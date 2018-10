PP, PSOE y Podemos, incapaces de sacar adelante ninguna propuesta en el Debate de Castilla-La Mancha

El último Debate del Estado de Castilla-La Mancha de la presente legislatura ha resultado estéril en cuanto a alcanzar acuerdos en alguna de las 20 resoluciones planteadas por los tres grupos políticos con representación en el Parlamento regional. Todas ellas han sido rechazadas después de que PSOE y Podemos no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en sacar adelante ninguna de las resoluciones propuestas por cada uno de estos grupos.

Tras rechazarse las siete resoluciones planteadas por el PP por parte de los dos socios del Gobierno regional, el PSOE se ha abstenido en las presentadas por Podemos, que han sido rechazadas gracias al voto contrario del grupo 'popular'.

De su lado, la formación morada ha hecho lo propio con las de los socialistas, que han sido sometidas hasta una tercera votación por el empate entre los votos favorables del PSOE y los contrarios del PP -15 de cada uno, ya que en la votación ha estado ausente la diputada 'popular' Pilar Martínez-. Al no haber cambiado la posición inicial de cada uno con las resoluciones del PSOE, el reglamento dictamina que las resoluciones sean finalmente rechazadas, según ha explicado el presidente de la Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero.

De esta manera ha concluido un Debate del Estado de la Región que ha durado más de 11 horas entre todas las intervenciones que se han llevado a cabo entre este miércoles -con el balance de la legislatura y los anuncios realizados por el presidente regional, Emiliano García-Page, así como los discursos de los portavoces de cada grupo- y jueves, cuando cada grupo ha argumentado las resoluciones que proponen y de las que ninguna saldrá adelante.

Este debate ha estado marcado por ser el primero en el que Francisco Nuñez ha intervenido como nuevo líder 'popular' en la región, por la publicación de las conversaciones de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal con el excomisario José Manuel Villarejo y por el aniversario de los 40 años que se cumplen este jueves desde que se votara la Constitución.

Jesús Fernández Vaquero y Vicente Tirado FOTO: Cortes Castilla-La Mancha

El PSOE resta importancia a las resoluciones

La portavoz del PSOE en las Cortes, Blanca Fernández, ha restado importancia al hecho de que hayan sido rechazadas las resoluciones de su grupo y ha asegurado que lo importante es que los anuncios que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha realizado en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región van a ponerse en marcha.

“Sabemos que hay veces que no nos ponemos de acuerdo en todo, esto es algo con lo que hemos lidiado tanto Podemos como el PSOE a lo largo de toda la legislatura pero nos ponemos de acuerdo en las cosas importantes, en las políticas que le solucionan la vida a la gente”.

Según Fernández, el hecho de que Podemos se haya abstenido en la votación de las resoluciones del Grupo Socialista ha tenido mas que ver con que el PSOE no podía apoyar las de la formación morada.

“Las suyas no las hemos podido aprobar porque algunas contenían puntos, que desde el punto de vista ideológico posiblemente compartimos, pero que desde el punto de vista legal no se pueden poner en marcha, y ya se lo explicamos a Podemos y ahora se lo explicamos a la ciudadanía. No vamos a apoyar algo que no podemos hacer porque la ley lo impide”.