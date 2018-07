Silencios y disensos en el inicio de las negociaciones entre IU y Podemos para las candidaturas de confluencia en Albacete

“A nivel provincial no se ha iniciado conversación alguna”. El diálogo para llegar a la candidatura de confluencia de izquierdas en los comicios municipales del próximo año ni tan siquiera ha arrancado en la provincia de Albacete. Los coordinadores provinciales de Podemos e Izquierda Unida en esta provincia aún no han intercambiado ni tan siquiera una llamada de teléfono. “Podemos no ha contactado con nosotros” dice el coordinador provincial de IU, Cristian Ibáñez, que asume que desde su formación tampoco se ha dado el paso todavía.

Y es que, a pesar de que desde Podemos ya se han dado los primeros pasos en algunos municipios de la región avanzando que concurrirán a las próximas elecciones municipales de 2019, como ha sido el caso más reciente de Villarrobledo, en Izquierda Unida están a la espera de saber qué directrices dibuja la coordinadora regional para empezar a plantearse diálogos. “El acuerdo marco al que se llegó a nivel federal ahora hay que especificarlo autonómicamente y es en Toledo donde tienen que sentarse las organizaciones. Hoy por hoy no se ha avanzado nada”, explica Ibáñez que reconoce que hay diferentes formas de entender ese acuerdo marco.

La denominación, es decir, la marca con la que se presentarían a las municipales es uno de los escollos principales en los pocos contactos que hasta ahora se han dado en algunos lugares de la provincia. Es el caso de Albacete capital, tal y como explica el coordinador provincial de IU, “donde los compañeros de Albacete llamaron a Podemos y se han hecho reuniones, no se ha avanzado nada” precisamente por el tema de la marca. Según Ibáñez desde Podemos Albacete “exigen que la candidtura tiene que ser Unidos Podemos. Ningún otro nombre”. La discrepancia llega porque, dicen desde IU que no es lo que especifica el mencionado acuerdo marco.

En él se dice: “De esta manera y únicamente en el caso municipal, la presencia de la palabra ‘Unidas’ permitiría cumplir los requisitos legales que hacen falta para que se puedan agregar los votos de manera global con las candidaturas de otros municipios”. Los añadidos a este ‘Unidas’ se determinarán dependiendo de qué partidos se sumen a la coalición.

Es decir, en los casos en los que sólo estuviera presente Podemos, el nombre podría ser Unidas Podemos, en los casos donde solo estuviera presente Izquierda Unida, el nombre podría ser Unidas Izquierda Unida y en los casos donde solo estuviera presente Equo, el nombre podría ser Unidas Equo. Si todas estas formaciones llegan a un acuerdo y hay candidtura de confluencia, según el acuerdo marco, la denominación de la coalición será Unidas Podemos Izquierda Unida Equo.

Así las cosas, el calendario sigue su curso y sea como fuere tienen hasta el mes de diciembre para tomar una decisión sobre cómo será la fórmula para los comicios.

Apoyo asambleas locales

A esta situación, en el caso de la provincia de Albacete, se suma un problema: que no en todos los municipios existe predisposición a llegar a un acuerdo con Podemos. “Se hace muy difícil llegar a acuerdos cuando hay un sentimiento anti IU”, explica Ibáñez. Así las cosas desde la Asamblea provincial de Izquierda Unida en Albacete se aprobó hace semanas una resolución en la que se especifica el apoyo a las Asambleas locales para que decidan con independencia si quieren ir a una confluencia con Podemos. Y es que, tras una votación, hubo municipios en los que el no a presentarse con Podemos en las municipales ganó al sí.

Es el caso de Almansa, localidad donde Ibáñez es concejal, donde la negativa llega motivada “no porque no queramos confluir sino porque consideramos que no es positivo ir con Podemos aquí”. Y es que, dice: ” Hoy por hoy en Almansa no existen, siguen buscando candidato. No hay lista, ni programa, ni nada”. Tanto así que la última vez que hubo una imagen pública de Podemos Almansa fue para los últimas elecciones nacionales, “cuando hicimos la campaña conjunta”.

Villarrobledo

En otros casos, como Villarrobledo, la candidatura de unidad popular ‘Se Puede Villarrobledo’, que ya cuenta con un concejal, creó el pasado mes de mayo una mesa de trabajo electoral para comenzar los preparativos de la confluencia de cara a las elecciones municipales de 2019. Tres años ya en este Ayuntamiento han sentado las bases de una confluencia local entre ‘Se Puede Villarrobledo’ y Podemos. Mientras, IU viene realizando su propio llamamiento a la “unidad popular”. De hecho, tal y como aseguran desde IU Villarrobledo, se han puesto contacto con los dos partidos políticos (Podemos y Se Puede Villarrobledo) vía email instándoles a realizar una asamblea abierta en la que puedan conocer los puntos de partida para la creación de la Unidad Popular que se está trabajando en todos los municipios por parte de IU y Podemos.

La respuesta, tal y como asegura IU Villarrobledo en un comunicado de prensa, “ha sido la misma en los dos casos viene a decir que ellos apuestan por su espacio y que en unas semanas empezarán con la reuniones de confluencia. Por lo tanto, y ante la falta de alguna mención a la oferta de una asamblea abierta conjunta, entendemos que apuestan por ese espacio y su propio proceso”.