La actuación conjunta entre Administración, cazadores y agricultores: una solución para acabar con la plaga de conejos

Castilla-La Mancha tiene un grave problema por los conejos que se han convertido en una de las mayores preocupaciones de los agricultores en varias zonas del territorio autonómico. No se libra ninguna provincia. En Toledo, Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca están “todos por igual”, desde municipios de La Mancha, como Campo de Criptana, hasta municipios toledanos tan alejados como Burguillos o Quintanar de la Orden, pasando por Almansa en Albacete.

“Arrasan todos los cultivos, tanto herbáceos como leñosos”, explica el secretario provincial de ASAJA en Albacete, Jorge Navarro que asegura que éste es un problema que se viene dando desde el 2010 y que se ha extendido afectando especialmente a tierras de labor, pero también a zonas de titularidad pública como autovías, vías de ferrocarril y a lo largo de los ríos y las Confederaciones.

Esto evidencia que el problema va más allá de las competencias autonómicas ya que es el Ministerio de Fomento, titular de las autovía y del ferrocarril, a quien Navarro demanda que se ponga manos a la obra para luchar contra la plaga. “No vale con dar permisos de caza a todo el mundo”, explica al secretario general de ASAJA en Albacete que reclama que el Ministerio sea “más riguroso” y que sean empresas las que se encarguen del acabar con las madrigueras y la proliferación de conejos en estas vías. Especialmente afectadas por madrigueras, que son visibles, están la A-31 y la A-30 a su paso por localidades como La Gineta, Pozo Cañada, Chinchilla o Pozo Hondo, según describen desde ASAJA.

Dice Navarro que la solución vendría de una actuación conjunta a tres bandas: Administración (nacional y regional), cazadores y agricultores. La Administración central, en este caso Fomento, tendría que vallar los alrededores a las vías de comunicación y dejar de dar permisos de caza de conejos a no profesionales que “no se lo toman en serio”. A esto se sumaría una estrategia de colaboración entre cazadores y agricultores para controlar la plaga y esto pasa ” por sentarnos todos a la misma mesa”, sentencia el secretario provincial de ASAJA en Albacete.

Visiones diferentes de quién es el responsable

Mientras la Plataforma de Damnificados por la Plaga de Conejos, colectivo representa tanto a agricultores como a ganaderos 274 municipios de la región, compuesto por más de 1.000 de estos profesionales ponen sus ojos en el Gobierno de Castilla-La Mancha como principal responsable y han llegado incluso a manifestarse a las puertas de las Cortes de Castilla-La Mancha para “presionar para que el problema que tenemos con los conejos se declare como plaga”, las agrupaciones agrarias UPA y ASAJA no se han manifestado abiertamente señalando responsables por los daños en el campo.

Daños de conejo en una planta Foto: José Tárraga

Y es que sin duda el mayor de los problemas lo tienen los agricultores: “Tenemos parcelas que el 25 -30% ya se las han comido”, cuenta Navarro que asegura que hay algunos agricultores que ya se plantean dejar los campos en barbecho para evitar las pérdidas, en algunos terrenos y cultivos el años pasado llegaron al 100%. Es el caso de José Tárraga, agricultor albaceteño, de la zona de Higueruela. Tárraga cultiva viña, olivo y cereal. Ya el año pasado tuvo que dar parte al seguro agrario por los daños que el conejo le ocasionó y había parcelas, cuenta, “que estaban al 100%” destruídas por estos mamíferos. Este agricultor apunta a la caza, como negocio, como principal beneficiario de una situación que a ellos les asfixia. ” Hay empresas que fabrican cartuchos, ropa de caza, hay hoteles. No podemos culpar a la Administración regional porque no es un problema únicamente nuestro, también lo padecen en otras regiones”, explica.

Si la campaña pasada fue mala, la actual no está siendo mejor. “Acabo de dar parte al seguro”, comenta. Y es que, además de asegurar, ha puesto medidas para evitar el daño de los conejos sin éxito alguno. Tanto así que ya advierte que hay parcelas que no las va a cosechar.

Este domingo acaba el plazo para presentar partes al seguro

Lo que este viernes hacía José Tárraga, dar parte al seguro por los daños del conejo, se puede hacer hasta este domingo, fecha en la que acaba el plazo establecido por agroseguro para dar parte de los siniestros. “No tenemos una tasación ahora mismo del daño que se está haciendo”, explica Pedro González, técnico de UPA Castilla-La Mancha que asegura que los datos definitivos, la peritación definitiva, “se conocerá a primeros del mes de junio”. González cuenta que los datos que puedan extraerse de los partes que gestiona Agroseguro no son definitivos porque hay agricultores que no aseguran la cosecha y que, por lo tanto, sus pérdidas no se contabilizan.

Este técnico de UPA apunta a la sequía como factor determinante para que los conejos dañen las cosechas. “Ahora está lloviendo” lo que puede mermar la siniestralidad en los cultivos pero aún así, dice, “es un problema que está en situación de plaga”.