El PP presenta en las Cortes una enmienda a la totalidad a la futura Ley de Economía Circular

Este jueves ha finalizado el plazo de los grupos parlamentarios para presentar enmiendas a los Proyectos de Ley impulsados por el Gobierno regional de Evaluación Ambiental y de Economía Circular. El Grupo Parlamentario Popular ha sido el único que ha presentado observaciones a ambos textos mientras que Ciudadanos y PSOE han decidido no hacerlas.

En concreto, el PP en las Cortes regionales ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Economía Circular con el fin de que el texto legislativo "concrete aspectos y no fie el futuro de dicha Ley a una estrategia a 12 meses tras la entrada en vigor de esta medida".

Desde el PP se muestra la necesidad de contar con una nueva Ley de Economía Circular, pero con un texto más concreto en el que se recojan todas las materias que el actual texto legislativo supedita a la aprobación de la estrategia a 12 meses que debe funcionar tras la entrada en vigor de la Ley.

El texto de la enmienda explica que el proyecto de Ley de Economía Circular para Castilla-La Mancha que presenta el Gobierno regional, “no deja de ser una mera declaración de intenciones”, por lo que es necesario elaborar un nuevo texto “donde se desarrolle de manera más minuciosa y pormenorizada el contenido de la misma”, ya que el actual texto condiciona todo el detalle y desarrollo de la misma, a la elaboración de la correspondiente estrategia.

El grupo popular señala como “imprescindible y fundamental” que el texto de la Ley recoja en su articulado, cuestiones "tan importantes" como los plazos que se establecen para llevar a cabo esa transición a los nuevos modelos económicos a través de los diferentes planes de energía, de adaptación, incluso de educación y sensibilización, así como que se exprese "con claridad" el esfuerzo que se va a pedir a los sectores implicados de la economía castellano manchega.



Además, y según la enmienda a la totalidad que han presentado, el texto de la Ley debe recoger los términos en los que se va a trabajar e incorporar al sistema el tributo al que se hacen referencia, así como cuál va a ser la financiación y de dónde se van a obtener esas ayudas y subvenciones que hace referencia el texto legislativo para ayudar a las empresas que trabajen y favorezcan la economía circular.



Por todo ello, los populares consideran “que es mejor y más conveniente para los intereses de los castellanomanchegos, que el actual texto sea devuelto al Gobierno y se prepare un nuevo proyecto que concrete todos los aspectos que afectan a la economía circular en Castilla-La Mancha, no dejando todo pendiente de la elaboración y aprobación de la futura estrategia de la Ley”.

Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes también ha presentado dos enmiendas de supresión al Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, porque de lo contrario "se podría incurrir en caso de inconstitucionalidad por invasión competencial".

Los 'populares' piden la supresión de dos contenidos del Proyecto de Ley vinculados al agua. "La Junta en materia de agua tiene muy delimitadas sus competencias y donde no tiene competencia para legislar es entre cuencas hidrográficas. La Ley en estos dos puntos se refiere a la redacción de proyectos de evaluación ambiental cuando se trata de proyectos de derivación de agua entre cuencas y entendemos que no es competencia de la región sino del Estado", explica el 'popular', Juan Antonio Moreno.

En concreto, los 'populares' recuerdan que la competencia de la Junta de Comunidades en materia de agua se limita a: proyección, contracción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la región: aguas minerales y termales y aguas subterráneas cuando discurran íntegramente por el ámbito territorial de la región.

"Castilla-La Mancha no disfruta de cuencas hidrográficas que no excedan de su territorio, por lo que la ordenación y administración de esas aguas no corresponden a ningún órgano autonómico y por eso pedimos la supresión de esos dos contenidos del Proyecto de Ley", concluye.

Estas son las dos únicas modificaciones al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que se han registrado, ya que ni el PSOE ni el grupo parlamentario de Ciudadanos han presentado enmiendas.