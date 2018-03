Las "horribles cifras" de feminicidio en Castilla-La Mancha: 9 mujeres asesinadas durante 2017

El colectivo feminista Las Quijotas de Villarrobledo acogió un acto en el que se presentó un avance del informe anual del colectivo feminicidio.net del 2017, un trabajo que se enfocó también en las estadísticas regionales de los asesinatos de mujeres por violencia machista. Se trata de un colectivo que se define como un observatorio de la sociedad civil organizada que nació con el fin de documentar y visibilizar una "barbarie normalizada": el feminicidio, "el asesinato de mujeres por ser mujeres".

Al acto acudieron las diputadas de Unidos Podemos, Ángela Rodríguez y Teresa Arévalo, encargada de moderarlo, así como Noelia Seller, representante de la red de Mujeres de Equo. Arévalo destacó la importancia de elegir Villarrobledo para avanzar el último informe de feminicidio.net y destacó que el colectivo nace como respuesta "a ese dogma de fe del patriarcado que aquello que lo que no se nombra no existe", resaltó la diputada por Albacete. Arévalo destacó el trabajo del colectivo al ser "currelas de la arqueología del olvido y trabajan para conocer los avergonzantes datos del feminicidio. Para que no olvidemos y para crear conciencia social y podamos entre todas erradicar la violencia patriarcal", resaltó.

Rodríguez, por su parte, resaltó que el trabajo de feminicidio.net es un "faro de luz" para quienes trabajan contra la violencia de género. "El recuento que hacen de las personas asesinadas por razones de género y machismo no lo hace el gobierno. Ni siquiera eso está haciendo bien el gobierno a nivel estatal. Es la primera nota de lo que está sucediendo en el pacto de estado", criticó.

Las representantes de feminicidio.net explicaron que su recuento es diferente al oficial, ya que desde el Ministerio se tiene en cuenta a víctimas "sólo en el ámbito privado", es decir mujeres maltratadas por su pareja o expareja. Sin embargo, quisieron recordar que la discriminación contra la mujer, también se da en otros ámbitos, aparte de la pareja. Por esto, defendieron su plataforma como una "herramienta útil" para la sociedad civil para conocer "más profundamente" el drama. También señalaron que es necesario que la sociedad esté concienciada para apoyar proyectos más allá de lo institucional.

En España en el año 2017 fueron asesinadas 99 mujeres: 53 de ellas a manos de su pareja o expareja y el resto en otros contextos. En este sentido, desde el colectivo señalaron que de cada diez mujeres que denuncian a sus maltratadores, sólo dos son condenados y que cerca de la mitad de los casos se archivan, mientras que otras denuncias se retiran. Por eso, insistieron en que los estudios demuestran que los asesinatos se pueden evitar y que el Estado "está obligado" a reparar a las víctimas cuando fallan los mecanismos de protección. Además, resaltaron que existe un tipo de feminicidio que se da cada vez con más frecuencia: el relacionado con prostitución que no se cuenta por "no existir relación íntima" entre víctima y victimario.

Desde el colectivo Las Quijotas señalaron que los datos de Castilla-La Mancha del años 2017 "destacaron por sus horribles cifras". En el año 2017 fueron asesinadas 9 mujeres: 6 en el marco de la pareja, 2 con relación familiar y un feminicidio infantil de una niña de 5 años. De este total de 9 victimas, explicaron, sólo 6 son oficiales.