La alcaldesa de Ciudad Real anuncia que tiene cáncer de mama aunque no dejará la Alcaldía

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha anunciado en un encuentro con los medios de comunicación de Ciudad Real que ha sido diagnosticada de cáncer de mama y tendrá que someterse a una intervención quirúrgica para extirpar el tumor. Mientras dure la baja de la alcaldesa, el primer teniente de alcalde, Nicolás Clavero, asumirá las funciones de alcalde. Así se lo ha comunicado a los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento, que le han transmitido todo su apoyo.

Pilar Zamora ha detallado que hace tres días se lo detectaron, tras una prueba en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. “Fue una revisión rutinaria, en la que tras una biopsia se ha detectado que es cáncer de mama. Todos los pronósticos son muy positivos, ha sido una detección precoz… y el cáncer está en un estado muy leve, y los marcadores descartan los tipos más graves de cáncer, pero ciertamente tengo un cáncer de mama como muchas otras mujeres luchadoras y peleonas que han podido con esto, y yo no voy a ser menos. Voy a pelear con todas mis ganas y no me voy a retirar de esto y seguiré siendo la alcaldesa”.

La primera edil deberá someterse a un periodo de pruebas, por lo que la semana que viene reducirá su agenda, “no porque me encuentre mal, porque me encuentro físicamente bien, pero tendré que someterme a estas pruebas". Además, ha avanzado que el día 13 se celebrará pleno extraordinario para la aprobación definitiva de los Presupuestos Municipales del 2018.

El día 16 está prevista la intervención para la retirada del bulto del pecho, por lo que habrá un periodo en el que tendrá que estar hospitalizada, que espera “sea lo más breve posible”.

"El primer día que me lo dijeron si me deprimí, esto hay que asumirlo, hay que sentarse con la familia y hablarlo, pero ahora estoy llena de fuerza y de optimismo. Empiezo una carrera de fondo, sabéis que me gusta correr y la primer etapa no es sencilla, peo en los maratones, una vez que las piernas se hacen a correr, ya no te pesan y puedes llegar hasta el final y llegar a la meta, y yo voy a llegar a la meta, volveré a estar al frente del Ayuntamiento”.

Por eso ha reconocido que esto “no es el fin de una etapa, seguiré siendo alcaldesa, he anunciado que me presentaré a las elecciones, y me volveré a presentar. Y con el equipo que tengo, vamos a volver a ganar. E igual que voy a ganar esta guerra, voy a luchar, hay muchas mujeres que lo han conseguido. Mi apoyo para ellas, quiero también estar en la lucha con ellas porque ahora soy una más, y una más con la misma fuerza”.