Desarrollo sostenible contra la despoblación para proteger también el medio ambiente

El Ayuntamiento de Molina de Argón, la localidad más poblada de su comarca con unas 5.000 personas, aprobó a principios de este año una declaración institucional para su desarrollo sostenible. Su enfoque principal no era una sorpresa, para una zona que es de las menos pobladas de Europa: la despoblación. Sin embargo en la declaración también se ha tomado en cuenta el territorio. El entorno de la comarca, que también pertenece a la Serranía Celtibérica.

"El abandono del territorio, al no existir una masa crítica de personas que lo custodien, implica el deterioro del mismo, la zona pierde e impulsa la desaparición de una cultura milenaria", explica el documento. Además, recuerda que en entre los objetivos de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural se explica que se deben "conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural", a través de distintas actuaciones, públicas y privadas.

"No solo tenemos un alto valor ecológico. Contamos con un patrimonio natural y cultural que debemos conservar. Si la población abandona el territorio, todo este patrimonio natural se va a ir perdiendo. Los bosques necesitan de mantenimiento, no pueden estar abandonados", defienden desde el movimiento de La Otra Guadalajara, una plataforma que recalca lleva "años" pidiendo una declaración institucional de la comarca como una con desarrollo sostenible.

Además, creen que el entorno natural y su cuidado ofrece también posibilidades de puestos de trabajo. "El medio natural necesita más que los agentes medioambientales dando una vuelta para ver si alguien está cortando un árbol para hacer leña. Necesitamos que existe un cuidado, limpieza, desbroce y que los montes estén en condiciones de seguir siendo sumideros de monóxidos para las ciudades. Eso hay que mantenerlo y pagarlo, tal como pagamos un coche oficial. Por eso necesitamos trabajadores que estén en la comarca, porque no es de nadie, y es de todos", explican desde el movimiento.

"¿Si no cuidamos el medio ambiente nosotros quién lo va a cuidar?", se preguntan. Por eso abogan porque se impulse el trabajo de las personas, para que mantengan los bosques, los suelos y la fauna en condiciones "óptimas" de mantenimiento. "Necesitamos trabajos que supongan un aprovechamiento racional de los recursos", explican. Sino, advierten de que será más fácil que haya desastres medioambientales, y recuerdan que no pueden arder de nuevo miles de hectáreas, como ocurrió en el gran incendio de 2005 en Guadalajara. "No podemos perder este patrimonio", recalcan.