Núñez se estrena en el Debate del Estado de la Región sin una sola referencia a la gestión de Cospedal

Francisco Núñez se ha estrenado como presidente del Partido Popular en el Debate sobre el Estado de la Región centrando su intervención en su condición de candidato a presidir la Junta castellano-manchega.

En un tono más electoral que parlamentario ha expresado su intención de “esbozar un proyecto de futuro para esta tierra”, en cinco ejes que ya avanzó durante su carrera en las primarias hacia la Presidencia del partido. Lo hacía partiendo de cero, sin alusiones a la única legislatura en la que el Partido Popular ha gobernado en la región ni a la gestión de María Dolores de Cospedal, hoy presidenta de honor de los ‘populares’ castellano-manchegos, rompiendo la trayectoria de discursos parlamentarios en los últimos tres años.

Núñez ha evitado en todo momento referirse a la que fuera su jefa de filas, que hoy ha estado muy presente en las Cortes castellano-manchegas, tras la filtración de las escuchas del comisario Villarejo tanto a Cospedal como a su marido, Ignacio López del Hierro. Ha preferido dirigirse a los castellano-manchegos para decirles que “no pierdan la esperanza” porque, añadía “a partir de mayo recuperaremos la ilusión y saldremos de la desesperanza en la que la nos ha introducido el señor Page”.

De hecho, ha acusado a Page de “desidia”, de ser un “mentiroso compulsivo” en sus promesas –ha detallado sus “incumplimientos” por provincias- y de haber gobernado durante tres años que “no han servido para nada” con un partido (Podemos) “extremista y radical”.

“Yo si tengo la firme voluntad de gobernar en coalición con los castellano-manchegos”, decía, en un mensaje en el que ha repetido en varias ocasiones: “Quiero ser presidente”. En su diseño político para Castilla-La Mancha cree que “los jóvenes tienen que ser los protagonistas de Castilla-La Mancha en la próxima legislatura” y, además, “con el modelo de familia que deseen”.

“Usted es el pasado señor Page. Está cansado, agotado, lleva 30 años”, decía Francisco Núñez para autoproclamarse como “el futuro” de Castilla-La Mancha. Después ha hablado de “traición” del presidente regional a los agricultores, de la necesidad de que “las mujeres tengan un protagonismo real”, de una educación que debe ser “excelente” y “con libertad con mayúsculas” en la que las universidades “sean protagonistas del desarrollo futuro de la región sin escatimar ni negociar”.

“Quiero ser presidente para ayudar a los que peor lo pasan, para garantizar el bienestar de los mayores, la dependencia…”, frente a la “sarta de mentiras, muy bien hilvanadas e imaginadas en un universo paralelo”, del presidente García-Page al que ha otorgado “credibilidad cero”.

Por la mañana, el presidente regional había ofrecido varios pactos a Francisco Núñez. No ha contestado a ninguno de ellos para ofrecerle otros distintos. Le ha propuesto habilitar 20 millones de euros destinados a autónomos y pymes para crear “empleo estable de calidad”. También una línea de hasta 6.000 euros para impulsar la creación de nuevas empresas, bajar impuestos, medidas para atajar la siniestralidad laboral o “un plan para impulsar de verdad los centros sanitarios de la región y si no, lo haremos nosotros a partir de mayo”, así como implementar “de inmediato” el pago de la carrera profesional sanitaria, “haciendo justicia con este colectivo”, decía.

Núñez ha anunciado que creará una Consejería “exclusiva” para el Deporte y ha acusado al presidente de no hacer “nada” para parar la despoblación, por lo que ha propuesto elaborar “un plan especial” de apoyo a autónomos y pymes rurales, menos cargas administrativas y líneas de ayuda a la artesanía.

Page: “¿Cuántas veces ha recordado usted a Cospedal? Cero”

En su turno de réplica, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha afeado a Núñez su “planteamiento panfletario” al reproducir, ha dicho, “lo mismo que en sus mítines de primarias” y ha centrado parte de su respuesta en la ‘ausencia’ de Cospedal del discurso del presidente del PP.

“¿Cuántas veces ha recordado usted a Cospedal? Cero. Solo una vez para decir “ni Cospedal se hubiera atrevido a hacer esto”. ¡Qué vergüenza no tendrán de ella!”, comentaba, para reprocharle su discurso “tan en negativo” que en su opinión no es creíble. “Podía intentar dirigirse a sus votantes que son infinitamente más moderados y centrados en usted”.

También ha respondido a las críticas sobre el pacto de Gobierno PSOE-Podemos. “Me gustaría no tener que contar con Podemos. Usted dice que es un partido radical, pero la persona más radical que me he encontrado es Cospedal” de la que ha recordado que no recibió ningún apoyo para garantizar la estabilidad en la región cuando Podemos rechazó apoyar los Presupuestos regionales en 2017. “¿Usted estaba del lado o en contra de Cospedal cuando le dije, tras la traición de Podemos, que apoyara la estabilidad?”.

Ha valorado además algunas propuestas de Núñez: “¿Por qué se empeñan en recortar hasta en la oposición? ¡Pero si ya estamos dando más de 6.000 euros a las empresas de nueva creación!”. O su propuesta sobre la sanidad. “Es para sonrojarse. Usted arrastrará siempre un problema: cuando Cospedal quiso privatizar el hospital de Almansa, frente a miles de manifestantes usted lo defendió”.

El ATC y la “basura” que Núñez no quiso siendo alcalde de Almansa

García-Page le ha pedido, en cambio, “mojarse” sobre el agua del trasvase o el ATC. “¿Qué quieren ustedes? Me importa su opinión porque ahora dice que nos hemos cargado el basurero nuclear que era el gran proyecto para Cuenca”.

En este punto le preguntaba: “Si era tan bueno…¿Por qué dijo en 2013, siendo alcalde, que no toleraría tenerlo al lado de Almansa?” -Hay que recordar que uno de los municipios candidatos a albergar el silo nuclear era Zarra (Valencia)- “Y lo que es más delicado, ¿por qué en 2015, ya con Villar de Cañas como lugar asignado, usted como alcalde de Almansa dijo que nunca permitiría que en el tránsito hacia allí pasase la basura nuclear por su pueblo”.