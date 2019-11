El PP presiona a Ciudadanos y pide que rompa los pactos con el PSOE en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara

La portavoz del PP en las Cortes regionales, Lola Merino, ha pedido a Ciudadanos que, tras su "debacle" electoral en Castilla-La Mancha rompa los pactos de Gobierno con el PSOE por los que acordaron gobiernos municipales en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara. "Le pedimos a los representantes de Ciudadanos que hoy mismo rompan el acuerdo con el PSOE y devuelvan la voluntad a los votantes que eligieron un gobierno de centro-derecha".

Según la 'popular' los votantes han dado una "lección" a Ciudadanos principalmente por su "traición" al pactar en estas tres provincias lo que ha significado "la debacle" de la formación en Castilla-La Mancha y en toda España. "Ciudadanos ha perdido más del 62% de votos en estas tres provincias, donde no se respetó la voluntad de los votantes de Castilla-La Mancha", explica Lola Merino.

En cuanto a los resultados del PP en la región, Lola Merino asegura que han sido buenos ya que la formación ha conseguido 22.700 votos más lo que les ha permitido sumar un diputado y cuatro senadores. "Hemos subido votos en todas las provincias de la región y eso es una inyección, es una manera de afianzar el proyecto del PP de Castilla-La Mancha con Paco Núñez a la cabeza como con Pablo Casado a nivel nacional", asegura Merino.

En el plano nacional, Lola Merino considera que Pedro Sánchez debería dimitir. "El culpable de todo lo que está pasando en España es el señor Sánchez. La situación es mas ingobernable en España. Espero que esto suponga la dimisión de Sánchez porque no puede estar jugando con un país entero. Nosotros hemos sido sinónimo de desbloqueo y defendemos el interés general no el interés propio que es lo que hace el señor Sánchez. Y viendo los resultados ha quedado demostrado que la fragmentación del voto del centro-derecha hace que este país no pueda tener un gobierno estable, fuerte y responsable", concluye.