UGT denuncia a Vestas ante la Inspección de Trabajo por la "inseguridad" que sufren sus trabajadores de instalación y mantenimiento

UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación de "inseguridad" que sufren sus trabajadores de mantenimiento e instalación, alegando que no es posible para ellos mantener las distancias de seguridad. Por ahora, sólo afecta a unos 500 trabajadores en todo el país, sin tener en cuenta la situación de la fábrica en Daimiel que este domingo ha retomado su funcionamiento.

"La situación es más o menos la misma" en ambas partes de la empresa, explica Felipe Ruiz, delegado de UGT de Seguridad y Salud en el trabajo del Comité Intercentros de Vestas Eólica, que explica que las medidas preventivas son "insuficientes". "Tanto en la fábrica como en mantenimiento e instalación no se puede garantizar la distancia de seguridad", alega el sindicalista.

Además, desde UGT afirman que la empresa tiene 14.000 mascarillas encargadas, para los trabajadores de mantenimiento e instalación, unos 500 en todo el país y una veintena en parques eólicos en Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara. "Nos han dicho que van a entregar tres mascarillsa por trabajador, y la empresa quiere que las reutilicemos", asegura Ruiz. La propuesta de los sindicatos es reducir "al mínimo" los trabajadores, estableciendo guardias para que acudan en caso de una avería.

Fábrica en Daimiel

Este domingo 22 de marzo se ha retomado la actividad en la fábrica de Vestas en Daimiel, en la que trabajan alerdedor de 1.300 empleados, más los que acuden de subcontratas. La empresa y representantes de trabajadores negociaron durante los últimos días sin llegar a un acuerdo, y de este modo acaban los cuatro días de cese pactados el pasado martes después de que la plantilla se negase a trabajar del lunes al martes por la noche.

Desde Vestas aseguran que se han implantado medidas de prevención "adicionales" y con condiciones especiales para los trabajadores que, preocupados por la situación excepcional que vive el país, opten por quedarse en casa. Si los trabajadores deciden no ir a trabajar, se mantiene su cotización, pero no percibirán sueldo, una reducción de jornada del 100% válida hasta el 29 de marzo y "siempre que la planta mantenga su actividad, aunque sea con una producción menor".



“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, reduciendo al máximo la posibilidad de contagio en la planta, al tiempo que continuamos activos para cumplir con nuestros clientes”, aseguran desde Vestas, que recalcan que "no tenemos razones objetivas para realizar un ERTE".

La empresa defiende que las medidas que se están tomando son las mismas adoptadas en China, donde la fábrica "en la actualidad se encuentra operativa y sin casos positivos de COVID-19". Entre ellas, se encuentra la "desinfección constante", usos de equipos de protección personal y una sala de aislamiento, así como controles de temperatura, que es una de las medidas que reconocen desde el comité de empresa.

Ahora, Vestas se compromete a cambios de turno escalonados y restructuración de la jornada para evitar aglomeraciones, entrega de mascarilla y guantes a todos los empleados para su uso obligatorio en la planta y la "obligatoriedad de no trabajar" para empleados con condiciones médicas de riesgo o mayores de 60 años. Ante un posible positivo, desde la empresa aseguran que no seha confirmado y que se está aplicando un protocolo de seguridad para volver a desinfectar la planta y "asegurar la trazabilidad del caso para implantar medidas adicionales, si fueran necesarias".