Nueve manifestaciones pedirán 'tiempo de igualdad' el próximo 1 de mayo

CCOO y UGT han convocado manifestaciones para el próximo 1 de mayo en nueve localidades de la región, bajo el lema 'Tiempo de ganar' para exigir igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones "dignas". Desde el sindicato han señalado que el día es el "mejor escenario" para reivindicar los derechos de los trabajadores y también para buscar la "inteligencia empresarial" para encontrar otra gestión a la salida de la crisis.

Los sindicatos aseguraron que van a usar el día para reivindicar "de forma definitiva" la igualdad entre mujeres y hombres, así como un acuerdo para "blindar" el Sistema Público de Pensiones para las próximas décadas, y un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) sea una realidad cuanto antes, "porque mejorar los salarios de las personas es mejorar la economía".

“Necesitamos el beneficio de todas y todos para poder salir realmente de la crisis”, defendió Paco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras, quien ha advertido que “el desequilibrio en el reparto puede ser muy nefasto para la región, puede terminar por desertizar nuestra tierra.” "Algunos es posible que estén ganando dinero, pero quien realmente se está lucrando, y mucho, de la situación actual son las grandes empresas, el IBEX 35, y Castilla-La Mancha no es IBEX 35", explicó.

Por su parte, Carlos Pedrosa, secretario general de UGT Castilla-La Mancha, ha defendido que la jornada viene precedida de "intensas movilizaciones", entre las que ha señalado la demanda de recuperar el sistema público de pensiones y el éxito en toda España del movimiento del 8M. Por eso, ha explicado que el 1 de mayo será un "punto y seguido" y que si las movilizaciones no logran cambios en las "actitudes y políticas" del Gobierno, irán ganando en "contundencia".

Pedrosa ha pedido al Gobierno regional que tenga un "mayor ritmo" en la recuperación de servicios públicos y en los derechos y la seguridad de los empleados de la Junta de Comunidades. Igualmente, ha lamentado que España sólo bate récords en "materia de desigualdad" y que por eso esto será una de las demandas centrales en la jornada del Día del Trabajo.

Estas son las manifestaciones convocadas para el próximo 1 de mayo:

- Albacete, 12 horas, Punta Paseo de la Feria (Molinos)- Plaza de Gabriel Lodares.

- Madrigueras, 12 horas, C/ Pablo Picasso- C/ Olmo - vuelta a C/Picasso.

- Alcázar de San Juan, 12 horas, C/ General Benavent (Centro de Mayores)- Estación Ferrocarril.

- Puertollano, 12 horas, Glorieta Virgen de Gracia - Concha de la Música.

- Cuenca, 12 horas, Estación Renfe - Plaza España.

- Guadalajara, 12 horas, Plaza del Infantado- Parque de la Concordia.

- Toledo, 11 horas, Plaza de Toros-Zocodover.

- Talavera, 12 horas, Paseo de Arqueros - Plaza del Pan.

- Villa de don Fadrique, 12 horas Pza Santa Ana- C/Caramelos.