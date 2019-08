"Aunque haya un 'boom' de trap y reguetón siempre hay público para toda la música"

'Vuela' (2018) es el título de su último disco, un trabajo que supuso un punto de inflexión en una carrera que va camino de cumplir su vigésimo aniversario. El título de este álbum no es baladí para Efecto Mariposa, liderado ahora por Susana Alva y Frasco G. Ridgway, ya que nació en un momento de importantes cambios para este grupo que llega este viernes, 15 de agosto, a la capital castellanomanchega con motivo de la Feria y Fiestas de Toledo.

Seña del pop nacional en los últimos años, Efecto Mariposa lleva desde el pasado verano recorriendo el país para presentar su nuevo trabajo y, cómo no, hacer gala de conocidas canciones de anteriores discos como 'Por quererte' o 'No me crees'. Alternando grandes escenarios y una gira más íntima -'Vuela cerca tour'-, la banda malagueña afirma en una entrevista con este medio estar recibiendo "muchísimo cariño" en sus actuaciones, gracias también a "la energía especial" que hay en sus nuevos temas, afirma Alva, la vocalista del grupo.

Tras el paréntesis que hubo entre su anterior trabajo -2014- y este último, Efecto Mariposa ha cambiado de manager, de discográfica -ahora Sony Music- y ha perdido a uno de sus miembros, Alfredo Baón (batería), que aunque dejó de participar con ellos sigue colaborando en las composiciones musicales. No obstante, destacan que están disfrutando de nuevo de los escenarios e incluso ya están trabajando en un nuevo disco.

"Estamos muy contentos con las actuaciones que llevamos haciendo desde el pasado verano. Además, entre medias, estamos componiendo", apunta Alva, que dice que este verano siguen tocando en grandes recintos y fiestas mientras que durante el resto del año han estado inmersos en una gira "muy bonita", en escenarios más pequeños en los que ha disfrutado "bastante". "Nos gusta mucho tener el público cerca. Siempre acabo bajándome a cantar, me gusta sentirlo y verle las caras. La conexión que se crea ahí me encanta".

"Tenemos muchísimas ganas", manifiesta Alva sobre el concierto -gratuito- de su gira 'Vuela Tour' que van a ofrecer en Toledo en el recinto ferial de La Peraleda a partir de las 22.30 horas y donde se ha podido disfrutar también de la música de La Casa Azul o Modestia Aparte.

"Mejor estar callado cuando no tienes nada que decir"

Respecto a los motivos del parón de Efecto Mariposa, la cantante señala que esta también se debió a circunstancias personales como su maternidad y que, aunque siguieron componiendo y disfrutando de la música, "como dice Frasco (bajo y compositor), también es mejor estar callado cuando no tienes nada que decir". "Ahora esperamos no tardar tanto", subraya con una sonrisa que se deja ver incluso hablando por teléfono.

efectomariposa.es

"Batimos aire en Málaga a ver dónde llegábamos y nos ha permitido llegar al día de hoy viviendo de los que nos gusta y lo que nos apasiona. Lo valoramos y lo apreciamos un montón. Casi 20 años en los escenarios y dedicándote a tu pasión", resalta Alva sobre la carrera de Efecto Mariposa, que afronta esta nueva etapa ilusionada. "Hago una valoración superpositiva de 'Vuela' y estamos con ganas de mucho más, Hemos conocido a gente nueva en el equipo, donde estamos muy contentos de haber podido conectar con ellos. Ha sido lo mejor que nos ha podido pasar".

"Sigue habiendo huequito para todos"

Respecto a las nuevas tendencias musicales, la cantante sostiene que "hay cambios de moda" y que, aunque el auge de algunos estilos caminan "en una vertiente" distinta a la suya, "sigue habiendo huequecito para todos". "Aunque haya un 'boom' de trap y reguetón, hay público para todos", recalca Alva, que valora también el éxito de grupos como Vetusta Morla, Leiva o Dani Martín "llenando conciertos".

Para Frasco G. Ridgway también está siendo "un año muy bonito". "A esto hay que darle continuidad. El disco se ha acogido con mucho cariño y el público está disfrutando con las canciones de este último trabajo, y nosotros a nivel interno también gracias al repertorio que tenemos para defender en directo. Sentimaos mucha energía, estamos en un momento de disfrute", dice por su parte el músico.

"Las canciones a la hora de componerlas merecen respeto"

"El parón que tuvimos del disco pasado a este era necesario para coger esa dirección hacia donde queríamos ir y para saber qué queríamos plasmar. Nos tomamos el tiempo necesario. Las canciones a la hora de componerlas merecen ese respeto", reflexiona G. Ridgway sobre el trabajo del grupo en los últimos años, donde han aprendido a posicionar su música y a evolucionar, "siendo consecuentes y fieles a los gusto de uno mismo, es en eso en lo que estamos", añade con naturalidad.

Sobre las peticiones del público durante sus conciertos, el bajista apunta que saben "perfectamente cuáles son más conocidas" y reconoce que su disco 'Complejidad' (2005) es en el que encuentran "lo que quiere hacer Efecto Mariposa". "Las canciones son como nuestros hijos, no vas a renegar de ninguna. Sería un error un tocar esas canciones", dice también Frasco, que señala que el 'single' 'No me crees' "marcó un antes y un después" para el grupo.

La esencia de su "lenguaje" llega de nuevo con temas como '¿Qué me esta pasando?', 'Mágico' o la canción que da título a su último trabajo, octavo álbum y séptimo de estudio. "Las letras las hacemos después de la música y la música te va sugiriendo ciertas preguntas. Hay música nostálgica, y otra de energía que te sugiere tener una crítica social, de desamor...", explica el compositor, que dice en cada album intentan "coger el testigo del disco anterior".

"Nunca hacemos música de forma premeditada, lo único premeditado es dejarnos llevar en cuanto a una evolución lógica. Nadie tiene la varita la mágica de lo que funciona ni de lo que deja de funcionar. Un lienzo en blanco y lo que venga, mientras que nosotros estemos conforme consideramos que es fundamental", señala G. Ridgway.