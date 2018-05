El Juzgado rechaza la denuncia de un pequeño pueblo de Guadalajara para desahuciar a una familia

No habrá desahucio en Selas, un pequeño municipio de 18 habitantes enclavado en la comarca de Molina de Aragón, en Guadalajara. El Juzgado de Instrucción número 1 de Molina ha desestimado la denuncia interpuesta, en enero, por el Ayuntamiento de Selas contra Juan Julián Muñoz y María del Carmen Romero, vecinos de este municipio por el conflicto que mantienen en torno al arrendamiento de la vivienda, de propiedad municipal, en la que habita la pareja desde 1994.

La sentencia con fecha de 2 de mayo da la razón a los vecinos demandados al entender que el contrato de alquiler con el Consistorio sigue vigente hasta agosto de 2018, porque su renovación se produce anualmente. Un argumento, que contraviene la postura del Ayuntamiento, que alegó en el juicio, sin poder probarlo, que el acuerdo era mensual. El demandante pretendía demostrar con ello que el contrato expiró en diciembre de 2017, para que el desahucio contra los inquilinos pudiera llevarse a cabo de forma inmediata por incumplimiento de contrato.

Sin embargo, según recoge el documento jurídico para apoyar su rechazo a la orden de desahucio, el contrato se prorrogó antes de que los vecinos fueran advertidos, en octubre de 2017 por el Consistorio, de que no renovaría el acuerdo: “El contrato se prorrogó el 17 de agosto de 2017 hasta el 17 de agosto del año 2018, con independencia de los pagos que la demandada hubiera o no realizado; por lo que en estas condiciones, se impone la desestimación íntegra de la demanda”

Romero asegura a eldiarioclm.es que “estoy feliz, porque he logrado que se reconozca nuestro derecho y lucha para poder vivir en esta casa hasta que acabe el contrato en agosto y no tener que dejarla antes”. Acerca de su futuro en Selas, afirma que “me encantaría permanecer en el pueblo cerca de mi familia, pero, no confío en que el Ayuntamiento renueve el contrato por más tiempo”.