“Hay que plantearse seriamente encharcar las Tablas de Daimiel con un trasvase”

Conseguir frenar la despoblación y reactivar la provincia de Ciudad Real. Estos son los principales objetivos que se ha marcado el presidente de la Diputación provincial, José Manuel Caballero, de cara a esta legislatura. Una tarea nada fácil, ya que no es un problema que afecta solo a Ciudad Real, pero para lo que la Institución invertirá más de 11 millones de euros este año.

Sobre la lucha contra la despoblación y otros muchos temas vinculados a la provincia halamos con José Manuel Caballero, al frente de la Diputación de Ciudad Real por segundo mandato consecutivo.

Al inicio de la legislatura se marcó como prioridades hacer una provincia más igualitaria, sostenible y solidaria. ¿Qué medidas se han tomado encaminadas a esos objetivos?

Hemos puesto mucha atención en todos estos objetivos centralizados especialmente en las zonas más despobladas, que es el gran reto que tiene la provincia. En el resto del territorio seguiremos trabajando en las mismas líneas que hemos venido haciéndolo hasta ahora. Fundamentalmente nos centraremos en apoyar al sector agroalimentario.

Dentro del ámbito de la despoblación, ¿cómo está la situación en Ciudad Real y qué medidas concretas se están tomando?

Vamos a apoyar a aquellos emprendedores jóvenes y a mujeres que se instalen en municipios afectados por la despoblación. Hay que tener en cuenta que ya más de la mitad de los municipios de la provincia tienen problemas efectivos de pérdida de población y estamos hablando de más de 60 municipios. Además, vamos a favorecer e incentivar a aquellos que decidan abrir un negocio o montar una actividad económica en uno de estos municipios.

Por otro lado, vamos a favorecer a aquellos negocios que tienen que ver con la vida social en los pueblos. Fundamentalmente la existencia de bares, que en muchos casos son espacios de relación y de ocio y por otro lado, en tiendas porque verdaderamente hay un problema, también en las zonas urbanas, con el comercio tradicional, por el comercio online y las grandes superficies. Por ello tenemos que garantizar que existen pequeños establecimientos que suministran productos básicos en en estos municipios.

También vamos a garantizar el transporte. Estamos involucrados en un proyecto experimental que consiste en hacer un transporte sostenible en las zonas más despobladas que permita comunicar de manera accesible, sostenible y sin coste prácticamente los municipios con las áreas funcionales. Tenemos también un proyecto para hacer la provincia más accesible desde el punto de vista de la administración electrónica.

También nos tiene que ayudar la economía nacional y regional y tenemos la preocupación de que pueda haber un enfriamiento económico y nos pueda afectar en la provincia, ya que está muy vinculada al sector agroalimentario. En todos los sitios tiene mucha influencia el sector agrario pero en Ciudad Real es fundamental.

José Manuel Caballero FOTO: Diputación de Ciudad Real

Una de las principales novedades de la Diputación en esta legislatura es la puesta en marcha del Área de Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad. ¿Cuál es su balance hasta el momento?

Hemos creado este Área porque hay una realidad de pérdida de población, y un proceso de pérdida de dinamismo de las zonas rurales. Tradicionalmente, Ciudad Real, frente al resto de provincias, era la más urbana porque tenía grandes poblaciones a parte de la capital. Creamos el Área y empezamos a gestionar recursos económicos en colaboración con el Gobierno regional.

Tenemos en proyecto, aprobados y en fase de ejecución un montón de recursos vinculados tanto a la eficiencia energética como al desarrollo turístico. Vamos a hacer la red de autocaravanas más grande de España, con 20 autocaravanas a lo largo de toda la provincia vinculadas a territorios de interés turístico; vamos a construir un Centro de Recepción de Turistas en Villanueva de los Infantes; vamos a hacer una rehabilitación integral para convertir en una hospedería la antigua almazara de Viso del Marqués.

¿Qué papel juega el turismo en Ciudad Real?

En los últimos años hemos crecido y hemos tenido un incremento importante tanto en el número de visitas como de las pernoctaciones y estamos bastante satisfechos. Lo que hemos hecho ha sido ordenar todo el potencial que tenemos. Ciudad Real es la única provincia de la Península que tiene dos parques nacionales, y el 40% de todas las superficies protegidas de Castilla-La Mancha están en la provincia de Ciudad Real.

Por tanto, tenemos mucha naturaleza, tenemos patrimonio histórico de mucho interés como es Almagro, Villanueva de los Infantes y Almadén. Tenemos mucha cultura vinculada al Quijote y a los municipios más manchegos. Tenemos potencial, lo hemos ordenando y lo estamos promocionando. Además, estamos haciendo una apuesta potente de promoción de la gastronomía con los ‘Sabores del Quijote’.

FOTO: Teresa Sánchez

¿Considera necesario un trasvase desde la cabecera del Tajo a las Tablas de Daimiel?

Es urgente. Los políticos tenemos que tener un compromiso claro con las Tablas de Daimiel y a la vez tenemos que dejar a los técnicos que busquen las mejores soluciones. Hay que plantearse seriamente que hay que encharcar las Tablas con un trasvase. Al mismo tiempo, no reniego ni desprecio las posiciones de grupos ecologistas que dicen que hay que hacer una actuación para que se dejen las extracciones. Ya se ha hecho mucho en en sentido, se hizo en el pasado con la compra de parcelas alrededor de la superficie del Parque para no dedicarlas a cultivo.

A la gente no se le puede decir que deje de cultivar la tierra, y al mismo tiempo, esperar que se queden viviendo en los pueblos. Y si la Unión Europea y el Estado español entendido como el conjunto de las instituciones, interpretan que es imprescindible, y yo lo comparto, que tengamos un humedal y que lo preservemos tendrán que plantearse que habrá que buscar una alternativa para que esos agricultores puedan vivir también. La solución pasa claramente por hacer una derivación de agua, que está justificada y que además en el Plan de Uso y Gestión de Las Tablas está recogida como una posibilidad.

Cambiamos de asunto, en este caso vinculado a la memoria histórica. ¿Cuándo se va a iniciar el proceso de señalización y dignificación de las fosas?

Mantenemos ese compromiso para lo que hemos dispuesto 50.000 euros en este presupuesto. Me alegro además de que el Gobierno de España haya incorporado una partida presupuestaria y un compromiso de apoyar las exhumaciones. Aquí siempre hemos planteado que siempre que haya familiares que lo demanden, y técnicamente los expertos acrediten que está en condiciones de exhumar, nosotros lo haríamos y estaríamos en condiciones de ayudar.

FOTO: Teresa Sánchez

Otro de los objetivos que se ha marcado esta legislatura es seguir avanzando en la igualdad. ¿Qué acciones tiene previsto llevar a cabo?

Tenemos por un lado un compromiso político que tiene que ver con el empoderamiento femenino y hemos hecho una apuesta desde la acción de Gobierno. Prácticamente todas las grandes poblaciones de más de 20.000 habitantes de la provincia, salvo Valdepeñas, tienen una alcaldesa del PSOE. Y esto no es casual.

En el plano de la vida diaria, en un sector tan importante como es el agroalimentario, estamos haciendo una apuesta por la incorporación de la mujer a los órganos de dirección. Planteamos siempre, que las cooperativas serían más rentables si fueran dirigidas por mujeres.

Y tenemos un objetivo, que tenemos que ver cómo lo encajamos legalmente. Colaboramos con gran parte del entramado institucional que representa a los sectores productivos de la provincia y nos estamos planteando que para que estas entidades y colectivos sigan recibiendo subvenciones de la Diputación, necesariamente tengan que tener una representación paritaria en sus órganos de dirección. Ademas, luego hacemos mucho trabajo con los centros educativos de concienciación y de creación de sentimiento de sociedad igualitaria.

¿Qué le pide al Gobierno de España?

Cuando estaba Mariano Rajoy en el Gobierno le exigimos que nos levantara el techo de gasto a las administraciones públicas. Eso significa que hoy en España, en virtud de una ley que hizo el ministro Montoro en 2013, las administraciones como la Diputación, que no debemos nada ni a los bancos ni a los proveedores, no nos podemos gastar nuestro presupuesto y nos obligan a enviar a depósitos en entidades bancarias una parte muy importante de los recursos económicos ordinarios.

En estos momentos tenemos más de 60 millones de euros en el banco que no podemos gastarnos cuando la provincia tiene un montón de necesidades. Nos comprometimos a que un Gobierno de España modificaría esta situación y aun no se ha modificado y pido que se modifique la regla de gasto para las administraciones locales que no tenemos deuda.

No puede ser que las administraciones locales estemos pagando los ajustes del Estado y de las comunidades autónomas ante Europa, que es lo que está ocurriendo.