pedido a la asociación que suspenda el contrato de alquiler porque "el nombre de Castilla-La Mancha no se puede ver envuelto en esta polémica, nuestra región debe estar muy por encima". Además, propone, para "compensar la pérdida económica" alquilar el mismo local para la presentación de la campaña 'Sin un Sí, ¡Es No!', para la prevención de la violación en cita.

Datos desde 2003

"En España son más de 1.000 mujeres las que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que en 2003 se iniciaron los registros de víctimas de violencia de género y, lo que es aún mucho más grave, 29 criaturas han sido asesinadas durante los últimos seis años por parte de quien más las debían cuidar y proteger. Por ello, entendemos que hay asuntos en los que no se puede ser equidistantes y este es uno de ellos", continúa la misiva.

La consejera de Igualdad explica que la lucha contra la violencia de género y la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres es "objetivo prioritario" en las políticas. "El feminismo es eso, precisamente, la lucha permanente para la consecución de la igualdad ni más ni menos, tan simple y tan complicado a la vez". En la misiva, Fernández también recuerda que se denuncian tres violaciones al día, pero se estima que el 80% de las agresiones sexuales no se denuncian, y a ello hay que sumarle que han sido más de 100 violaciones “en manada” con más de 360 agresores en estos episodios.

"Por este motivo nos parece más que necesaria la presentación de esta campaña que, por cuarto año consecutivo, está teniendo un notable éxito en la región al implicar a casi todas las administraciones en la tarea, y puede ser una buena práctica que dar a conocer a nivel nacional", concluye la carta.