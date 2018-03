Cuándo, cómo y quiénes: breve guía para la huelga del 8-M en Castilla-La Mancha

Toledo, Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca están preparados para la jornada de huelga convocada para el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer. Los distintos colectivos feministas se han unido en los territorios para hacer un programa común, que ha incluido jornadas informativas, asambleas de organización y también han tenido lugar para el arte y la creatividad. Aquí nos ayudan a resolver posibles dudas que pueden surgir alrededor de esta jornada que está uniendo a miles de mujeres a lo largo de España y también del resto del mundo.

¿Qué hacer si no puedes hacer huelga laboral?

Desde la Plataforma 8-M de Toledo son conscientes de que no todas las mujeres pueden permitirse no recibir un día de sueldo y, por eso, señalan que si no puedes unirte a la huelga de 24 horas convocada por STAS, CGT y CNT, siempre puedes formar parte de los paros parciales que han sido convocados por Comisiones Obreras y UGT. Si esto tampoco es posible, recuerdan que hay campañas alternativas como la de colgar el delantal en la ventana de las ventanas de la casa, son el mensaje '8-M, yo puedo', como un símbolo de la protesta.

La idea, explican, es que la gente se cuestione lo que está pasando. "Quien no pueda hacer la laboral, puede hacer la de cuidados, y también la de consumo, eso seguro. Es tan sencillo como no gastar un duro en nada", aseguran desde la coordinadora. Y rematan: "por supuesto unirse a la manifestación".

En Toledo se celebrarán varias concentraciones a las 12 de la mañana, hora en que se ha convocado coincidiendo con el paro parcial del turno matinal. Entre otros, en la sede de Administraciones Públicas, el Hospital Virgen de la Salud y en los centros de telefonía como Atento en el polígono toledano. Las manifestaciones empezarán con la convocada por STAS, CGT y CNT a las 18.30 horas desde la Vega hasta Zocodover, donde se unirá con la Plataforma 8-M y seguir hasta el Ayuntamiento. Allí se leerá el manifiesto, intervendrán mujeres y se bailará el merengue feminista.

¿Por qué se unen los estudiantes a la huelga?

Dentro de la coordinadora provincial que se creó en Ciudad Real para el 8-M, se encuentran también los colectivos estudiantiles. Explican que la importancia de los estudiantes en esta huelga recae en que siguen existiendo "ciertas trabas" para las mujeres a la hora de estudiar, que no tienen los tíos. "Ciertas carreras están muy feminizadas, porque se asocian a los cuidados, y otras tienen una tasa muy baja de chicas, porque se asocia que es más para los hombres", afirman. Por eso, abogan por una educación "más igualitaria" que se traduzca también en más igualdad a la hora de investigar y de llevar a cabo proyectos. Tampoco olvidan los casos de acoso y agresiones sexuales en las aulas: "tanto desde profesores como desde los otros alumnos".

En la capital provincial, el día 8 de marzo se realizará la concentración a las 12 de la mañana, y luego la coordinadora provincial participará en la manifestación que empezará a las 19.30 horas desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza Cervantes. Además, se ha organizado un espacio cultural con micro abierto en la cafetería Pachamama al finalizar la marcha, además de charlas en centros de trabajo y una Jornada de Feminismos en la Facultad de Letras como preparación para esta jornada. En Alcázar de San Juan la concentración será en la Plaza de España a las 12 de la mañana, y en Campo de Criptana, en la Plaza Mayor a las 20.00 horas.

¿Cómo se pueden distribuir los cuidados?

Desde la Plataforma Feminista de Guadalajara conceden que está "claro" que la huelga de cuidados es la "más complicada" y desde luego" es donde se necesita más el apoyo masculino. Por eso, piden a los compañeros, amigos, vecinos y familiares de las mujeres que quieran hacer huelga que se coordinen para hacerse cargo de los cuidados de dependientes, menores, y también de los quehaceres del hogar. Sin embargo, saben que es algo que no todas las mujeres pueden llevar a cabo así que aconsejan: "que cada una haga lo que pueda y a nivel simbólico que cuelgue el madil en la fachada para reivindicar que, aunque no se puede salir a la calle a la huelga, está con ello".

En Guadalajara se celebrará el día 8 de marzo primero una concentración a las 12 de la mañana frente a la Subdelegación de Gobierno. La Plataforma acudirá porque los colectivos en la provincia han decidido darse "apoyo mutuo". A las 19.00 horas dará comienzo la manifestación desde el Palacio del Infantado, hasta la Subdelegación. Allí habrá también performances y lectura del manifiesto, para que la jornada tenga carácter "simbólico". Además, en la provincia se celebró la II Edición de las Jornadas Feministas, que tuvieron "mucho más repercusión" en los medios y entre los ciudadanos.

¿Qué pueden hacer los hombres?

Desde la Red Feminista de Albacete, que también se integra dentro de la coordinadora del 8-M de la localidad, piden a los hombres que, si no hacen huelga, asuman los cuidados y las tareas domésticas que normalmente llevan acabo las mujeres. "Si hacen huelga laboral que posibiliten que las mujeres que están en su casa puedan salir a la calle y dejar estos cuidados y tareas". La Asociación de Hombres por la Igualdad, AHIGE, que también tiene representación en la Red, ha enviado un comunicado también en este sentido. "Si eres padre, encárgate de tus hijas e hijos. Si eres amigos, ofrécete de niñero".

La coordinadora ha organizado una concentración a la medianoche del día 7 al día 8 para recrear un inicio simbólico de la jornada de huelga, que será en la Plaza del Altozano. La manifestación se celebrará a las 18.00 horas del 8 de marzo, y saldrá de la Subdelegación de Gobierno y acabará en la Plaza del Altozano.

¿Por qué una huelga de consumo?

El Comando Violeta de Cuenca explica que de los cuatro palos de la "baraja" que es la huelga, la de consumo hace referencia a un aspecto en el que la mujer está "más expuesta". En este sentido, explican que son ellas las que "más presión" reciben a la hora de consumir, de comprar para su hogar y también desde el sector de la moda. "Queremos visibilizar que si nosotros paramos, se para el mundo. Si no compramos, se tiene que notar. Si no vamos a trabajar, alguien lo tiene que hacer. Es una parte más de visibilizar", explican.

En Cuenca, la jornada de huelga empezará con una 'performance' en la calle Carretería esquina Sánchez Vera, donde colgarán todo tipo de objetos relacionados con los cuidados que de "forma esterotipada" se relacionan con la mujer. Calcetines, un cubo de la fregona... La performance ya se hizo este pasado sábado 3 de marzo. Durante la misma también se entregará información acerca de los motivos de la huelga. También se unirán a las concentraciones convocadas por los sindicatos, a las 12 de la mañana y la manifestación se celebrará a las 18 horas y partirá desde la República Argentina hasta Carretería, donde se leerá un manifiesto.

Servicios mínimos de la Junta de Comunidades

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se establecen los servicios mínimos gestionados indirectamente por la Administración de la Junta, para la huelga general convocada para el 8 de marzo. De este modo, los servicios de Atención de Urgencias 112 funcionarán con todos los efectivos habituales de cada día del año, excepto el personal contratado del área de operación de demanda que realiza sus funciones como apoyo al personal de la sala (personal de estructura) que funcionará con un 50 por 100.

Los servicios de seguridad en los centros de la Junta tendrán servicios mínimos durante esta jornada, lo que debe establecer cada titular de las empresas adjudicatarias de estos servicios. El personal deberá ser "suficiente" para la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de los bienes, mantenimiento de los locales, maquinaria e instalaciones y materias primas. Igualmente, deben ser los titulares de las Secretarías Generales, en el ámbito de los servicios centrales de las Consejerías u Organismos Autónomos, y por las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Junta y de las Direcciones Provinciales de las Consejerías u Organismos Autónomos, las que designen el personal de servicios mínimos de los distintos centros y unidades.